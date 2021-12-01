Стиральные машины Hisense прошли сертификацию SGS

Всемирно известный бренд Hisense придерживается таких основных ценностей, как честность, инновации, ориентация на клиента и устойчивость, реализуя стратегию технологического развития и стабильного роста. Для удовлетворения спроса на продукцию с усиленной защитой от микробов компания Hisense выпустила новую серию стиральных машин с функцией обеззараживания, чтобы помочь потребителям защитить свое здоровье и получить уникальный опыт.

Сертификация SGS для стиральных машин SGS Performance Tested Mark основана не только на международных стандартах использования и общепринятых отраслевых нормах, но и на богатом опыте сертифицирующего органа. Базой для проведения сертификации послужил стандарт GB 21551.5-2010, в котором предъявляются строгие требования к способности стиральной машины удалять микробы и отстирывать загрязнения при регулярном использовании режима Allergy Steam. В ходе тестирования было подтверждено, что при использовании стиральной машины Hisense было обезврежено более 99,9% бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Группа технических специалистов SGS высоко оценила качество обеззараживания одежды при использовании стиральных машин марки Hisense в режиме Allergy Steam и выдала бренду сертификат SGS Performance Tested Mark. Компания Hisense получила право маркировать продукцию соответствующим знаком по своему усмотрению, чтобы повысить уровень доверия потребителей к марке.

На протяжении многих лет компания Hisense внедряет технологические инновации для улучшения пользовательского опыта своих клиентов по всему миру. Сертификация по стандартам SGS является признанием высокого качества технологий компании Hisense. В будущем компания Hisense продолжит работать над имиджем и конкурентоспособностью своего бренда, сосредоточившись на внедрении новых технологий и разработке продукции.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1698943/SGS_Awards_First_Performance_Mark_Certification_Hisense.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1698944/Hisense_Washing_Machines_QR_Series.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1698942/Hisense_Washing_Machines_QY_Series.jpg

SOURCE Hisense