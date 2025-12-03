Strava veröffentlicht den 12. jährlichen „Year In Sport Trend Report" und zeigt: Doomscrolling ist passé, Bewegung liegt im Trend

Neue globale Daten zeigen, wie Gen Z Fitness, Verbindung und Gemeinschaft priorisiert – außerdem werden das Top-Equipment und neue globale Städte-Ranglisten des Jahres vorgestellt.

SAN FRANCISCO, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Strava, die App für aktive Menschen mit mehr als 180 Millionen Nutzer:innen in über 185 Ländern, hat heute ihren 12. jährlichen „Year In Sport: Trend Report" veröffentlicht. Der Report zeigt einen grundlegenden Wandel, wie jüngere Generationen sich verbinden – sie loggen sich aus und schnüren die Sportschuhe.

Year in Sport: The Trend Report 2025

Die Analyse von Milliarden von Aktivitäten aus Stravas globaler Community sowie Umfrageergebnissen von mehr als 30.000 Personen (Strava-Nutzer:innen und -Nicht-Nutzer:innen) identifiziert einen klaren Trend: Die Gen Z wendet sich vom passiven Scrollen ab und setzt auf aktive, reale Erlebnisse.

Ein Rückblick auf das Jahr 2025 zeigt, wie sich diese Generation bewegt: Sie läuft und nimmt an Rennen in etlichen Distanzen teil, zelebriert Gemeinschaft und Verbindung in Lauf-Clubs und hebt Gewichte, um sich gut zu fühlen und auszusehen. Und auch ihre Prioritäten haben sich verändert: Die Gen Z stellt Bewegung an erster Stelle – auch im Urlaub – und sie gibt mehr für Fitness als für Dates aus.

Insgesamt suchten 2025 Menschen aller Generationen bei Strava nach Verbindung und feierten ihre Fortschritte, mit 14 Milliarden Kudos, die dieses Jahr vergeben wurden. Abonnent*innen verweilten eine Stunde aktiv für jede zwei Minuten, die sie in der App verbrachten.

„Mehr als die Hälfte der Gen Z plant, Strava 2026 mehr zu nutzen, während die meisten sagen, dass sie Instagram und TikTok gleich viel oder weniger nutzen werden", sagte Michael Martin, CEO von Strava. „Als die am schnellsten wachsende demografische Gruppe bei Strava wissen wir, dass Gen Z nach echten Erlebnissen sucht und nicht nach mehr Zeit vor Bildschirmen. Diese Generation schreibt die Regeln neu, und wir sind entschlossen, die Plattform weiterzuentwickeln, die Menschen miteinander verbindet und für kommende Generationen in Bewegung hält."

Laufen bleibt Nummer 1, aber Gehen wird immer beliebter

Laufen und Rennen erlebten 2025 einen starken Anstieg. Gen Z führte diese Entwicklung an, nahm aber auch Gehen, Gewichtstraining und eine Vielzahl von Sportarten in ihre Routine auf, um konstant am Ball zu bleiben.

Laufen bleibt der beliebteste Sport auf Strava, mit einem deutlichen Anstieg bei den Rennen. Bei der Gen Z ist ist die Hauptmotivation für Bewegung an einem Rennen oder Event teilzunehmen 75 % wahrscheinlicher als bei der Gen X.

Bei der Gen Z ist ist die Hauptmotivation für Bewegung an einem Rennen oder Event teilzunehmen 75 % wahrscheinlicher als bei der Gen X. Immer mehr Anfänger:innen schließen sich an und erreichen persönliche Bestzeiten. Laut Runna-Daten schätzen sich die meisten Nutzerinnen als Anfänger (26 %) oder fortgeschrittene Läuferinnen (34 %) ein. In diesem Jahr erzielten 86 % der mit Runna verbundenen Läuferinnen eine persönliche Bestleistung.

Gen Z und Frauen sind zunehmend im Kraftraum anzutreffen. Die Gen Z gibt doppelt so häufig wie die Gen X an, dass Krafttraining ihre Hauptsportart ist, wobei 61 % mehr Angehörige der Gen Z als der Gen X angeben, aus ästhetischen Gründen zu trainieren. Auch Frauen nehmen vermehrt am Krafttraining teil und zeichnen 2025 mit einer um 21 % höheren Wahrscheinlichkeit als Männer ihre Krafttrainingseinheiten auf Strava auf.

