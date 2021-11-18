STL назначает новых руководителей подразделений по сетевым сервисам и ПО
Nov 18, 2021, 15:11 ET
Компания STL объявила о назначении новых руководителей подразделений по сетевым сервисам и программному обеспечению
ПУНА (Индия), 18 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания STL (NSE: STLTECH), ведущий отраслевой интегратор цифровых сетей, объявила имена новых членов своей команды руководителей, которые возглавят подразделения по сетевым сервисам и программному обеспечению. Подразделение STL по сетевым сервисам полностью готово к выходу на глобальный рынок и развертыванию 5G RAN, а подразделение по разработке программного обеспечения рассчитывает закрепиться на международном рынке за счет инновационных решений. Для реализации таких амбициозных планов компания STL пригласила Правина Чериана (Praveen Cherian) занять должность главы подразделения по сетевым сервисам, а Рамана Венкатрамана (Raman Venkatraman) — должность главы подразделения по разработке программного обеспечения.
До прихода в STL Правин был исполнительным вице-президентом и руководителем отдела инфраструктурных услуг в Индии и Юго-Восточной Азии в компании IBM, где он руководил проектами и управляемыми услугами. Кроме того, он занимает руководящие должности в советах директоров известных компаний, поставляющих ИТ-услуги и программное обеспечение. Раман перешел в STL из компании TCS, где он был старшим вице-президентом и главой международного подразделения высоких технологий и профессиональных услуг, а также руководил глобальным подразделением по партнерствам и альянсам. За свою выдающуюся карьеру, охватывающую почти три десятилетия, он занимал ряд руководящих должностей в разных регионах.
Правин и Раман разделят обязанности КейЭс Рао (KS Rao), который сыграл ключевую роль в развитии бизнеса и подготовке стратегической дорожной карты для будущего роста. КейЭс перейдет на должность директора по корпоративным вопросам STL и займется дальнейшим развитием экосистемы, партнерствами, глобальной политикой и нормативной базой группы компаний.
За счет подобных перестановок компания STL усилила глобальную команду руководителей, чтобы обеспечить нелинейный рост всех сфер бизнеса и укрепить позиции компании на рынке.
В своих комментариях на тему новой структуры команды руководителей управляющий директор компании STL Анкит Агарвал (Ankit Agarwal) указал следующее: «С большим удовольствием я приветствую двух признанных отраслевых лидеров, Правина и Рамана, которые возьмут на себя ответственность за наши сетевые сервисы и программное обеспечение. Пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить КейЭс с новой должностью и пожелать ему всего наилучшего. Уверен, что вместе мы перейдем на следующий этап технологического лидерства и преобразим жизнь миллиардов людей с помощью цифровых сетей».
Комментируя свое назначение, руководитель подразделения STL по сетевым сервисам Правин Чериан отметил следующее: «Цифровые сети формируют жизни миллиардов пользователей по всему миру. Компания STL играет в этом ключевую роль за счет создания цифровой инфраструктуры мирового уровня. Я с нетерпением жду дальнейшего роста в этом направлении и достижения новых высот подразделением по сетевым сервисам».
Руководитель подразделения STL по разработке программного обеспечения Раман Венкатраман также поделился своим мнением: «У компании STL отличные перспективы, ведь у нас есть увлеченные сотрудники, новаторские технологии и обширные рыночные возможности. Я рад стать одним из сотрудников этой компании и приложу все усилия, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами благодаря расширению портфеля программных продуктов и технологических услуг, распределению инвестиций и использованию всех технологических преимуществ нашей экосистемы, а также доступных отраслевых возможностей, одновременно занимаясь поиском новых направлений для деятельности».
Говоря о новых назначениях, директор по корпоративным вопросам STL КейЭс Рао сказал: «Благодаря недавним перестановкам и опыту нашей команды руководителей компания STL ступила на путь к еще большему успеху. Я рад приветствовать Правина и Рамана в нашей компании и надеюсь, что STL ускорит построение цифрового будущего на мировом уровне».
Информация о компании STL
Компания STL является одним из ведущих в отрасли интеграторов цифровых сетей и оказывает услуги телекоммуникационным компаниям, облачным платформам, гражданским сетям и крупным предприятиям, помогая им повышать качество обслуживания своих клиентов. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
stl.tech |Twitter | LinkedIn | YouTube
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1691918/STL_Global_Leadership.jpg
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo
SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)
Explore
More news releases in similar topics
Share this article