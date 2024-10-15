Sudarshan Chemical подписывает окончательное соглашение о приобретении Heubach Group

Расширьте глобальное присутствие Sudarshan за счет многократного синергетического эффекта.

Создайте портфель пигментов с 19 производственными площадками по всему миру.

Объединенную компанию возглавит управляющий директор Sudarshan г-н Раджеш Ратхи ( Rajesh Rathi ).

Клиенты смогут воспользоваться лучшим в своем классе ассортиментом продукции Sudarshan.

МУМБАИ, Индия, 15 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Sudarshan Chemical Industries Limited («SCIL» или «Компания») объявила сегодня о заключении окончательного соглашения по приобретению немецкой компании Heubach Group в виде покупки акций компании и её производственных активов.

Это стратегическое приобретение создаст глобальную компанию по производству пигментов, объединяющую производство и опыт SCIL с технологическими возможностями Heubach.

После приобретения объединенная компания будет иметь большой ассортимент высококачественных пигментов и сильное присутствие на основных рынках, включая Европу и Америку. Это расширит ассортимент продукции SCIL, обеспечит доступ компании к клиентской базе и диверсифицированным активам на 19 площадках по всему миру. Объединенную компанию возглавит г-н Раджеш Ратхи и высокоэффективная руководящая команда, обладающая великолепными управленческими навыками и компетентностью в технических вопросах.

Группа Heubach Group имеет 200-летнюю историю работы и стала вторым по величине производителем пигментов в мире после объединения с Clariant в 2022 году. Выручка Heubach за 2021 и 2022 годы составила более одного миллиарда евро. Компания присутствует на рынках Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. За последние два года Группа столкнулась с финансовыми проблемами из-за роста затрат, проблем с запасами и высоких процентных ставок. Приобретение компании Heubach компанией SCIL позволит решить эти проблемы с помощью четкого плана финансового оздоровления компании.

Комментируя сделку, г-н Раджеш Ратхи, управляющий директор SCIL, сказал: «Мы довольны этой сделкой, объединяющей два бизнеса, которые будут поставлять свою продукцию на крупные мировые рынки. Мы проведем тщательную работу над интеграцией этих двух компаний, чтобы создать действительно глобальную компанию по производству пигментов, при этом Франкфурт останется стратегически важной локацией. SCIL известна своей способностью к адаптации и эффективностью, и мы распространим эту культуру на всю объединенную компанию, чтобы сделать ее одной из самых клиентоориентированных и прибыльных компаний по производству пигментов».

Брам Д'хондт (Bram D'hondt) из компании Heubach сказал: «Объединяя усилия с SCIL, мы стремимся возродить нашу 200-летнюю историю предоставления нашим клиентам высококачественной продукции. Вместе мы будем формировать будущее индустрии по производству пигментов, опираясь на принципы клиентоориентированности и высокое качество производимой продукции. Наши объединенные усилия позволят нам лучше обслуживать наших клиентов. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с SCIL, которая станет новым этапом в жизни нашей компании».

Crawford Bayley и Ноерр Noerr выступают в качестве юридических консультантов Sudarshan, а DC Advisory выступает в качестве финансового консультанта.

В центре данной интеграции будет культура адаптивности и клиентоориентированности. Стратегические и финансовые преимущества объединения заключаются в следующем:

Компания с высоким уровнем клиентоориентированности (Sevā): После приобретения SCIL планирует стать избранным поставщиком для всех клиентов . Компания будет иметь широкий ассортимент продукции в различных сегментах и областях применения, а также сможет предложить клиентам лучший в своем классе ассортимент продукции. Возможности SCIL в области НИОКР и инноваций в сочетании с глобальной сетью цепочек поставок будут способствовать эффективному обслуживанию клиентов.

После приобретения SCIL планирует . Компания будет иметь широкий ассортимент продукции в различных сегментах и областях применения, а также сможет предложить клиентам лучший в своем классе ассортимент продукции. Возможности SCIL в области НИОКР и инноваций в сочетании с глобальной сетью цепочек поставок будут способствовать эффективному обслуживанию клиентов. Самый ценный глобальный игрок на рынке пигментов: Объединенная компания планирует стать самой ценной компанией по производству пигментов в мире, обладающей большой финансовой устойчивостью и рентабельностью. Данная сделка расширяет ассортимент продукции SCIL, поставляемой на мировые рынки, дает компании возможность обслуживать глобальных клиентов, особенно в Европе и Америке, и диверсифицирует активы компании на 19 мировых площадках.

Объединенная компания планирует стать самой ценной компанией по производству пигментов в мире, обладающей большой финансовой устойчивостью и рентабельностью. Данная сделка расширяет ассортимент продукции SCIL, поставляемой на мировые рынки, дает компании возможность обслуживать глобальных клиентов, особенно в Европе и Америке, и диверсифицирует активы компании на 19 мировых площадках. Agile-организация: Интеграция создаст культуру адаптивности и эффективности с существенным уровнем синергии между функциональными подразделениями организации. Объединенная компания будет внедрять передовые практики для максимизации ценности для заинтересованных сторон.

Интеграция создаст культуру адаптивности и эффективности с существенным уровнем синергии между функциональными подразделениями организации. Объединенная компания будет внедрять передовые практики для максимизации ценности для заинтересованных сторон. Под руководством менеджеров мирового уровня и экспертов в области пигментов: SCIL создаст высокоэффективную руководящую команду, обладающую великолепными управленческими навыками и компетентностью в технических вопросах. После закрытия сделки объединенную компанию возглавит г-н Раджеш Ратхи, управляющий директор SCIL.

Группа Heubach имеет широкий ассортимент высококачественный продукции с большой долей специализированных продуктов, в том числе продуктов, изготавливаемых на заказ. Компания имеет сильную клиентскую базу из числа крупных глобальных компаний, работающих в таких областях как производство покрытий, пластика, чернил, автомобильная промышленность, электротехника и электроника. Heubach имеет 17 производственных площадок по всему миру, обеспечивающих стабильность работы во времена любых геополитических потрясений и проблем в цепочках поставок, гарантируя долгосрочные отношения с поставщиками и клиентами.

Ожидается, что сделка по приобретению будет завершена через 3-4 месяца при условии соблюдения стандартных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов и акционеров SCIL.

О компании Sudarshan Chemical Industries Ltd.