Strava publie son 12ème rapport annuel Year in Sport et révèle que le scroll passif recule au profit du mouvement

Les nouvelles données mondiales montrent comment la Génération Z place désormais la forme, le lien social et la communauté au premier plan et dévoilent aussi les équipements les plus utilisés de l'année ainsi que de nouveaux classements des villes les plus actives au monde.

SAN FRANCISCO, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Strava, l'application des personnes actives qui rassemble plus de 180 millions d'utilisateurs dans plus de 185 pays, publie aujourd'hui son 12ᵉ rapport annuel Year in Sport: Trend Report, révélant un changement profond dans la façon dont les jeunes générations choisissent de se connecter : elles se déconnectent pour chausser leurs baskets.

Year in Sport: The Trend Report 2025

En analysant des milliards d'activités issues de la communauté mondiale Strava, ainsi qu'un sondage mené auprès de plus de 30 000 personnes (utilisateurs et non-utilisateurs), le rapport met en lumière une tendance claire : la Génération Z délaisse le scroll passif au profit d'expériences réelles et actives.

En 2025, cette génération a montré comment elle bouge : en courant, en prenant le départ de courses sur toutes distances, en trouvant du lien et une communauté grâce aux run clubs, et en pratiquant de la musculation pour se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Elle a aussi exprimé ses priorités : placer le mouvement avant tout, même en vacances et investir davantage dans le sport que dans les rendez-vous amoureux.

Au global, toutes générations confondues, les gens se sont tournés vers Strava pour trouver du lien et célébrer leurs progrès : 14 milliards de kudos ont été donnés cette année. Les abonnés Strava ont continué à explorer le monde ensemble, en passant une heure à être actifs pour seulement deux minutes passées sur l'application.

"Plus de la moitié de la Génération Z prévoit d'utiliser davantage Strava en 2026, alors que la plupart déclare utiliser Instagram et TikTok autant ou moins qu'aujourd'hui", explique Michael Martin, CEO de Strava. "Génération affichant la plus forte croissance sur Strava, elle privilégie désormais les expériences vécues aux heures passées devant un écran. Celle-ci réécrit les règles et nous sommes déterminés à construire une plateforme qui les aidera à rester connectés et en mouvement, ensemble, pour les années à venir."

La course règne encore, mais la marche s'impose

La course à pied et les compétitions ont connu un véritable essor en 2025. La Génération Z a été en première ligne, mais elle a aussi adopté la marche, la musculation et une pratique multisport pour maintenir une régularité dans son activité.

La course reste le sport n°1 sur Strava, et la compétition progresse . La Gen Z à 75 % plus de chances que la Gen X d'affirmer que leur principale motivation sportive est une course ou un événement.

. La Gen Z à 75 % plus de chances que la Gen X d'affirmer que leur principale motivation sportive est une course ou un événement. Les débutants se lancent et battent leurs records . Selon les données Runna, la majorité se considère comme débutante (26 %) ou intermédiaire (34 %). Cette année, 86 % des utilisateurs Runna ont réalisé un record personnel.

. Selon les données Runna, la majorité se considère comme débutante (26 %) ou intermédiaire (34 %). Cette année, 86 % des utilisateurs Runna ont réalisé un record personnel. La Génération Z et les femmes investissent les salles de musculation . La Gen Z a deux fois plus de chances que la Gen X de citer la musculation comme sport principal, et 61 % de plus disent soulever des poids pour des raisons esthétiques. Les femmes ont également suivi la tendance et étaient 21 % plus susceptibles que les hommes d'enregistrer des séances de musculation sur Strava en 2025.

. La Gen Z a deux fois plus de chances que la Gen X de citer la musculation comme sport principal, et 61 % de plus disent soulever des poids pour des raisons esthétiques. Les femmes ont également suivi la tendance et étaient 21 % plus susceptibles que les hommes d'enregistrer des séances de musculation sur Strava en 2025. La tendance est à la diversification. Plus de la moitié des utilisateurs Strava (54 %) enregistrent plusieurs types d'activités. La marche devient même l'activité n°2 sur Strava. Pourtant, se lancer dans un nouveau sport reste difficile pour beaucoup, surtout lorsqu'il s'agit de ski ou de snowboard. La génération Z est même deux fois plus susceptible que la génération X de trouver cette prise en main intimidante.

