SPIC'in"On yıllık İpek Yolu hayali, birliktesürdürülebilir kalkınma --Türkiye'deki

Çinli İşletmelerin 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Raporu" ve "Türkiye Enerji Politikası Bağlamındaki Son Gelişmeler: Türkiye-Çin Enerji İlişkileri ve İş birliği Etkileri" başlıklı raporlarının lasmanı vardı.

PEKİN, 13 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

3 Kasım'da "Gelecek için Doğayı Seç" Çin-Türkiye Enerji Diyaloğu Forumu'nda, Devlet Enerji Yatırım Kuruluşu'nun (SPIC), "On yıllık İpek Yolu hayali, birlikte sürdürülebilir kalkınma-Türkiye'deki Çinli İşletmelerin 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Raporu" ve "Türkiye Enerji Politikası Bağlamındaki Son Gelişmeler: Türkiye-Çin Enerji İlişkileri ve İş birliği Etkileri" başlıklı raporlarının lasmanı vardı.

"Bir Kuşak Bir Yol" girişiminin 10. yıldönümünü arka plan olarak ele alan "On yıllık İpek Yolu Hayali, Birlikte Sürdürülebilir Kalkınma-Türkiye'deki Çinli İşletmelerin 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Raporu"da, Çinli işletmelerin Türkiye'deki yatırım projeleri ve küresel sürdürülebilir kalkınma girişimlerine yanıt vermedeki iyi uygulamalar inceleniyor. Raporda, SPIC, SINOMACH, ChemChina, CRRC, PowerChina ve China Energy Portal gibi Çinli şirketlerin Türkiye'nin yerel ekonomisine, toplumuna, beşeri bilimlerine ve çevresine yaptığı olumlu katkılara odaklanılıyor. Gelecekte, Çinli işletmeler "Bir Kuşak Bir Yol" işbirliği geleneğini sürdürmeye ve Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma konusuna aktif olarak yanıt vermeye devam edecek. Çinli işletmeler, işbirliğini ve alışverişi güçlendirmek, deneyim ve kaynakları paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma alanında daha fazla uygulama yapmak ve daha büyük sonuçlar elde etmek için yeşil kalkınmayı, kültürel entegrasyonu ve ekonomik ortak refahı itici güç olarak kullanacak.

"Türkiye Enerji Politikası Bağlamındaki Son Gelişmeler: Türkiye-Çin Enerji İlişkileri ve İş birliği Etkileri", SPIC ile Güneybatı Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi "Bir Kuşak Bir Yol" Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Zhe Jiang YDÜsi'nin Akdeniz Araştırma Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Laboratuvarı gelen uzmanlar tarafından ortaklaşa hazırlandı. Rapor, Türkiye'nin enerji politikasındaki son gelişmelere dayanarak, Türkiye'nin enerji politikasını ve yasal çerçevesini, Türkiye'nin enerjisinin ekonomik ve çevresel güvenliğini ve diğer hususları analiz etti.

SPIC'in Türkiye'deki en büyük yatırım projelerinden biri, Türkiye'nin güneyindeki Adana ilinde bulunan Hunutlu Elektrik Santrali, Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Tianchen Şirketi tarafından üstlenilen Türkiye Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz depolama projesi ve China Power Construction'ın Türkiye'de yürütmekte olduğu enerji projeleri örnek alınarak, Çin ile Türkiye arasında enerji alanında işbirliğinin mevcut durumu ve beklentileri tartışıldı. Bu, SPIC'in ilgili raporları derlemek için Çin ve Türkiye'deki araştırma kurumlarıyla ikinci kez işbirliği yapmasıdır.

Rapor, Türkiye ile Çin arasında enerji alanında iş birliğinin birçok açıdan büyük önem taşıdığını ortaya koyuyor. Birincisi, Çin, Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir enerji, ulaşım ve lojistik merkezi olma vizyonunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yatırımdaki ana ortağıdır; ikincisi, Türkiye'nin ekonomik ve endüstriyel büyümesi, ihtiyaç duyulan yurt içi enerji talebinin artmasına yol açmıştır. Türkiye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesi yoluyla güçlendirilmesi karşılanabilir ve Çinli şirketler kapsamlı destek sağlayabilir; Üçüncüsü, Türkiye'nin enerji politikasının önemli bir yönü yenilenebilir enerji kapasitesinin genişletilmesidir. Bu alanda Türkiye'nin Çin ile yakın işbirliği içerisinde olduğu ve Çinli şirketlerin, Türkiye'nin enerji sisteminin teknik düzeyini ve verimliliğini artırmak amacıyla enerji yatırımlarında yeni teknolojiler kullandığı belirtiliyor.

Raporda, Çinli şirketlerin Türkiye'nin enerji piyasasının ve enerji stratejisinin geliştirilmesine daha fazla önem vermeleri, özel şirketlerle işbirliği fırsatlarına daha fazla dikkat etmeleri, Türkiye Yeşil Eylem Planı'nın kapsamlı bir ekonomik dönüşüm planı olduğunun farkına varmaları tavsiye ediliyor. Yeşil ve döngüsel bir model üzerinde ve ilgili endüstriler ve Pazar kaçınılmaz olarak dönüşüme uğrayacak; ESG yönetişim kavramlarını aktif olarak uygulamalı ve gelecekteki yatırımları ve operasyonları ESG ilkelerine dayalı olarak planlamalıyız.