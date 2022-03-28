Средства по уходу за кожей Míage Skincare представлены в эксклюзивном подарочном наборе, созданной специально для 64-й церемонии GRAMMY Awards®

Будет представлена вся линейка средств для ухода за кожей Míage, включающая в себя следующие наименования:

Awakened, изотонический элексир для глаз: концентрированное средство для ухода за кожей вокруг глаз, направленное на стимуляцию глубокой микроциркуляции и пробуждение стволовых клеток.

Invoke, ночной крем: крем с двойным функционалом, действует как ночной крем и интенсивная маска, которая пробуждает стволовые клетки кожи и омолаживает кожу.

Manifest, дневное молочко : увлажняющее средство на безводной основе с высокой концентрацией питательных веществ, обеспечивающее ежедневную клеточную поддержку.

: увлажняющее средство на безводной основе с высокой концентрацией питательных веществ, обеспечивающее ежедневную клеточную поддержку. Bloom, La Milpa - средство для губ : мощный заживляющий нектар Bloom обеспечивает глубокое питание кожи губ и успокаивает губы.

: мощный заживляющий нектар Bloom обеспечивает глубокое питание кожи губ и успокаивает губы. Clarity, очищающее средство: восстанавливающее жировой баланс средство для очистки лица, которое аккуратно удаляет из пор сало и грязь.

Сделав своей целью создание более насыщенных и активных средств по уходу за кожей, компания Míage заменила воду в составе всех средств запатентованным экстрактом La Milpa Cactus. Данные изотонические средства уникальны в своей способности проникать в здоровые клетки кожи за счет осмоса, что позволяет активирующим питательным смесям проходить через кожу естественным и более эффективным образом и пробуждать стволовые клетки. Кроме того, компания Míage установила партнерские отношения с MEBO Technology, медицинской исследовательской компанией, специализирующейся на технологиях регенерации тканей для жертв ожогов, обладающей более чем 60 патентами, и услугами которой воспользовались более 40 миллионов пострадавших от ожогов в более чем 70 странах, и основные ингредиенты этих регенерирующих средств использованы в рецептурах Míage.

64-я церемония GRAMMY пройдет в воскресенье 3 апреля 2022 года, и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBS в 20:00 ЕT / 17:00. PT и будут доступны для просмотра в режиме реального времени и по запросу на платформе Paramount+.

Более подробная информация о компании Míage Skin Care представлена на сайте https://miageskin.com

Информация о компании Míage

Смотрите на прошлое с благодарностью, но никогда не с сожалением об утраченном… компания Míage представляет серию революционного ухода за кожей, предназначенную для того, чтобы выйти за рамки концепции омолаживающих средств, борущихся с признаками старания, и вместо этого компания просит своих клиентов насладиться настоящим и черпать из него силу. Компания Míage делает ставку на современность не только в своей философии, но и в своем научном подходе, создавая безводные питательные рецептуры, которые за счет осмоса работают в гармонии с кожей всех возрастов. Запатентованное изотопное средство La Milpa Cactus заменяет гипотонизированные и деионизированные водные растворы, широко используемые в большинстве средств для ухода за кожей, позволяя смесям Míage более эффективно поставлять коже лечебные питательные вещества, белки и аминокислоты, пробуждая кожу изнутри, и помогая ей сияють здоровьем и полным торжеством вашей истинной красоты.

Контакты для прессы: Shirly Veng (Ширли Венг), [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1762615/Waterless_Skincare_Line.jpg

SOURCE Miage Skincare