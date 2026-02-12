Le St. Louis CITY SC dévoile la « tenue Tina Turner ».

L'hommage de l'équipe MLS à Tina Turner marque la première collaboration d'adidas avec une artiste musicale sur une tenue de football et s'étend à un certain nombre d'événements culturels pour célébrer l'impact qu'a eu la chanteuse sur la ville de Saint-Louis, dont un concert avec le St. Louis Symphony Orchestra (SLSO), une boutique éphémère consacrée à Tina et une initiative d'éducation communautaire sur le thème de la musique pour les jeunes et les jeunes adultes.

Née Anna Mae Bullock, Tina Turner s'est installée à Saint-Louis à l'âge de 16 ans, où elle a trouvé sa voix en se produisant dans les clubs de la région avant de devenir une puissance planétaire, redéfinissant la performance, le style et le pouvoir féminin selon ses propres termes. Son histoire de réinvention et de résilience reflète l'éthique de la ville qui l'a vue s'épanouir.

Inspirée par la présence électrisante de Turner sur scène, la tenue Tina Turner brille d'un éclat doré, faisant écho au mouvement de sa tenue glamour et à l'énergie de ses spectacles en direct. Sa silhouette apparaît en or métallique sur l'étiquette d'authentification de la tenue, tandis que sa signature, en rouge CITY, est un clin d'œil à son rouge à lèvres et à ses ongles emblématiques.

Le partenaire fondateur et le sponsor du maillot, Purina, sont mis en valeur en noir, tandis que sur une manche on retrouve le partenaire fondateur BJC Healthcare, et un patch MLS et Apple TV sur l'autre manche. Conçu en partenariat avec adidas et BMG, dépositaires des droits musicaux et d'image de Turner, cette tenue sera le maillot secondaire du CITY SC pour les saisons 2026 et 2027 de la Major League Soccer.

« Non seulement Tina Turner a changé le monde de la musique, mais elle a aussi influencé la culture pendant des décennies et continue de l'imprégner aujourd'hui », a déclaré Carolyn Kindle, PDG du St Louis CITY SC . « C'est un énorme honneur de célébrer son influence et son héritage. St. Louis est depuis longtemps le berceau de nombreux artistes qui ont marqué l'histoire de la musique, et Tina figure en tête de liste ».

CÉLÉBRER LA MUSIQUE DE TINA

La tenue Tina Turner est le point d'ancrage d'une célébration à l'échelle de la ville qui s'étend au-delà du terrain et qui sera mise en valeur par Eternal : A Tribute to Tina Turner presented by Purina, un spectacle en hommage à Tina Turner par le St. Louis Symphony Orchestra le dimanche 15 février à 19h00 au Powell Hall du Jack C. Taylor Music Center.

Stéphane Denève, directeur musical du SLSO, et Anthony Parnther, chef d'orchestre invité (bandes originales de Tenet et Black Panther : Wakanda Forever), dirigeront une visite symphonique immersive de l'ascension de Tina vers la célébrité, avec l'artiste Brittany Howard d'Alabama Shakes, lauréate d'un GRAMMY, et Kennedy Holmes, originaire de Saint-Louis et finaliste de « The Voice », qui fera le lien entre la musique classique, le rock et la soul moderne, à l'image de la carrière de Tina Turner, qui a défié les codes du genre.

« St. Louis est un retour aux sources pour Tina. C'est là qu'elle a ressenti pour la première fois le frisson de la scène et le bonheur de s'y produire », a déclaré Erwin Bach, qui était son mari et son manager. « Je me réjouis tout particulièrement de l'interprétation orchestrale de « Proud Mary » et des événements organisés dans toute la ville. Les enfants du coin découvriront le pouvoir de la musique et la façon dont le spectacle lui donne encore plus de sens. Nous remercions également la famille Taylor pour son enthousiasme et son soutien continu à la musique et au sport dans la communauté de Saint-Louis ».

L'EXPÉRIENCE DE VENTE ÉPHÉMERE DE TINA

L'hommage du CITY SC à Tina et à sa carrière légendaire se fait également au travers d'une boutique éphémère Tina Turner à City Foundry (3730 Foundry Way, Suite 137, St. Louis, MO 63110), où la nouvelle tenue et d'autres articles CITY SC x Tina Turner en édition limitée seront disponibles. Une sélection d'objets issus de la collection personnelle de Turner, dont une de ses robes, un GRAMMY Award et bien d'autres encore, seront exposés dans le cadre de cette boutique. La boutique éphémère est ouverte du 11 au 20 février de 11 à 19 heures tous les jours ; le 11 février, elle ouvrira une heure plus tôt, à 10 heures, et le 18 février, elle fermera à 21 heures.

La tenue Tina Turner et les produits dérivés sont également disponibles au CITY Pavilion (2118 Market St.), au CITY Goods (à l'intérieur de l'Energizer Park) et à l'adresse www.stlcitygo.com. Le CITY SC offre la personnalisation gratuite (nom et numéro personnalisés) des tenues Tina Turner achetées à la boutique éphémère Tina Turner, au pavillon CITY ou sur www.stlcitygo.com jusqu'au 31 mars 2026.

UN PROGRAMME COMMUNAUTAIRE À L'IMPACT DURABLE

Le St. Louis CITY SC va collaborer avec le Center of Creative Arts (COCA) à la création d'un programme d'études musicales axé sur Tina Turner et destiné aux enfants et aux adolescents. Les étudiants exploreront l'influence durable de Turner et les participants auront l'occasion d'apprendre et d'interpréter des chansons de son répertoire, ainsi que des chorégraphies inspirées de ses spectacles. Une partie du produit des ventes de la tenue Tina Turner contribuera à financer cette initiative. Célébrant ses 40 ans en tant que centre artistique communautaire de premier plan, le COCA propose une éducation artistique aux habitants de Saint-Louis de tous âges, de tous niveaux et de tous horizons, par le biais de cours, d'ateliers, de spectacles, d'expositions et bien plus encore.

SOIRÉE TINA TURNER À L'ENERGIZER PARK

Le CITY SC célébrera également Turner lors de la Tina Turner Night présentée par SeatGeek le samedi 22 août, lorsque l'équipe affrontera le Houston Dynamo à l'Energizer Park à 19 h 30. Les billets pour le match sont disponibles sur www.seatgeek.com ou via l'application STL CITY SC.

