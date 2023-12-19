Spot X от Bybit: агрегатор трансформирует торговлю спотами на криптовалюту

ДУБАЙ, ОАЭ, 19 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из крупнейших криптобирж в мире, занимающая третье место по объему торгов, рада объявить о запуске Spot X, инновационного агрегатора по торговле спотами, разработанного с целью улучшения и поощрения торгового опыта 20 миллионов своих пользователей по всему миру.

Bybit's Spot X: The Aggregator Transforming Crypto Spot Trading

Spot X является революционным комплексным решением, объединяющим в одном пакете разнообразные генерирующих доход продукты, включая ByStarter, ByVotes, Launchpad, Launchpool и Token Splash. Данная платформа была тщательнейшим образом разработана, чтобы предоставить пользователям идеальный доступ к широкому спектру очень ожидаемых продуктов и развивающихся проектов посредством интуитивно понятного и дружественного пользователю интерфейса.

Являясь комплексным сервисом, Spot X дает пользователям прямой доступ к самым многообещающим проектам на Bybit. Оптимизированное участие в проектах, осуществляемое с использованием Spot X, позволяет трейдерам выполнять навигацию по предстоящим событиям и рекламным кампаниям, чтобы они ничего не упустили. Это дает возможность пользователям эффективно участвовать в новейших кампаниях, гарантируя, что они всегда находятся в авангарде очередного крупного запуска криптовалюты.

Spot X – это нечто большее, чем просто платформа. Это портал в трейдинг высшего уровня, который дает пользователям возможность полностью раскрыть потенциал торговли спотами прибыльно и эффективно.

«Нашей концепцией Bybit Spot X было создание среды, в которой наши пользователи никогда не упускают свой шанс», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и генеральный директор компании. «Мы верим в то, что давая нашим пользователям инструменты для быстрого понимания и принятия решений в отношении рыночных трендов, мы не только раскрываем перед ними новые возможности, но также обогащаем их торговый опыт».

Bybit Spot X является подтверждением приверженности Bybit инновациям и неустанному стремлению к реализации своей миссии – быть мировой криптовалютной экосистемой. Представляя это новое предложение, Bybit делает еще один шаг на пути децентрализованного финансового будущего, которое работает на всех.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения дополнительной информации о Bybit, см. Bybit Press.

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