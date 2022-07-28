Спортивный автомобиль HAVAL H6 GT компании GWM выходит на мировой рынок

БАОДИН, Китай, 28 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- 16 июля автомобиль HAVAL H6 GT компании GWM дебютировал во время забега Red Bull Quicksand в Южной Африке и привлек широкое внимание.

В качестве официального автомобильного спонсора мероприятия компания GWM представила аудитории модель HAVAL H6 GT. Red Bull Quicksand — одно из самых трудных в мире соревнований в беге на одну милю с чрезвычайно сложной трассой. Параметры мероприятия идеально соответствуют мощным спортивным характеристикам автомобиля HAVAL H6 GT.

With Powerful Sports Performance, GWM HAVAL H6 GT Starts to Go Global

Чтобы местные клиенты могли больше узнать о модели HAVAL H6 GT, компания GWM создала VIP-зону, которая привлекла множество желающих ознакомиться с автомобилем. Компания GWM также провела опрос на сайте мероприятия. В ходе мероприятия многие зрители выразили свою заинтересованность и ожидания в отношении HAVAL H6 GT. В то же время многие участники также спрашивали о планируемой дате выпуска этой модели.

HAVAL H6 GT — новейшая модель внедорожника-купе, основанная на платформе L.E.M.O.N. компании GWM. Спортивные особенности модели включают стильный дизайн, превосходную систему электропитания, персонализированные для водителя функции и многое другое.

Вдохновением для внешнего вида представленной модели HAVAL H6 GT послужила акула, что создает сильные спортивные ассоциации. Этот автомобиль имеет бионический дизайн, основанный на эстетике акулы. Его передняя часть оформлена в тематике грудного плавника акулы, с большой решеткой воздухозаборника в виде акульих зубов, создавая мощную визуальную иллюзию акулы. Автомобиль также имеет обтекаемую крышу и кузов в стиле фастбэк с плавными и элегантными линиями, который выглядит очень мощно, напоминая энергичные контуры акулы.

Дизайн интерьера автомобиля HAVAL H6 GT сочетает спортивную функциональность и технологичность. Автомобиль оснащен множеством модных и умных деталей, таких как ручка переключения передач, многофункциональное рулевое колесо с подрулевыми переключателями и цифровой экран. Эти отличительные детали особенно порадуют любителей интеллектуальных автомобилей и создают динамичную атмосферу в салоне.

Отличная система питания и удовольствие от вождения также являются наиболее привлекательными характеристиками модели HAVAL H6 GT. Чтобы сделать вождение комфортным в различных условиях, она оснащена модернизированным двигателем 4N20 2.0T. Максимальный крутящий момент двигателя достигает 320 Н·м, обеспечивая мощное ускорение. С учетом привычек вождения разных пользователей в автомобиле также предусмотрен трековый режим. При включенном режиме автомобиль может не только предложить водителю большую мощность, но и издавать звук выхлопа, как спортивный автомобиль. Такая функция может доставлять удовольствие, сравнимое с вождением гоночного автомобиля.

В настоящее время модель HAVAL H6 GT вышла на рынки Ирака и Австралии. В ближайшие месяцы компания GWM планирует официально запустить ее продажи в Южной Африке, Саудовской Аравии, Чили и на других рынках, чтобы предоставить широкий спектр услуг большему числу пользователей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1868190/image_1.jpg

SOURCE GWM