La Génération Z investit son temps et son argent dans l'exercice

Malgré le fait que 65 % d'entre eux se disent impactés directement par l'inflation, la Gen Z continue d'investir dans le fitness et y trouve une communauté, une connexion… et parfois même l'amour.

30 % de la Gen Z prévoient d'augmenter leurs dépenses sport en 2026 , et ils sont 63 % de plus que la Gen X à citer les équipements connectés comme principal investissement en 2025.

, et ils sont 63 % de plus que la Gen X à citer les équipements connectés comme principal investissement en 2025. Côté cœur comme côté budget, la Gen Z affiche ses priorités . 64 % préfèrent acheter de l'équipement plutôt que de dépenser lors d'un rendez-vous amoureux. Et ils sont 39 % de plus que la Gen X à utiliser le sport pour rencontrer des personnes partageant leurs intérêts.

. 64 % préfèrent acheter de l'équipement plutôt que de dépenser lors d'un rendez-vous amoureux. Et ils sont 39 % de plus que la Gen X à utiliser le sport pour rencontrer des personnes partageant leurs intérêts. Les Clubs Strava ont presque quadruplé cette année, atteignant 1 million au total. Les clubs de randonnée ont connu la croissance la plus rapide (x5,8), suivis par les clubs de running (x3,5). Les événements organisés par des clubs ont augmenté de 1,5x, transformant des communautés en ligne en rencontres réelles. Et pour les premiers rendez-vous sportifs, 46 % des personnes interrogées répondent "bien sûr !", tandis que 31 % disent "absolument pas".

Voyager en restant actif, que ce soit loin… ou tout près

Les voyages internationaux ont reculé, les découvertes locales ont grimpé, et la Gen Z est restée engagée sportivement où qu'elle se trouve.

Pour la Gen Z, faire du sport en vacances n'est pas optionnel : c'est une partie intégrante du séjour. Ils sont 23 % de plus que la Gen X à déclarer que sport et vacances sont indissociables. Leur philosophie préférée en vacances ? « Courir, bronzer et apéro » pour 30 % des répondants.

: c'est une partie intégrante du séjour. Ils sont 23 % de plus que la Gen X à déclarer que sport et vacances sont indissociables. Leur philosophie préférée en vacances ? « Courir, bronzer et apéro » pour 30 % des répondants. Les voyageurs sont restés plus proches de chez eux en 2025 : ils étaient 22 % plus susceptibles de voyager dans leur propre pays qu'à l'étranger. Exception notable : les Britanniques et les Allemands ont continué à partir à l'aventure hors de leurs frontières.

: ils étaient 22 % plus susceptibles de voyager dans leur propre pays qu'à l'étranger. Exception notable : les Britanniques et les Allemands ont continué à partir à l'aventure hors de leurs frontières. Quand les gens voyageaient, c'était pour la neige et les sommets : les sports d'hiver (65 %) arrivaient en tête, suivis de la randonnée (58 %) et des sports nautiques (48 %).

L'année du matériel (avec de l'aide de l'IA)

Des chaussures aux objets connectés, 2025 a fait émerger des gagnants clairs. Les utilisateurs ont plus enregistré via leur téléphone, et une nouvelle paire de chaussures a pris la première place pour la première fois. La technologie a aussi aidé les athlètes à s'entraîner plus intelligemment : Strava et Runna ont utilisé l'IA pour booster la performance. Les Routes Strava générées grâce aux données des utilisateurs ont été plébiscitées, avec une nouvelle route créée toutes les 19 secondes.

L'IA aide à bouger, mais notre corps reste le meilleur capteur. 46 % des répondants utiliseraient l'IA comme coach sportif, avec une forte adoption chez la Gen Z. Strava et Runna sont déjà bien placés grâce à Runna Workout Insights et à Strava Athlete Intelligence.

