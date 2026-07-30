Starlight Investments achève la première phase de « The Parklands », un important nouveau complexe locatif de 231 appartements à Dartford

Cette étape importante marque la livraison des 58 premiers logements locatifs de la résidence, répartis dans deux immeubles résidentiels, et constitue la dernière étape en date de la création d'un nouveau complexe locatif d'envergure sur l'un des marchés les mieux desservis et à la croissance la plus rapide de la périphérie londonienne.

Ces résidences récemment achevées proposent une gamme variée de studios et d'appartements de une, deux ou trois chambres, tous dotés de finitions modernes et d'agencements adaptés à divers modes de vie et étapes de la vie.

Une fois les travaux achevés, The Parklands comptera 231 appartements répartis dans sept immeubles résidentiels. Ce projet contribuera à répondre à la demande croissante de logements locatifs tout en élargissant l'offre pour les résidents à la recherche d'un logement dans un quartier très bien desservi.

Au fur et à mesure que les prochaines phases seront achevées, les résidents pourront profiter d'une gamme d'équipements exceptionnels conçus pour améliorer leur confort, leur bien-être et la vie en communauté. Parmi les équipements prévus figurent un salon réservé aux résidents, un centre de remise en forme, un studio de yoga, un espace de coworking et une terrasse sur le toit de 2 000 pieds carrés. Une fois achevée, la résidence comptera également 163 places de stationnement réservées aux résidents.

« L'achèvement de la première phase du projet The Parklands témoigne de notre engagement constant à proposer des logements locatifs de grande qualité dans des quartiers où la demande ne cesse de croître », a déclaré Jonnie Milich, responsable du pôle Résidentiel au Royaume-Uni chez Starlight Investments. « Le projet Parklands constitue un ajout important au paysage immobilier de Dartford, en mettant sur le marché de nouveaux logements locatifs au sein d'un quartier soigneusement conçu qui continuera à se développer au fur et à mesure de l'achèvement des phases suivantes. » « Nous sommes ravis d'accueillir nos premiers résidents et nous avons hâte de continuer à donner vie à cette communauté. »

Le quartier de Parklands offre à ses habitants un accès pratique au centre de Londres et aux principaux pôles d'emploi grâce à un réseau routier et ferroviaire bien développé, notamment grâce à la proximité de la gare de Dartford. Située à proximité de Central Park, cette résidence offre également à ses résidents l'accès à de vastes espaces verts et à des équipements de loisirs qui améliorent leur qualité de vie.

L'emplacement du complexe, à proximité de Central Park, se reflète dans son nom, « The Parklands », dont l'identité visuelle s'inspire de la rencontre entre la nature et la vie urbaine, alliant des éléments naturels à une esthétique moderne.

L'achèvement de la phase initiale du projet « The Parklands » marque une nouvelle étape dans la croissance continue de Starlight au Royaume-Uni et témoigne de son engagement à proposer de nouveaux logements locatifs sur les marchés à forte croissance de la région. La plateforme résidentielle britannique de Starlight compte environ 4 000 logements et gère 1,1 milliard de livres sterling d'actifs.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.theparklands-dartford.co.uk

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société internationale de premier plan spécialisée dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs, classée au palmarès « », dont le siège social est situé à Toronto, dans l'Ontario, au Canada. , société privée spécialisée dans la détention, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers, qui gère plus de 70 000 logements collectifs et plus de 7 millions de pieds carrés d'espaces commerciaux, avec CAD 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), Starlight propose une gamme de véhicules d'investissement couvrant diverses stratégies immobilières. La mission première de Starlight est de concilier son engagement à long terme avec une curiosité visionnaire afin de générer un impact positif tant pour les investisseurs que pour les communautés. Chez Starlight, nous investissons de manière à générer un impact.

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