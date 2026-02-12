St. Louis CITY SC stellt „The Tina Turner Kit" vor

Die Hommage des MLS-Teams an Tina Turner ist die erste adidas Kooperation mit einer Musikkünstlerin für ein Fußballtrikot. Sie umfasst mehrere Kulturveranstaltungen, die ihren Einfluss auf St. Louis feiern, darunter ein Konzert mit dem St. Louis Symphony Orchestra (SLSO), ein Pop-up-Shop mit Schwerpunkt auf Tina Turner sowie eine musikbezogene Bildungsinitiative in der Gemeinschaft für Jugendliche und junge Erwachsene.

Die als Anna Mae Bullock geborene Tina Turner zog mit 16 Jahren nach St. Louis, wo sie in Clubs in der ganzen Region auftrat, bevor sie zu einer weltweiten Größe wurde – sie definierte Performance, Stil und weibliche Stärke nach ihren eigenen Maßstäben neu. Ihre Geschichte von Neuerfindung und Widerstandskraft spiegelt den Geist der Stadt wider, die sie geprägt hat.

Inspiriert von Turners elektrisierender Bühnenpräsenz schimmert „The Tina Turner Kit" in Gold und greift die Bewegung ihrer glamourösen Outfits sowie die Energie ihrer Live-Auftritte auf. Ihre Silhouette erscheint in Metallicgold auf dem Echtheitsanhänger des Trikots, während ihre Signatur in CITY Red an ihren ikonischen Lippenstift und ihre Nägel erinnert.

In Schwarz akzentuiert sind der Gründungspartner und Hauptsponsor auf der Trikotvorderseite Purina, der Gründungspartner BJC Healthcare auf einem Ärmel sowie ein gemeinsames MLS- und Apple-TV-Patch auf dem anderen. Das Trikot wurde in Partnerschaft mit adidas und BMG entwickelt, den Verwaltern von Turners Musik- und Bildrechten, und wird in den Saisons 2026 und 2027 der Major League Soccer als Ausweichtrikot von CITY SC dienen.

„Tina Turner hat nicht nur die Musik verändert, sie hat über Jahrzehnte hinweg die Kultur geprägt und wirkt bis heute weiter", sagte Carolyn Kindle, Geschäftsführerin von St. Louis CITY SC. „Es ist eine große Ehre, ihren Einfluss und ihr Vermächtnis zu feiern. St. Louis war seit jeher Heimat vieler Künstler, die Musikgeschichte geschrieben haben, und Tina steht an der Spitze dieser Liste."

WÜRDIGUNG VON TINAS MUSIK

„The Tina Turner Kit" ist der Anker einer stadtweiten Feier, die über das Spielfeld hinausgeht und unter anderem durch „Eternal: A Tribute to Tina Turner präsentiert von Purina" hervorgehoben wird. Dazu gehört ein Tina Turner Tribute-Konzert des St. Louis Symphony Orchestra am Sonntag, 15. Februar, um 19:00 Uhr in der Powell Hall im Jack C. Taylor Music Center.

Der Musikdirektor des SLSO, Stéphane Denève, und Gastdirigent Anthony Parnther (Dirigent der Soundtracks zu Tenet und Black Panther: Wakanda Forever) führen durch eine immersive sinfonische Reise von Tinas Aufstieg zum Star. Mit dabei sind die mit einem GRAMMY Award ausgezeichnete Künstlerin Brittany Howard von Alabama Shakes sowie die gebürtige St. Louisanerin und Finalistin von „The Voice", Kennedy Holmes. So werden klassische Musik, Rock und moderner Soul miteinander verbunden, passend zu Turners genreübergreifender Karriere.

„St. Louis ist eine Heimkehr für Tina. Hier hat sie zum ersten Mal den Nervenkitzel der Bühne und die Freude am Auftreten erlebt", sagte Erwin Bach, ihr Ehemann und Manager. „Ich freue mich besonders auf die orchestrale Interpretation von ‚Proud Mary' sowie auf die Initiativen in der Stadt. Kinder aus der Region werden die Kraft der Musik entdecken und erleben, wie Performance ihr noch mehr Bedeutung gibt. Ein besonderer Dank gilt außerdem der Familie Taylor für ihre Begeisterung und die anhaltende Unterstützung von Musik und Sport in der St. Louis Community."

DAS TINA POP-UP-SHOP-ERLEBNIS

Die Hommage von CITY SC an Tina und ihre legendäre Karriere umfasst außerdem einen Tina Turner Pop-up-Shop in City Foundry (3730 Foundry Way, Suite 137, St. Louis, MO 63110), wo das neue Trikot sowie weitere Artikel der limitierten CITY SC x Tina Turner Kollektion erhältlich sind. Im Pop-up-Shop werden zudem ausgewählte Exponate aus Turners persönlicher Sammlung gezeigt, darunter eines ihrer Kleider, ein GRAMMY Award und weitere. Der Pop-up-Shop ist vom 11. bis 20. Februar täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Am 11. Februar öffnet der Shop eine Stunde früher um 10:00 Uhr, und am 18. Februar schließt er um 21:00 Uhr.

„The Tina Turner Kit" und begleitende Artikel sind außerdem im CITY Pavilion (2118 Market St.), bei CITY Goods (im Energizer Park) sowie auf www.stlcitygo.com erhältlich. CITY SC bietet bis zum 31. März 2026 eine kostenlose Trikotpersonalisierung (Name und Nummer) für „The Tina Turner Kit" an, das im Tina Turner Pop up Shop, im CITY Pavilion oder auf www.stlcitygo.com gekauft wird.

GEMEINSCHAFTSPROGRAMM MIT NACHHALTIGER WIRKUNG

St. Louis CITY SC wird mit dem Center of Creative Arts (COCA) zusammenarbeiten, um einen auf Tina Turner ausgerichteten Musiklehrplan für Kinder und Jugendliche zu erstellen. Schüler setzen sich mit Turners nachhaltigem Einfluss auseinander und erhalten die Möglichkeit, Lieder aus ihrem Repertoire zu erlernen und aufzuführen, ergänzt um Choreografien, die von ihren Auftritten inspiriert sind. Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf von „The Tina Turner Kit" wird diese Initiative finanzieren. COCA feiert 40 Jahre als führendes Kunstzentrum für die Gemeinschaft und bietet Kunstbildung für Bewohner von St. Louis aller Altersgruppen, Kompetenzstufen und Hintergründe durch Kurse, Camps, Aufführungen, Ausstellungen und mehr.

TINA TURNER NACHT IM ENERGIZER PARK

CITY SC wird Turner außerdem bei der Tina Turner Night, präsentiert von SeatGeek, am Samstag, 22. August, feiern, wenn das Team um 19:30 Uhr im Energizer Park gegen Houston Dynamo antritt. Tickets sind auf www.seatgeek.com oder über die STL CITY SC App erhältlich.

