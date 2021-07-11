Спонсирование ЕВРО-2020 -- неизбежный выбор в рамках стратегии глобализации Hisense

Стратегия глобализации — необходимый выбор Громадный и всесторонний опыт рыночной деятельности и высокий уровень репутации на рынке являются жесткими требованиями к претенденту на статус ведущего спонсора. Спонсорская поддержка компании Hisense продемонстрировала возможности бренда и превосходную репутацию, завоеванную спортивным маркетингом. Компания Hisense построила 16 научно-исследовательских центров и 17 производственных баз, создала 54 компании и представительства по всему миру и с момента начала осуществления стратегии глобализации продолжает расширять всемирную географию сбыта и промышленных проектов. Кроме того, благодаря благотворительности и спортивному маркетингу она способствует повышению узнаваемости брендов компании Hisense и достижению всеобщего доверия и уважения по всему миру. К 2020 году на долю брендов, принадлежащих компании Hisense, приходится 78% доходов от международного маркетинга. «Спустя 30 лет Hisense является успешным транснациональным предприятием и авторитетным международным брендом, — заявил Цзя Шаоцянь. — Для того чтобы стать глобальным предприятием, ключевой тактикой следует избрать всестороннюю интернационализацию разработки продукции, производства, продвижения брендов и маркетинга». Председатель правления компании Hisense Чжоу Хуцзянь (Zhou Houjian) утверждает, что укрепление международной маркетинговой системы и формирование своего собственного бренда представляет собой неуклонный путь развития компании Hisense.

Всемирно интегрированные маркетинговые возможности для ускорения глобализации

«Наличие всеобъемлющей глобальной маркетинговой системы и тщательно продуманных оперативных планов — путь к успешному осуществлению глобализации предприятий. Глобализация Hisense ускорилась за счет накопления опыта и активной деятельности по пяти направлениям», — сообщил президент Hisense International Co., Ltd Чжу Дань (Zhu Dan).

Компания Hisense запустила в Европе ряд маркетинговых кампаний, направленных на максимизацию спонсорской выгоды: демонстрация эксклюзивных экспонатов бренда Hisense на Festival Towers в Европе, запуск "Trophy Tour", активизация трафика посредством акций с розыгрышами призов в Twitter и увеличение объемов сбыта продукции через платформы электронной коммерции. Благодаря разнообразным кампаниям влияние бренда было успешно повышено.

Контроль качества: создание научно-исследовательских баз по всему миру позволяет локализовывать производство для обеспечения качества продукции.

Устойчивость логистических цепей: создавая глобальный центр управления производственно-сбытовыми цепочками и офшорными базами и взаимодействуя с местными платформами мерчандайзинга, компания Hisense повышает гарантию исполнения трансграничных транспортных заказов и своевременной дистрибуции электронных заказов, обеспечивая надлежащее качество обслуживания потребителей.

Интегрированная система: Hisense использует глобальные ресурсы в научно-исследовательской, производственной и сбытовой деятельности для обеспечения качества продукции и удовлетворения потребностей покупателей.

Использование кадрового потенциала: компания Hisense убеждена в том, что основой технологических инноваций является концентрация и развитие кадрового потенциала. Компания Hisense привлекла к работе множество передовых специалистов со всего мира в сферах проектирования кристаллов, искусственного интеллекта и в других областях для совершенствования технологий и повышения качества.

Спортивный маркетинг способствует реализации товаров

Неизменная приверженность компании спортивному маркетингу успешно укрепляет ее корпоративное присутствие, а также ведет к увеличению продаж.

На турнире ЕВРО-2020 Hisense уделяет больше внимания сбыту и рекламе продукции по сравнению с ЕВРО-2016. В период с января по июнь 2021 года продажи лазерных телевизоров Hisense за рубежом выросли более чем в 10 раз. «Большой экран, разрешение Ultra-HD, идеальное качество и звучание мирового класса» — выдающиеся функции лазерного телевизора и причины для его выбора.

Руководитель отдела международного маркетинга компании Hisense Пан Цзин (Pang Jing) заявил следующее: «Пользуясь выгодами, обусловленными опытом спонсорства на ЕВРО-2016 и Чемпионате мира по футболу ФИФА-2018, компания Hisense действует более искусно и эффективно на ЕВРО-2020. За счет создания дополнительных зарубежных организаций и комплексной системы логистических цепей возможности мобилизации глобальных ресурсов позволяют компании Hisense добиваться успеха в маркетинговых кампаниях, связанных с ЕВРО-2020. Ориентация на увеличение объемов сбыта продукции и повышение репутации бренда стала маркетинговой целью компании Hisense на ЕВРО-2020. В перспективе Hisense продолжит свою деятельность в области спортивного маркетинга».

Компания Hisense твердо намерена заниматься спортивным маркетингом, настойчиво стремясь к осуществлению стратегии долгосрочных инвестиций и глобализации. Спонсорская поддержка ЕВРО-2020, Чемпионата мира ФИФА и других спортивных мероприятий за счет использования комплексных возможностей и инновационной продукции позволяет компании Hisense сохранять конкурентные преимущества на мировом рынке.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=p8C-_7PwDU4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571339/Hisense_s_Appearance_EURO_2020.jpg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=tuE6pVOLzQs

SOURCE Hisense