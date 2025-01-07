SPIC'in yıllık elektrik üretimi 700 TWh'yi aşarak rekor seviyeye ulaştı

PEKİN, 7 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- SPIC'in İşletme ve Yönetim Departmanından alınan bilgiye göre 24 Aralık'ta şirketin yıllık elektrik üretimi bir önceki yıla göre %6,11 artışla 707,2 TWh'ye ulaştı ve bunun %54'ünü oluşturan 383,2 TWh'lik kısmını temiz enerji oluşturdu. Yıllık elektrik üretimi, temiz enerji elektrik üretimi ve oran bazında rekor kırıldı.

Bu yılın başından beri SPIC, küresel rekabet gücüne sahip dünya standartlarında bir temiz enerji şirketi olma hedefine bağlı kaldı ve kilit sektör, proje ve bölgelere odaklanan "Dengeli Büyüme Stratejisi"ni geliştirerek uyguladı. Şirket, büyümenin ana itici gücü olarak yatırımlarını temiz enerjiye yönlendirdi ve temiz enerjide üst düzey kalkınma ve yatırım yoğunluğunu sürdürdü. Grup, nükleer enerji ve nükleer elektrik projelerinde birçok atılım yapmaya devam ederken açık deniz rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde de çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Şirket hem yeni yatırımları hem de mevcut varlıkların sağlıklı dolaşımını teşvik ederek enerji güvenliğinin korunmasında ve ekonomi ile toplumun sürdürülebilir ve sağlam gelişimine güçlü bir ivme kazandırmada kararlı olmaya devam ediyor. Kasım ayı sonu itibarıyla SPIC'in toplam kurulu enerji kapasitesi 250 GW'a ulaşmış olup bu kapasitenin %70,86'sını oluşturan temiz enerji kapasitesi 177 GW. SPIC, PV kapasitesi, yeni enerji kapasitesi ve temiz enerji kapasitesinde dünya liderliğini sürdürüyor.