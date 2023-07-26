Sunrate завершает раунд финансирования серии D2 под руководством компании Sequoia Capital

Sunrate завершает раунд финансирования серии D-2 под руководством компании Sequoia Capital Southeast Asia (теперь известной как Peak XV Partners)

СИНГАПУР, 27 июля 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Sunrate, являющаяся интеллектуальной глобальной платформой управления платежами и казначейством, сегодня объявила о начале расширенного раунда финансирования серии D (серия D-2) от компании Sequoia Capital Southeast Asia (ныне известной под названием Peak XV Partners). В этом раунде также участвовали Prosperity7 Ventures и Softbank Ventures Asia.

Финансирование позволит компании Sunrate ускорить глобальное расширение за счет инновационного развития собственных технологий, углубления передовых продуктов и услуг, найма лучших специалистов отрасли и изучения дополнительных стратегических возможностей.

Компания Sunrate предоставляет глобальные платежные продукты и услуги для компаний по всему миру, включая международные платежи, глобальную инкассацию, выпуск коммерческих карт и управление казначейством. Благодаря представляемым платёжным возможностям предприятия могут производить платежи более чем в 150 странах и осуществлять операции более чем в 100 валютах. Они также пользуются глобальными услугами по сбору платежей в более чем 30 валютах, получают средства в более чем 10 основных мировых валютах (как если бы это были местные платежи) и рассчитываются по картам более чем в 15 валютах. В рамках своего глобального видения по внедрению цифровизации B2B компания Sunrate также предлагает эффективные инструменты управления казначейством, такие как TreasuryOS и RiskOS, которые позволяют предприятиям управлять своими финансовыми активами, обязательствами и ликвидностью и контролировать их.

Соучредитель компании Sunrate Пол Менг заявил следующее: «В самом начале компания Sunrate имела скромную цель – повышение качества обработки платежей малым и средним предприятиям ("МСП"). На протяжении многих лет мы стали свидетелями того, как наши продукты и услуги приносят пользу предприятиям, обеспечивая быстрые безопасные транзакции, высококачественное клиентское обслуживание, а также низкие и прозрачные затраты. Привлечение к нам таких престижных инвесторов, как Peak XV Partners, является свидетельством наших усилий и эффективности, утверждая нас в качестве ведущей глобальной трансграничной платежной платформы B2B на развивающихся рынках. Устраняя трения в сфере корпоративных платежей и помогая предприятиям в цифровизации, компания Sunrate расширяет возможности бизнеса, помогая компаниям беспрепятственно и эффективно масштабировать свою деятельность по всему миру».

В прошлом году деятельность компании Sunrate значительно расширилась и набрала вес на развивающихся рынках. Компания Sunrate намерена использовать средства этого раунда для ускорения роста на развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия и Индия, а также для дальнейшего привлечения новых клиентов по всему миру. Компания продолжит привлекать лучших специалистов в соответствии со своей общей траекторией глобального роста.

Абхик Ананд, управляющий директор компании Peak XV, заявил следующее: «Трансграничные деловые платежи служат жизненно важной основой для многотриллионного мирового торгового рынка. Компания Sunrate создала запатентованную глобальную платежную сеть и разнообразный ассортимент продукции, обеспечивающий клиентам на различных рынках Азии быстродействующие, соответствующие и недорогие платежные возможности. Мы рады сотрудничать с командой, которая продолжает быстрое и устойчивое развитие в качестве лидера рынка в этой обширной области».

Приток инвестиций является очень своевременным, поскольку возможности Sunrate на развивающемся рынке глобальных трансграничных B2B-платежей и платежей по картам продолжают стремительно расти. По оценкам FXC Intelligence, объем мирового рынка трансграничных платежей B2B к 2030 году составит 56,1 трлн долларов.

Информация о компании Sunrate

SUNRATE – это интеллектуальная глобальная платформа управления платежами и казначейством для организаций по всему миру. Начиная с момента своего основания в 2016 году, компания SUNRATE признана ведущим поставщиком решений в этой сфере. Благодаря своей передовой собственной платформе, обширной глобальной сети и надежным API, она позволяет компаниям работать и масштабироваться как на местном, так и на глобальном уровне в более чем 150 странах и регионах. Имея штаб-квартиру в Сингапуре и офисы в Гонконге, Джакарте, Лондоне и Шанхае, SUNRATE сотрудничает с ведущими мировыми финансовыми институтами, такими как Citibank, Standard Chartered, Barclays, и является принципиальным участником Mastercard и Visa. Более подробную информацию о Sunrate можно найти на сайте https://www.sunrate.com/

Информация о Peak XV Partners (ранее Sequoia Capital India&SEA)

Peak XV Partners (ранее Sequoia Capital India & SEA) – это ведущая венчурная компания, осуществляющая инвестиции в развитие бизнеса в Индии, Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Peak XV (произносится как Peak Fifteen) – именно так называли Эверест до того, как он получил своё современное название. Это название воплощает в себе все наши убеждения, касающиеся создания долговечных предприятий, которые стоят на высоте и служат источником вдохновения.

За 17 лет работы в регионе компания Peak XV управляла капиталом в размере более 9 млрд USD в 13 фондах и инвестировала в более чем 400 компаний. Более подробная информация представлена на сайте peakxv.com.

Важное примечание. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, равно как и не предусматривает продажу ценных бумаг компании Sunrate в любой юрисдикции, в которой данное предложение, привлечение или продажа этих ценных бумаг были бы незаконными до регистрации или получения соответствующего разрешения в соответствии с законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции.

SOURCE Sunrate