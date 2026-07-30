Starlight Investments schließt die erste Bauphase von „The Parklands" ab, einer großen neuen Mietwohnanlage mit 231 Wohnungen in Dartford

Dieser Meilenstein markiert die Übergabe der ersten 58 Mietwohnungen der Wohnanlage, die sich auf zwei Wohngebäude verteilen, und ist der jüngste Schritt bei der Errichtung einer großen neuen Mietwohnanlage in einem der am besten angebundenen und am schnellsten wachsenden Märkte im Londoner Einzugsgebiet.

Die neu fertiggestellten Wohnungen bieten eine Mischung aus hochwertigen Einzimmerwohnungen sowie Wohnungen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern, die sich durch eine moderne Ausstattung und Grundrisse auszeichnen, die für unterschiedliche Lebensstile und Lebensphasen geeignet sind.

Nach der vollständigen Fertigstellung wird „The Parklands" 231 Wohnungen in sieben Wohngebäuden umfassen. Das Bauprojekt wird dazu beitragen, den wachsenden Bedarf an Mietwohnungen zu decken und gleichzeitig das Wohnungsangebot für Bewohner zu erweitern, die eine Wohnung an einem verkehrsgünstig gelegenen Standort suchen.

Mit der Fertigstellung weiterer Bauabschnitte erhalten die Bewohner Zugang zu einer Reihe außergewöhnlicher Annehmlichkeiten, die darauf ausgelegt sind, den Komfort, das Wohlbefinden und das Gemeinschaftsleben zu verbessern. Zu den geplanten Einrichtungen gehören eine Bewohnerlounge, ein Fitnesscenter, ein Yogastudio, ein Coworking-Bereich und eine 2.000 Quadratfuß große Dachterrasse. Die fertiggestellte Wohnanlage wird zudem 163 Bewohnerparkplätze bieten.

„Die Fertigstellung der ersten Bauphase bei ‚The Parklands' spiegelt unser anhaltendes Engagement wider, hochwertigen Mietwohnraum in Gemeinden bereitzustellen, in denen die Nachfrage weiter wächst", sagte Jonnie Milich, Leiter des Bereichs Wohnimmobilien in Großbritannien bei Starlight Investments. „The Parklands ist eine wichtige Bereicherung für das Wohnungsangebot in Dartford und bringt neue Mietwohnungen auf den Markt – als Teil einer durchdachten Wohnanlage, die sich mit der Fertigstellung künftiger Bauabschnitte weiterentwickeln wird." „Wir freuen uns, unsere ersten Bewohner willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, diese Gemeinschaft weiter mit Leben zu füllen."

„The Parklands" bietet den Bewohnern dank guter Straßen- und Bahnanbindungen sowie der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof Dartford eine bequeme Anbindung an die Londoner Innenstadt und wichtige Arbeitszentren. Die Wohnanlage liegt direkt am Central Park und bietet den Bewohnern zudem Zugang zu weitläufigen Grünflächen und Freizeiteinrichtungen, die die Lebensqualität steigern.

Die Lage des Bauprojekts direkt am Central Park spiegelt sich im Namen „The Parklands" wider. Die visuelle Identität ist von der Verbindung zwischen Natur und urbanem Leben inspiriert und verbindet natürliche Elemente mit einer modernen Designästhetik.

Die Fertigstellung der ersten Bauphase bei „The Parklands" markiert einen weiteren Schritt im kontinuierlichen Wachstum von Starlight in Großbritannien und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, in wachstumsstarken Märkten der Region neuen Mietwohnraum zu schaffen. Die britische Wohnimmobilienplattform von Starlight umfasst rund 4.000 Wohnungen und ein verwaltetes Vermögen von 1,1 Milliarden Pfund.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.theparklands-dartford.co.uk

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Starlight ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen , das als Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von über 70.000 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und über 7 Millionen Quadratfuß Gewerbefläche mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von CAD 30 Milliarden $ auftritt. Starlight bietet eine breite Palette an Anlageinstrumenten für verschiedene Immobilienstrategien an. Die Leitmission von Starlight besteht darin, seine langfristige Ausrichtung mit visionärer Neugier in Einklang zu bringen, um sowohl für Investoren als auch für die Gemeinden positive Auswirkungen zu erzielen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

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