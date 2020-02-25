Stonebranch помогает Makedonski Telekom автоматизировать свои операции

Ведущий македонский провайдер телекоммуникационных услуг поручил Stonebranch обеспечить автоматизацию важнейших приложений для билинга и приема оплаты в режиме реального времени.

АТЛАНТА (ATLANTA), 25 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Stonebranch Inc., ведущий провайдер продуктов для ИТ-автоматизации, сегодня сообщила, что македонский телекоммуникационный провайдер Makedonski Telekom поручил ей разработать решение для управления и автоматизации приложений, предназначенных для оплаты и выставления счетов в реальном времени, межсетевого соединения, противодействия мошенничеству и начальной обработки данных в расчетных системах.

"Мы рады возможности посотрудничать с командой Makedonski Telecom", - прокомментировал вице-президент Stonebranch Себастьяно Мион (Sebastiano Mion). "Наш передовой ассортимент автоматизационных решений, местная команда разработчиков и опыт в телекоммуникационной отрасли гарантируют успех этому партнерству", - продолжил он.

Компания Makedonski Telekom, входящая в состав Deutsche Telekom Group, является ведущим телекоммуникационным оператором Северной Македонии, обслуживающим свыше 1,2 млн активных абонентов. Deutsche Telekom, в свою очередь, является крупнейшим в Европе провайдером телекоммуникационных услуг.

"Эта инициатива соответствует корпоративной концепции Makedonski Telekom, ориентированной на цифровизацию и внедрение инноваций с целью предоставления нашим клиентам сервисов высочайшего качества. Мы остановили свой выбор на Stonebranch, полагаясь на глубочайшую компетенцию и обширный опыт этой компании в области автоматизации программного обеспечения телекоммуникационной отрасли", - заявил директор по информационным технологиям Makedonski Telekom Мирослав Йованович (Miroslav Jovanovic).

В целях поддержки данного начинания компания Stonebranch открыла собственный филиал в Скопье, гарантирующий более тесный контакт команды местных специалистов с клиентом. Кроме того, разработчик учредил специальную девелоперскую лабораторию, в задачи которой входит удовлетворение текущих и будущих рабочих потребностей Makedonski Telekom.

О компании Stonebranch

Stonebranch создает динамичные решения для ИТ-автоматизации, способные совершать настоящую революцию в деловой ИТ-среде, превращая процесс автоматизации простых ИТ-задач в сложную систему автоматизированных бизнес-сервисов в режиме реального времени и содействуя различным организациям в достижении максимальной окупаемости инвестиций. Вне зависимости от степени автоматизации, все программное обеспечение Stonebranch характеризуется простотой, современностью и безопасностью. Используя универсальную автоматизационную платформу, предприятия могут с легкостью управлять рабочими процессами и данными в различных технологических системах и подразделениях. Компания с головным офисом в Атланте (штат Джорджия) располагает представительствами в Америке, Европе и Азии. Stonebranch обслуживает крупнейшие мировые учреждения финансовой, производственной, медицинской, туристической, транспортной, энергетической и технологической отраслей. Узнайте больше на www.stonebranch.com .

Контактная информация: Марисса Уолкер (Marissa Walker), (513) 260-0984, marissa.walker@stonebranch.com

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