46 % des répondants utiliseraient l'IA comme coach sportif, avec une forte adoption chez la Gen Z. Strava et Runna sont déjà bien placés grâce à Runna Workout Insights et à Strava Athlete Intelligence. Le vendredi est devenu synonyme de repos . Les utilisateurs Runna préparant un marathon ont majoritairement choisi des plans à 4 séances hebdomadaires. Le vendredi est le jour où l'on enregistre le moins d'activités sur Strava, idéal pour récupérer ou faire des activités douces comme du stretching ou de la marche.

. Les utilisateurs Runna préparant un marathon ont majoritairement choisi des plans à 4 séances hebdomadaires. Le vendredi est le jour où l'on enregistre le moins d'activités sur Strava, idéal pour récupérer ou faire des activités douces comme du stretching ou de la marche. Le mobile domine . Cette année, 72 % des utilisateurs ont enregistré leurs activités via l'application Strava. L'application Garmin arrive en deuxième position, suivie d'Apple Health.

. Cette année, 72 % des utilisateurs ont enregistré leurs activités via l'application Strava. L'application Garmin arrive en deuxième position, suivie d'Apple Health. Apple Watch reste la n°1 des montres , mais COROS progresse fortement. Les équipements connectés comme Oura et WHOOP continuent aussi de croître.

, mais COROS progresse fortement. Les équipements connectés comme Oura et WHOOP continuent aussi de croître. Les ASICS Novablast prennent la première place des chaussures de running, suivies des Nike Pegasus (#2) et des HOKA Clifton (#3).

Le palmarès mondial des villes actives en 2025

Des métropoles les plus rapides aux villes où la communauté est reine, les données Strava révèlent celles qui ont dominé en 2025. Uri, en Suisse, remporte le titre de lieu le plus « photo-friendly », avec 42 % d'activités comportant une photo. Les conditions extrêmes n'ont pas arrêté les plus dévoués : les îles Riau (Indonésie) et Reykjavík (Islande) mènent respectivement dans la chaleur extrême et le froid glacial.

La France occupe également une place de choix dans les tendances mondiales d'activité. En observant les régions affichant la médiane la plus élevée de pas quotidiens individuels (en randonnée, marche et course), trois départements français se distinguent : la Haute-Savoie (7 989), la Savoie (7 974) et les Hautes-Alpes (7 972). À l'échelle mondiale, seule la région de Gipuzkoa, en Espagne (8 125), fait mieux, faisant des Alpes françaises non seulement le berceau des segments les plus empruntés du pays, mais aussi l'une des régions les plus actives au monde au quotidien.

: la Haute-Savoie (7 989), la Savoie (7 974) et les Hautes-Alpes (7 972). À l'échelle mondiale, seule la région de Gipuzkoa, en Espagne (8 125), fait mieux, faisant des Alpes françaises non seulement le berceau des segments les plus empruntés du pays, mais aussi l'une des régions les plus actives au monde au quotidien. Les données de Strava révèlent également les segments les plus populaires empruntés cette année par les coureurs et les cyclistes en France . Chez les coureurs, le segment 1K X-run – Retour à Paris arrive en tête, tandis que les cyclistes ont plébiscité le segment du contre-la-montre de 20 km de Longchamp , également à Paris.

. Chez les coureurs, le segment à Paris arrive en tête, tandis que les cyclistes ont plébiscité le segment du , également à Paris. Dans le monde, Copenhague est la métropole la plus rapide (allure moyenne de 5:30 min/km). L'Afrique du Sud et la Colombie sont celles où l'on court le plus en groupe (18,5 %). Les habitudes varient selon les fuseaux : Yogyakarta (Indonésie) compte le plus de lèves-tôt (55,4 % d'activités entre 4 h et 7 h), tandis que Séoul (Corée du Sud) abrite les couche-tard (11 % des activités après 21 h).

