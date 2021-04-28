Sunport Power: первая автономная солнечная станция с модулем S1 принята в эксплуатацию

«Мы реализовали сугубо индивидуальный проект, начиная с предварительного проектирования изделий и заканчивая последующей установкой на объекте. В связи с необычными проектными требованиями, включая крышу производственного здания из цветной металлочерепицы с большим зазором и низкой несущей способностью, мы сразу сформировали специальную научно-исследовательскую группу и в сжатые сроки представили заказчику схему с использованием освоенных изделий и конструкции, которая впоследствии оказалась успешным планом», — рассказал д-р Шильян У (Shiliang Wu), технический директор компании Sunport Power. «Для выполнения фактических условий монтажа, включая низкую несущую способность кровли и большой зазор, что обусловило меньшее число точек крепления, мы решили использовать модуль S1 — легкую и гибкую фотоэлектрическую панель малого формата с клеевым слоем на тыльной стороне, что существенно упростило и удешевило процесс монтажа», — добавил д-р У.

Панели S1, используемые на этой крыше, представляют собой уникальные фотоэлектрические модули, разработанные компанией Sunport Power. В связи с особой конструкцией, обусловленной большим зазором кровли, панели S1, поставляемые на данный объект, имели длинную и узкую форму, позволяющую вкладывать их мозаичным образом в гофрированную металлочерепицу, закрепляя с использованием клеевого слоя на тыльной стороне, что позволило не только сэкономить на затратах, связанных с опорами, но и сделать установку более устойчивой и надежной. В соответствии с технологией MWT (сквозная металлическая обертка) на лицевой стороне панелей не имеется никаких электрических шин и сварочных лент. Использование специальных органических гибких полимерных материалов в качестве герметичной основы и специально разработанной технологии двухмерной герметизации сделало эту панель существенно тоньше и легче (всего 1,4 мм и 1,3 кг на один элемент), а также повысило ее гибкость. Кроме того, благодаря отсутствию сварочных лент в связи с применением технологии MWT панель S1 полностью исключает использование тяжелых металлов, в том числе свинца, что делает данный продукт экологически чистым.

«У нас установились очень хорошие партнерские отношения с компанией Sunport Power. Они демонстрировали впечатляющую эффективность на протяжении всего процесса, от получения нашего запроса до окончательного монтажа. Кроме того, они проделали большую работу по изготовлению и доставке панелей, особенно в трудных условиях прошлогодней пандемии. Мы очень довольны их продукцией и услугами», — отметил г-н Маруяма (Maruyama), главный управляющий кровельной солнечной электростанции.

«В основе развития компании Sunport Power лежит дифференциация. С момента своего создания компания Sunport Power специализируется на исследованиях и разработках дифференцированной технологии — MWT— в целях стимулирования технологических изменений в отрасли, а также настойчиво стремится предоставлять нашим клиентам «эксклюзивные» продукты и услуги», — заявил д-р Фэнмин Чжан (Fengming Zhang), основатель и президент компании Sunport Power.

Осуществление данного проекта и ввод в эксплуатацию этой кровельной солнечной электростанции в Японии не только продемонстрировали гибкость и устойчивость фотоэлектрической панели S1, но и отразили преимущества панелей на основе технологии MWT в условиях глубокой адаптации, при которых клиентам предоставляются лучшие решения с повышенной эффективностью и более подходящей продукцией в соответствии с практическими сценариями применения.

Информация о компании Sunport Power:

Компания Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd., основанная в 2012 году в Китае, специализируется на исследованиях и разработках, а также производстве солнечных элементов и модулей на основе передовой технологии MWT (сквозная металлическая обертка) с контактами на тыльной стороне. Эта компания, ориентированная на производство фотоэлектрических элементов и модулей с высоким КПД, поставляет клиентам специализированные продукты, услуги и решения.

Веб-адрес: https://www.sunportpower.com/

LinkedIn:

Sunport Power

https://www.linkedin.com/company/14570915/admin/

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=6DbmPGHK6DA

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1497580/Solar_PV.jpg

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SOURCE Sunport Power