Abwechslung ist die Würze des Lebens. Mehr als die Hälfte der Strava Nutzer:innen (54 %) tracken mittlerweile mehrere Aktivitäten, darunter auch Wandern, das auf Strava den zweiten Platz der am häufigsten aufgezeichneten Aktivitäten belegt. Dennoch empfinden es viele Menschen nach wie vor als Herausforderung, eine neue Sportart zu beginnen, insbesondere Skifahren und Snowboarden. Doppelt so viele Angehörige der Gen Z wie der Gen X geben an, dass es einschüchternd sein kann, eine neue Sportart zu erlernen.

Gen Z investiert Zeit und Geld in Sport

Obwohl 65 % der Gen Z angibt, direkt von der Inflation betroffen zu sein, gibt sie weiterhin doppelt so viel für Fitness aus und findet dabei Gemeinschaft, Kontakte und sogar Romantik.

30 % der Gen Z plant, 2026 mehr für Fitness auszugeben, wobei 63 % mehr Angehörige der Gen Z als der Gen X Wearables als ihre größte Fitnessinvestition im Jahr 2025 nennen.

30 % der Gen Z plant, 2026 mehr für Fitness auszugeben, wobei 63 % mehr Angehörige der Gen Z als der Gen X Wearables als ihre größte Fitnessinvestition im Jahr 2025 nennen. Die Prioritäten der Gen Z in Bezug auf Dating (und Ausgaben) sind klar. 64 % gaben an, dass sie lieber Geld für ihre Fitness-Ausrüstung als für ein Date ausgeben würden, und 39 % mehr Angehörige der Gen Z als der Gen X nutzen Fitness, um Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Wenn es um erste Dates beim Training geht, sagen 46 % der Befragten „auf jeden Fall ja", während 31 % „auf keinen Fall" sagen.

Die Zahl der neuen Clubs auf Strava hat sich 2025 fast vervierfacht und erreichte insgesamt 1 Million Clubs auf der Plattform. Wanderclubs wuchsen am schnellsten (5,8-fach), gefolgt von Laufclubs (3,5-fach), während die Zahl der von Clubs organisierten Veranstaltungen im Jahresvergleich um das 1,5-Fache stieg und damit die Infrastruktur für die Umwandlung von Online-Communities in reale Treffen bereitstellte.

Aktives Reisen – in der Nähe und darüber hinaus

Internationale Reisen waren out, das Erkunden der näheren Umgebung war in, und die Generation Z blieb ihrem Training treu, egal wohin sie reiste.

Für die Gen Z ist Training im Urlaub keine Option, sondern Teil der Reise. 23 % mehr Angehörige der Gen Z als der Gen X geben an, dass Fitness im Urlaub unverzichtbar ist. Die beliebteste Trainingsphilosophie im Urlaub? 30 % der Befragten gaben an: „Laufen, Sonne und Snacks". "

Aktive Menschen blieben näher an ihrem Zuhause. Die Befragten gaben an, dass sie 2025 mit 22 % höherer Wahrscheinlichkeit im Inland Urlaub machen würden als im Ausland. Die Ausnahme: Briten und Deutsche reisten weiterhin ins Ausland, um Abenteuer zu erleben.

Wenn Menschen verreisten, dann um Pulverschnee und Berggipfel zu erleben. Am häufigsten reisten die Menschen für Wintersport (65 %), gefolgt von Wandern (58 %) und Wassersport (48 %).

Das Jahr in Bewegung (mithilfe von KI)

Von Laufschuhen bis hin zu Wearables – 2025 gab es in allen Kategorien klare Gewinner. In diesem Jahr haben mehr Nutzer:innen ihre Trainingseinheiten auf ihren Smartphones aufgezeichnet, während ein anderer Laufschuh zum ersten Mal den ersten Platz belegte. Technologie half Athlet:innen weltweit dabei, smarter zu trainieren, wobei Strava und Runna KI nutzten, um die Leistung zu steigern. Die Community-basierte Routen-Funktion von Strava, die Daten von beliebten Routen analysiert, um personalisierte Empfehlungen zu generieren, erwies sich als besonders beliebt: Im Laufe des Jahres wurde alle 19 Sekunden eine neue Route erstellt.

