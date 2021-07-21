Straive представляет универсальную платформу управления данными Straive Data Platform

Компания Straive, обладающая многолетним опытом работы с контентом и данными (особенно неструктурированными), разработала платформу SDP с целью предложить компаниям комплексное решение для извлечения полезной информации из неструктурированных массивов данных. SDP предоставляет предварительно подготовленные соединительные элементы и многочисленные приемные каналы для сбора данных различных форматов (неструктурированных и структурированных) из различных источников для их унификации и выполнения действий с ними по различным точкам взаимодействия, обеспечивая при этом надежно защищенную среду обработки данных. SDP использует возможности искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения дифференцированных уровней точности, качества и автоматизации данных.

SDP предназначена для обслуживания разработанных компанией Straive сценариев использования, охватывающих интеллектуальную обработку текстовой информации, общедоступных данных и данных, получаемых от систем технического зрения, включая научные материалы, финансовые услуги, риски и нормативно-правовое соответствие, а также информацию правового характера и данные в сфере недвижимости, посредством:

Легко настраиваемых рабочих процессов

Автоматизированного сбора, извлечения и подготовки данных

Автоматического масштабирования

Органичной интеграции со сторонними инструментами и продуктами

Соглашений о корпоративном уровне обслуживания

SDP является одним из наиболее масштабируемых решений для неструктурированных данных, начиная с извлечения данных о физических и юридических лицах с более чем 14 млн сайтов в течение 3-4 месяцев и заканчивая отслеживанием более чем 9 млн уникальных единиц информации по 11 тыс. компаний из годовых отчетов, отчетов о КСО и различных документов обязательной отчетности.

Руководитель отдела разработки комплексных решений по обработке данных компании Straive Муругеш Майанди (Murugesh Mayandi) заявил следующее: «Платформа управления данными Straive воплощает в себе наш многолетний опыт и всеобъемлющие возможности в сфере комплексных решений по обработке данных. Мы постоянно вкладываем средства в людей и платформы с целью повышения уровней автоматизации и применения платформенного подхода для решения неструктурированных задач обработки данных, который просто расширяется для охвата ключевых сценариев использования в бизнесе. Благодаря SDP мы располагаем хорошими возможностями для обслуживания широкого спектра отраслей с использованием нашей запатентованной технологии и сильной команды профильных специалистов в целях применения и создания специализированных отраслевых решений».

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Информация о компании Straive (бывш. SPi Global)

Компания Straive занимает ведущие позиции на рынке информационных технологий, предоставляя услуги по обработке данных, экспертные знания и опыт в предметной области (SME) и комплексные технические решения для различных областей, включая информационно-аналитический контент, электронное обучение/EdTech и обслуживание поставщиков данных/информации. Имея клиентскую базу, охватывающую 30 стран по всему миру, компания Straive располагает географически распределенным пулом ресурсов со стратегическими центрами в восьми странах: Филиппины, Индия, США, Китай, Никарагуа, Вьетнам, Великобритания и Сингапур, где располагается ее штаб-квартира. В августе 2017 года инвестиционная управляющая компания Partners Group, действующая на международных рынках частного капитала, инвестировала средства в SPi Global от имени своих клиентов.

Контактная информация для прессы:

Kshitiz Ahuja (Кшитиз Ахуджа)

Руководитель отдела развития бренда и общественных связей

[email protected]

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1576533/Infographics_SDP.jpg

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SOURCE Straive