SPIC'in KSS uygulamaları, Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu Mavi Kitabı'na ve Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ilk on Denizaşırı ÇSY Vakasına dahil edilmiştir

PEKİN, 30 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- 7 Kasım'da 7. Çin Girişim Forumu'nun Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu konulu Paralel Forumu Pekin'de gerçekleştirildi. "Sürdürülebilir Kalkınma için Değer Yaratmak üzere Sosyal Sorumlulukların Yüksek Standartlarla Yerine Getirilmesi" temalı Forum, Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu Mavi Kitabı (2024) ve Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denizaşırı Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Mavi Kitabı (2024)'nın yayınlanmasını kutladı ve KSS alanında bir dizi en iyi uygulamayı ele aldı.

SPIC'in Yeşil Enerji Artıyor--CPCEC Lankao İlçesinde Enerji Devrimini Güçlendiriyor vakası Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu Mavi Kitabına (2024) seçilmiştir. Myanmar'daki Ye Kyaw Köyünde Yoksulluğun Azaltılması için Işık ve Umut - SPIC Çözümü vakası, Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denizaşırı Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Mavi Kitabına dahil edilmiş ve Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin en iyi on denizaşırı ÇSY vakasından biri olarak seçilmiştir.

Forum ayrıca Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüsü Sorumluluk Yönetimi-Öncü 30 Endeksi'ni (2024) yayınladı ve SPIC 100 katılımcı Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüsü arasında 9. sırada yer aldı.

SPIC'in vakalarının mavi kitaplarda yer alması, SPIC'in KSS'yi uygulama, yönetme ve iletme konusundaki aktif çabalarının ve araştırmalarının bir göstergesidir. İleriye dönük olarak SPIC, merkezi kamu enerji işletmelerinin benzersiz özellikleriyle KSS alanında marka projeler ve imza faaliyetler oluşturmaya devam edecek ve yüksek standartlı KSS uygulamalarıyla "Dengeli Büyüme Stratejisi" nin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıracaktır.