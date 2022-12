Spoločnosť noco-noco predstavuje „X-SEPA(TM)", revolučnú technológiu separátora

X-SEPATM prekonáva typický koncept separátora a poskytuje batériám novú pridanú hodnotu; vzorky sa začnú dodávať v januári 2023

SINGAPUR, 22. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco") oznamuje uvedenie X-SEPATM, prelomového separátora, ktorý pomáha zlepšiť výkon existujúcich technológií batérií a urýchliť vývoj batérií novej generácie. X-SEPATM má trojrozmerne usporiadanú sústavu pórov a vďaka viacvrstvovej štruktúre ponúka optimálnu kombináciu pevnosti membrány, vysokej pórovitosti a lepšej výkonnosti batérie. Spoločnosť noco-noco teraz prekonala problémy s hromadnou výrobou a vzorky separátora X-SEPATM začne dodávať v januári 2023.

Vytvorenie nového trhu

Conventional Seperator VS X-SEPA

X-SEPATM je technologická platforma, ktorá prekonáva typický koncept separátora a poskytuje batériám novú pridanú hodnotu. Materská spoločnosť noco-noco, 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance"), vyvinula model X-SEPATM počas ôsmich rokov výskumu a vývoja s cieľom reálne vyriešiť environmentálne problémy. Separátor má v batérii najdôležitejšiu funkciu – je to súčasť, ktorá izoluje anódu a katódu, zadržiava elektrolyt a zabezpečuje iónovú vodivosť medzi elektródami. Jednovrstvový separátor spoločnosti 3DOM Alliance má vyššiu pórovitosť a rovnomernú labyrintovú štruktúru pórov, ktorá potláča tvorbu dendritov. Zvýšenie pórovitosti však znižuje pevnosť separátora. V snahe dosiahnuť vyššiu pevnosť, potlačenie dendritov a vyššiu pórovitosť vznikol viacvrstvový separátor X-SEPATM. X-SEPATM úspešne vyvažuje výkon vo vonkajších vrstvách s vyššou pórovitosťou a pevnosť v strednej vrstve s nižšou pórovitosťou. Tieto výsledky boli získané v rámci projektu financovaného organizáciou NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization).

Patentovaný viacvrstvový separátor spoločnosti 3DOM Alliance s trojrozmerne usporiadanou makroporéznou štruktúrou poskytuje batériám dlhšiu životnosť, vyššiu spoľahlivosť (nižšia miera nehôd atď.) a vyššiu rýchlosť vybíjania. Batérie vybavené technológiou X-SEPATM majú tiež vynikajúcu tepelnú odolnosť a sú vhodné pre aplikácie s vysokým výkonom, ako je vzlet a pristátie v leteckej preprave. Väčšina bežných batérií nie je schopná odolávať vysokým teplotám a v tropických oblastiach s vysokou teplotou a vlhkosťou sa príliš rýchlo kazí. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre a materiálu, ktorý ho robí kompatibilným s inými teplotne odolnými komponentmi, je separátor X-SEPATM ideálny pre oblasti s vysokou teplotou, kde sa očakáva vysoký rast a rozsiahla elektrifikácia.

Podpora digitálnej transformácie (DX) vo vývoji a výrobe batérií – vysoko presné modelovanie urýchľuje výskum a vývoj batérií novej generácie

S rastúcim dopytom po elektrických vozidlách (EV) vzniká potreba zásadného zlepšenia výkonu batérií. Nehody batérií bránia rozšíreniu elektromobilov po celom svete; stiahnutie z trhu stojí výrobcov automobilov veľa peňazí a likvidácia elektromobilov spolu s ich batériami môže mať za následok veľmi vážne znečistenie pôdy. Jedinečná štruktúra separátora X-SEPATM zabraňuje hlavnej príčine skratu a vysoko tepelne odolný materiál znižuje nehody a poškodenie batérie. Vďaka vysokej teplotnej odolnosti polyimidového materiálu separátor X-SEPATM poskytuje aj vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení batérií a spoľahlivosť v rôznych abnormálnych podmienkach.

X-SEPATM posunie vývoj batérií do novej etapy. Prekonáva bežnú úlohu separátora izolovať anódu a katódu – mení výkon batérie a umožňuje vývoj vysoko výkonných batérií. Na rozdiel od bežných separátorov s nepravidelnými pórmi má X-SEPATM rovnomernú hexagonálnu štruktúru pórov, ktorá umožňuje simuláciu pomocou vysoko presného modelovania, flexibilný návrh konštrukcie separátora a optimalizáciu rôznych parametrov. V dôsledku toho možno separátor X-SEPATM prispôsobiť akémukoľvek typu batérie. Táto „vypočítateľná" kvalita je dôležitá aj preto, že umožňuje využívať informácie z laboratória alebo trhu na ďalší vývoj, čo má veľký potenciál urýchliť proces vývoja a výrazne zvýšiť šance na technologický prielom. Týmto spôsobom X-SEPATM dramaticky zmení „analógové" miesta vývoja a výroby batérií na miesta vhodné pre éru DX.

Cieľom je zaviesť do piatich rokov X-SEPATM do všetkých batérií na celom svete

Separátor X-SEPATM poskytuje dvojnásobnú alebo dlhšiu životnosť batérií, čo umožňuje, aby batérie počas svojej životnosti slúžili vo viacerých aplikáciách – po prvom použití batérií v elektrických vozidlách môžu slúžiť napríklad v systémoch na skladovanie energie (ESS). Je to nielen šetrné k životnému prostrediu, ale sa aj znižujú náklady na nabíjací cyklus. Predĺženie životnosti batérie pomocou separátora X-SEPATM minimalizuje vplyv každej batérie na životné prostredie a otvára nové možnosti obehového používania.

Spoločnosť noco-noco, poskytovateľ dekarbonizačných riešení, sa usiluje o zmenu postavenia batérií s dlhou životnosťou ako sociálnej infraštruktúry. Prvé a druhé použitie, ako aj recyklácia, sú nevyhnutné na ochranu životného prostredia. Hoci sa zdá, že elektrifikácia celosvetovo napreduje k lepšiemu životnému prostrediu, výroba batérií vyčerpáva prírodné zdroje a emituje veľké množstvo CO 2 , pričom vyradené batérie môžu viesť k vážnemu znečisteniu. Spoločnosť noco-noco preto dôrazne odmieta obchodné modely, ktoré využívajú rastúci dopyt po elektrických vozidlách formou masovej výroby a predaja batérií s krátkou životnosťou. Poslaním spoločnosti je namiesto toho znižovať emisie CO 2 a predchádzať znečisteniu uprednostňovaním efektívneho využívania energie a maximálnym využívaním minimálneho počtu batérií s dlhou životnosťou. Spoločnosť noco-noco je odhodlaná obmedziť nehody súvisiace s batériami a urobiť z batérií cenovo dostupnú a bezpečnú sociálnu infraštruktúru, ktorú môže využívať každý.

Keďže už neostáva čas, kým sa teplota na Zemi zvýši o 1,5 stupňa Celzia a dosiahne bod, z ktorého niet návratu, spoločnosť noco-noco si uvedomuje, že je naliehavo potrebné zaviesť separátory X-SEPATM do všetkých batérií na celom svete do piatich rokov, skôr ako bude na ochranu životného prostredia neskoro. Preto spoločnosť noco-noco sprístupní technológiu X-SEPATM všetkým výrobcom batérií a nakúpi batérie vybavené technológiou X-SEPATM na použitie vo výrobkoch (EV, ESS atď.), ktoré sa budú prenajímať v rámci firemnej lízingovej služby s neutrálnou uhlíkovou stopou. Separátor X-SEPATM umožní používať batérie s dvojnásobnou alebo dlhšou životnosťou na prvé a druhé použitie, čím sa zníži potrebný počet batérií o 75 % alebo viac. Spoločnosť noco-noco spojí partnerov, ktorí si tiež cenia dlhú životnosť výrobkov, a bude pracovať na vytvorení mechanizmu, ktorý podporuje udržateľný rast.

O spoločnosti noco-noco Pte. Ltd.

Cieľom spoločnosti noco-noco je reálne vyriešiť environmentálne problémy a dosiahnuť budúcnosť bez CO2 s inteligenciou a srdcom. Viac informácií nájdete na stránkach noco-noco.com, v sieti LinkedIn (www.linkedin.com/company/noco-noco) alebo e-mailom zaslaným na adresu [email protected].

