Впервые за всю историю проведения чемпионатов Европы по футболу промежуток между ними был продлен до пяти лет вместо четырех. Кроме того, в этом году также отмечается 60-я годовщина этого международного турнира, проводимого раз в четыре года. Нынешний турнир ожидался футбольными болельщиками во всем мире с особым нетерпением, поскольку он стал одним из первых спортивных событий мирового класса после отмены карантинных мер, введенных в большинстве стран в связи с пандемией COVID-19, и одним из первых мероприятий с присутствием определенного количества зрителей на трибунах. В Европе онлайн-трансляция первой игры турнира собрала огромное количество зрителей, а китайские болельщики из-за разницы во времени смотрели игру поздно ночью. Первые три дня ЕВРО-2020, во время которых состоялись матчи с участием команд звезд из Бельгии, Англии и Нидерландов, совпали с популярным в Китае Фестивалем лодок-драконов. Ожидается, что популярность этих трех команд в Китае приведет к взлету рейтингов телетрансляций у китайских футбольных болельщиков.

Пять лет назад, в 2016 году, компания Hisense, первый китайский спонсор УЕФА ЕВРО в 56-летней истории турнира, произвела неизгладимое впечатление на аудиторию со слоганом Hisense TV China's No. 1 («Hisense TV — марка телевизоров №1 в Китае»). Однако в этом году во время стартового матча компания Hisense заняла более сдержанную позицию и вернулась к прежнему слогану Buy TV, Choose U7. U7 — серия телевизоров, разработанная специально к турниру ЕВРО-2020, заняла заметное место в портфеле продукции бренда Hisense TV. По аналогии с большинством футбольных команд, имеющих в своем составе звездного игрока, играющего под №7, руководители компании Hisense, узнав о популярности моделей этой серии, стали во время совещаний называть ее «игроком №7 команды Hisense».

По данным китайской консалтинговой фирмой All View Cloud три модели серии Hisense U7 на протяжении двух последних месяцев подряд входят в десятку самых продаваемых новых телевизоров в Китае. Hisense U7G-Pro, первый в мире телевизор с технологией ULED XDR, которая позволяет добиваться пиковой яркости изображения в 1600 нит, т. е. более чем в 5 раз выше, чем у обычных ЖК-телевизоров, что значительно повышает четкость и уровень детализации изображения. Сверхвысокая частота обновления экрана, достигающая 144 Гц, полностью устраняет эффект полос, возникающих на экране, когда игроки быстро перемещаются по полю или делают длинные передачи. Кроме того, в этом году специально к ЕВРО-2020 компания Hisense разработала режим Super Fan («Суперфанат»), включающий в себя такие функции, как AI Green Field (интеллектуальная функция, оптимизирующая изображения, получаемые при ведении панорамной съемки покрытого зеленой травой поля, делая их значительно более четкими), AI Watching (интеллектуальный просмотр) и Multi-Perspective Watching (просмотр изображений, получаемых с разных точек съемки). Сочетание этих специальных функций, добавленных с учетом потребностей футбольных болельщиков, делает модель U7G-Pro идеальным выбором для просмотра матчей ЕВРО-2020.

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