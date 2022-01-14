Stonebranch Universal Connector для SAP обеспечивает интеграцию с SAP S/4HANA®

АЛЬФАРЕТТА (шт. Джорджия, США), 14 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Stonebranch является ведущим поставщиком комплексных решений для комбинирования и автоматизации сервисов. Сегодня было объявлено о том, что ее универсальный коннектор для SAP получил сертификат SAP, подтверждающий прямую интеграцию с SAP S/4HANA.

Центр интеграции и сертификации SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) подтвердил, что универсальный коннектор для SAP интегрируется с SAP S/4HANA с использованием стандартных технологий интеграции. SAP S/4HANA — бизнес-комплекс нового поколения, созданный для платформы SAP HANA с возможностью локального и облачного развертывания. Он действует в качестве цифрового ядра, помогая клиентам проводить цифровую трансформацию в рамках организации, используя преимущества отмеченного множеством наград ролевого пользовательского интерфейса SAP Fiori®.

«Пополнив наш список подтверждающих документов сертификатом S/4HANA, центр Stonebranch Universal Automation Center (UAC) выступает в качестве центрального организатора всех автоматизированных задач как внутри, так и за пределами экосистемы SAP, — заявил глава компании Stonebranch Джузеппе Дамиани (Giuseppe Damiani). — Многие наши клиенты, использующие приложения SAP S/4HANA, SAP ECC и SAP Fiori, очень рады возможности централизованно управлять всеми автоматизированными процессами в рамках зоны обслуживания SAP. При этом они быстро понимают, что могут создавать упорядоченные рабочие процессы, автоматизирующие приложения SAP наряду с любыми другими приложениями, не имеющими отношения к SAP».

Универсальный коннектор для SAP, представленный в магазине SAP Store (ранее — App Center), обеспечивает функциональную прямую интеграцию между универсальным центром автоматизации (UAC) и различными SAP-системами. Он дает возможность конечным пользователям SAP управлять рабочими процессами и фоновыми задачами, что обеспечивает централизованный контроль и прозрачность, улучшенную обработку ошибок и возможность добавления SAP-решений в более сложные рабочие процессы, включая решения, не связанные с SAP. Stonebranch предлагает широкий выбор готовых интеграционных решений, подобных новому коннектору, которые помогут ИТ-специалистам избежать разрозненности и централизовать автоматизированные процессы в рамках любой платформы или приложения.

О компании Stonebranch

Stonebranch занимается разработкой комплексных решений по оптимизации и автоматизации ИТ-процессов для оптимизации коммерческих ИТ-сред, превращая простые платформы для автоматизации ИТ-задач в сложные комплексы по автоматизации бизнес-услуг в режиме реального времени. Независимо от степени автоматизации платформа Stonebranch проста, современна и безопасна. С помощью универсальной платформы автоматизации Stonebranch предприятия могут беспрепятственно координировать рабочие нагрузки и данные по всем технологическим экосистемам и изолированным подразделениям. Главный офис компании находится в Атланте (шт. Джорджия), ее представительства и офисы службы поддержки работают по всей Америке, Европе и Азии, обслуживая крупнейшие в мире финансовые, производственные, медицинские, туристические, транспортные, энергетические и технологические организации.

Отказ от ответственности в отношении SAP

SAP, SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP Fiori и другие упомянутые в настоящем документе продукты и услуги SAP, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками компании SAP SE (или компании, аффилированной с SAP) в Германии и других странах. Дополнительная информация и предупреждения о товарных знаках представлены на странице http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Все остальные наименования продуктов и услуг являются товарными знаками соответствующих компаний.

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