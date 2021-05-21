Стоимость бренда Hisense быстро растет, цель -- увеличить выручку до $47 млрд к 2025 г.

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Hisense

May 21, 2021, 08:09 ET

ЛОНДОН, 21 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- KANTAR и Google представили совместный отчет BrandZ, в котором перечислены 50 ведущих китайских производителей продукции под мировыми брендами. Было проведено исследование потребительских привычек среди более чем 860 тыс. потребителей по всему миру. Согласно полученным результатам, бренд Hisense занял 7-е место в списке и 1-е место в отрасли бытовой техники, сохранив свои позиции в десятке лучших брендов пятый год подряд. Помимо этого, компания Hisense заняла 8-е место в новом рейтинге BrandZ для 20 восходящих звезд на развивающихся рынках и 1-е место в отрасли бытовой техники.

Hisense ranked No.7 in BrandZ TOP 50 Chinese Global Brand Builders 2021
Hisense ranked No.7 in BrandZ TOP 50 Chinese Global Brand Builders 2021
Hisense ranked No.8 in BrandZ TOP 20 Chinese Brand Stars 2021
Hisense ranked No.8 in BrandZ TOP 20 Chinese Brand Stars 2021
Hisense sponsored EURO 2016 and EURO 2020 consecutively
Hisense sponsored EURO 2016 and EURO 2020 consecutively
Hisense ranked No.7 in BrandZ TOP 50 Chinese Global Brand Builders 2021 Hisense ranked No.8 in BrandZ TOP 20 Chinese Brand Stars 2021 Hisense sponsored EURO 2016 and EURO 2020 consecutively

Несмотря на последствия пандемии, компания Hisense продолжала инвестировать средства в развитие своего бизнеса за рубежом. В 2020 г. выручка Hisense за пределами Китая достигла $7,93 млрд — это почти 40% от общей выручки, а рост в годовом исчислении составил 18,2%. Согласно данным за первый квартал 2021 г., доля зарубежной выручки компании Hisense превысила 42%. В рамках своей стратегии глобализации Hisense стремится довести размер выручки до $47 млрд к 2025 г., при этом доля зарубежной выручки должна занять половину общей суммы.

«Глобализация компании Hisense подразумевает разработку и производство новых видов продукции, а также брендинг и маркетинг», — сказал Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian), президент группы компаний Hisense.

Компания Hisense начала свою внешнюю торговлю в 1985 г. Ее подразделение в Южной Африке было основано в 1996 г., став первой зарубежной производственной базой. На сегодняшний день в Hisense работает 90 тыс. сотрудников в 54 подразделениях по всему миру, включая 16 научно-исследовательских центров и 16 производственных площадок. Hisense последовательно придерживается принципов локализации и глобализации во всех процессах — от внедрения инновационных технологий до регионального дизайна продукции, постоянно развивая свой бренд.

Приобретение известных местных брендов является важной частью стратегии глобализации компании Hisense, в которой активно используются возможности межкультурного управления. Взяв приобретение Toshiba Visual Solutions Corporation (TVS) за образец, компания Hisense переняла принцип локализованного управления. Все отделы управляются японскими менеджерами, а кандидатов на должности заместителей назначают в штаб-квартире, что положительно сказывается на эффективности персонала.

Компания Hisense принимает активное участие в жизни местных сообществ. Проект по созданию промышленного парка Hisense Appliance в Южной Африке служит отличным примером. Он привлек внимание офиса ООН по сотрудничеству Юг-Юг, поскольку у Hisense получилось не только ускорить устойчивое развитие местной обрабатывающей промышленности, но и создать возможности для трудоустройства, что способствовало финансовому и социальному развитию в Южной Африке.

Что касается развития бренда, Hisense стремится использовать преимущества спортивной интеллектуальной собственности, обращаясь к спорту как к способу коммуникации с потребителями для улучшения эмоционального общения. С 2016 г. компания Hisense спонсирует ведущие спортивные мероприятия, такие как Евро-2020 и чемпионат мира по футболу. Кроме того, компания Hisense ускоряет процессы глобализации для обновления своего бренда с целью увеличения своей доли на рынке и наращивания капитала, объединив усилия с всемирно известным футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» (PSG) и киберспортивной организацией FNATIC.

Hisense превратилась из производителя телевизоров в поставщика многофункциональных систем для отображения информации. Помимо индустрии бытовой техники, компания Hisense также разрабатывает решения в сфере «умного» здравоохранения, «умных» городов и лайфстайл, стремясь стать брендом-символом надежности и технологических преимуществ.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514827/Hisense_ranked_No_7_BrandZ_TOP_50_Chinese_Global_Brand.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514825/Hisense_ranked_No_8_BrandZ_TOP_20_Chinese_Brand_Stars.jpg
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SOURCE Hisense

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