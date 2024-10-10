Storebrand расширяет партнерство с Google Cloud для роста финансовых услуг в Скандинавии

ОСЛО, Норвегия, и СТОКГОЛЬМ, 10 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Google Cloud и Storebrand, ведущее скандинавское финансовое учреждение, предоставляющее пенсионные, сберегательные, страховые и банковские продукты более чем двум миллионам клиентов в Норвегии и Швеции, расширило свое партнерство с Google Cloud, чтобы ускорить внедрение инноваций, улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать расходы.

Storebrand со штаб-квартирой в Осло, Норвегия, использует масштабируемую и безопасную технологию Google Cloud для улучшения своей платформы для разработчиков, которая поддерживает растущий розничный бизнес. Используя Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud SQL и другие сервисы, Storebrand стремится быстрее предоставлять новые, персонализированные и инновационные услуги своим розничным клиентам. Конструктивно безопасная инфраструктура Google Cloud, а также ведущие в отрасли средства контроля конфиденциальности и безопасности также обеспечат защиту данных клиентов Storebrand.

По мере того как Storebrand продолжает разрабатывать передовые инвестиционные решения и улучшать качество обслуживания клиентов, он также изучает другие сервисы Google Cloud, такие как лучшие в своем классе решения для генеративного искусственного интеллекта (Gen AI), для развития финансовых услуг завтрашнего дня.

«Мы очень рады углубить наше партнерство с Google Cloud в нашем цифровом путешествии, - сказал Даниэль Бьоркман (Daniel Bjørkman), старший вице-президент по облачным технологиям и безопасности в Storebrand. — В рамках нашей стратегии Google Cloud является важным фактором постоянного улучшения нашего обслуживания клиентов и, следовательно, помогает стимулировать рост, особенно для нашего розничного бизнеса».

«Клиенты финансовых услуг требуют того же уровня простоты использования и персонализации, что и у их любимых розничных брендов, — сказала Ева Форс (Eva Fors), управляющий директор Google Cloud Nordic Region. — Наше партнерство с Storebrand, скандинавским пионером на рынке финансовых услуг, поможет удовлетворить эти возникающие потребности клиентов, используя нашу безопасную и инновационную облачную платформу».

Это расширенное партнерство означает приверженность инновациям в скандинавской индустрии финансовых услуг. Объединив глубокий отраслевой опыт Storebrand с передовыми технологиями Google Cloud, обе компании продолжат совершенствовать предоставление финансовых услуг.

О Storebrand

Storebrand — это скандинавская финансовая группа, обеспечивающая повышенную безопасность и финансовое благополучие для людей и компаний. Мы предлагаем устойчивые решения и поощряем наших клиентов принимать правильные экономические решения на будущее. Наша цель ясна: мы создаем светлое будущее.

Storebrand имеет около 40 000 корпоративных клиентов, 2 миллиона индивидуальных клиентов и управляет 1008 миллиардами норвежских крон. Штаб-квартира Группы находится в Лисакере за пределами Осло, Норвегия. Storebrand (STB) котируется на фондовой бирже Осло.

О Google Cloud

Google Cloud — это новый подход к облачному сервису, предлагающий инструменты для ИИ, инфраструктуры, разработчиков, данных, безопасности и совместной работы, созданные как для сегодняшнего, так и для завтрашнего дня. Google Cloud предлагает мощный, полностью интегрированный и оптимизированный технологический стек для ИИ с собственной инфраструктурой планетарного масштаба, специально созданными чипами, генеративными моделями ИИ и платформой разработки, а также приложениями на базе ИИ, чтобы помочь организациям в осуществлении трансформации. Клиенты в более чем 200 странах и регионах мира обращаются к Google Cloud как к надежному технологическому партнеру.

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