KI ist eine guter Trainingsunterstützung, aber Menschen kennen ihren Körper am besten. 46 % der Befragten gaben an, dass sie KI als intelligenten Trainer für Sport nutzen würden, wobei die Gen Z KI für das Training stärker nutzt als andere Generationen. Strava und Runna sind mit Funktionen wie Runna's Workout Insights und Strava's Athlete Intelligence bereits gut positioniert, um diesen Trend anzuführen.

KI ist eine guter Trainingsunterstützung, aber Menschen kennen ihren Körper am besten. 46 % der Befragten gaben an, dass sie KI als intelligenten Trainer für Sport nutzen würden, wobei die Gen Z KI für das Training stärker nutzt als andere Generationen. Strava und Runna sind mit Funktionen wie Runna's Workout Insights und Strava's Athlete Intelligence bereits gut positioniert, um diesen Trend anzuführen. Freitage sind für Erholung und Ruhe da.

In diesem Jahr wählten Runna Nutzer:innen, die für einen Marathon trainierten, am häufigsten Pläne mit 4 Läufen pro Woche. Der Freitag erwies sich als der unbeliebteste Tag, um ein Training auf Strava zu protokollieren, was ihn zum perfekten Tag für Erholung, Ruhe oder Aktivitäten wie Stretching und Spazierengehen macht. Von allen Geräten hat Strava die meisten Daten auf Mobilgeräten erfasst.

In diesem Jahr haben 72 % der Strava Nutzer:innen ihre Trainingseinheiten direkt über die Strava-App aufgezeichnet. Garmin belegte den zweiten Platz bei der Nutzung aller Gerätetypen, gefolgt von Apple Health auf Platz drei. Die Apple Watch war die Nummer 1 in der Kategorie Uhren, wobei COROS deutlich an Zuwachs gewann. Auch Wearables, die keine Uhren sind, wie Oura und WHOOP, verzeichnen ein schnelles Wachstum.

ASICS Novablast war der beliebteste Laufschuh, gefolgt vom Nike Pegasus auf Platz 2 und HOKA Clifton auf Platz 3.

Stadt gegen Stadt: die Rangliste 2025

Von den schnellsten Metropolen bis hin zu den Städten, in denen Gemeinschaft am wichtigsten ist – die globalen Daten von Strava zeigen, welche Städte 2025 die Rangliste dominierten. Uri in der Schweiz wurde mit 42 % der Aktivitäten, die ein Foto beinhalteten, zum fotogensten Ort gekürt. Und das Wetter stellte für engagierte Strava-Nutzer auf den Riau-Inseln in Indonesien und im Großraum Reykjavík in Island kein Hindernis dar, die trotz sengender Hitze bzw. eisiger Kälte an der Spitze lagen.

Süddeutschland führt die Rangliste der meisten Schritte pro Tag an: Freiburg liegt mit 6.766 Schritten an der Spitze, gefolgt von Oberbayern mit 6.643 und Schwaben mit 6.574 Schritten.

Berlin beweist, dass es nicht nur die größte, sondern auch die schnellste Metropole Deutschlands ist. Es führt die Liste mit 05:52 min/km an, gefolgt von Hamburg (05:54 min/km) und Oberbayern (05:54 min/km).

Weltweit sicherte sich Kopenhagen den Titel der schnellsten Metropolregion (8:52 min/Meile Lauftempo), während Nutzer:innen in Südafrika und Kolumbien am häufigsten in Gruppen liefen (18,5 %). Die Städte weltweit zeigten auch deutliche Unterschiede beim Trainingszeitpunkt: Yogyakarta in Indonesien hat die meisten Frühaufsteher (55,4 % der Aktivitäten zwischen 4 und 7 Uhr morgens), während Seoul in Südkorea die Nachtschwärmer hat (11 % nach 21 Uhr).

