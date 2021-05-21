Стоимость бренда Hisense быстро растет, цель -- увеличить выручку до $47 млрд к 2025 г.

Несмотря на последствия пандемии, компания Hisense продолжала инвестировать средства в развитие своего бизнеса за рубежом. В 2020 г. выручка Hisense за пределами Китая достигла $7,93 млрд — это почти 40% от общей выручки, а рост в годовом исчислении составил 18,2%. Согласно данным за первый квартал 2021 г., доля зарубежной выручки компании Hisense превысила 42%. В рамках своей стратегии глобализации Hisense стремится довести размер выручки до $47 млрд к 2025 г., при этом доля зарубежной выручки должна занять половину общей суммы.

«Глобализация компании Hisense подразумевает разработку и производство новых видов продукции, а также брендинг и маркетинг», — сказал Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian), президент группы компаний Hisense.

Компания Hisense начала свою внешнюю торговлю в 1985 г. Ее подразделение в Южной Африке было основано в 1996 г., став первой зарубежной производственной базой. На сегодняшний день в Hisense работает 90 тыс. сотрудников в 54 подразделениях по всему миру, включая 16 научно-исследовательских центров и 16 производственных площадок. Hisense последовательно придерживается принципов локализации и глобализации во всех процессах — от внедрения инновационных технологий до регионального дизайна продукции, постоянно развивая свой бренд.

Приобретение известных местных брендов является важной частью стратегии глобализации компании Hisense, в которой активно используются возможности межкультурного управления. Взяв приобретение Toshiba Visual Solutions Corporation (TVS) за образец, компания Hisense переняла принцип локализованного управления. Все отделы управляются японскими менеджерами, а кандидатов на должности заместителей назначают в штаб-квартире, что положительно сказывается на эффективности персонала.

Компания Hisense принимает активное участие в жизни местных сообществ. Проект по созданию промышленного парка Hisense Appliance в Южной Африке служит отличным примером. Он привлек внимание офиса ООН по сотрудничеству Юг-Юг, поскольку у Hisense получилось не только ускорить устойчивое развитие местной обрабатывающей промышленности, но и создать возможности для трудоустройства, что способствовало финансовому и социальному развитию в Южной Африке.

Что касается развития бренда, Hisense стремится использовать преимущества спортивной интеллектуальной собственности, обращаясь к спорту как к способу коммуникации с потребителями для улучшения эмоционального общения. С 2016 г. компания Hisense спонсирует ведущие спортивные мероприятия, такие как Евро-2020 и чемпионат мира по футболу. Кроме того, компания Hisense ускоряет процессы глобализации для обновления своего бренда с целью увеличения своей доли на рынке и наращивания капитала, объединив усилия с всемирно известным футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» (PSG) и киберспортивной организацией FNATIC.

Hisense превратилась из производителя телевизоров в поставщика многофункциональных систем для отображения информации. Помимо индустрии бытовой техники, компания Hisense также разрабатывает решения в сфере «умного» здравоохранения, «умных» городов и лайфстайл, стремясь стать брендом-символом надежности и технологических преимуществ.

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SOURCE Hisense