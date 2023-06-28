SUNRATE завершает раунд финансирования D-1 с ведущим инвестором Prosperity7 Ventures

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Sunrate

28 Jun, 2023, 10:46 ET

СИНГАПУР, 28 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SUNRATE, являющаяся интеллектуальной глобальной платформой управления платежами и казначейством, сегодня объявила о том, что Prosperity7 Ventures - диверсифицированный фонд роста Aramco Ventures, инвестировал в компанию в рамках последнего раунда финансирования D-1.

Prosperity7 Ventures возглавили раунд финансирования D-1, который также включает последующие инвестиции от Softbank Ventures Asia.

По данным FXC Intelligence, ожидается, что к 2030 году объем мирового рынка трансграничных операций B2B составит 56,1 $ трлн. Компания SUNRATE готова извлечь выгоду из этого огромного рыночного потенциала. Компания SUNRATE намерена использовать полученные средства для реализации планов по расширению, а также стратегических инвестиций для дальнейшего углубления передовых продуктов и услуг SUNRATE, таких как международные платежи и глобальные услуги по сбору платежей, чтобы укрепить свои позиции в качестве ведущей платформы трансграничных B2B платежей на развивающихся рынках.

Недавно SUNRATE также объявили о том, что они успешно получили лицензию на оказание услуг на рынках капитала ("CMS") от Денежно-кредитного управления Сингапура ("MAS"). Компания SUNRATE является одной из немногих компаний в Сингапуре, которая помимо лицензии CMS имеет лицензию Основного платежного учреждения (MPI) от MAS на предоставление услуг по выпуску счетов, внутренних денежных переводов, трансграничных денежных переводов, услуг торгового эквайринга и услуг по выпуску электронных денег.

Г-н Пол Мэн, соучредитель компании SUNRATE, заявил следующее: "В этой жесткой макроэкономической среде привлечение новых и существующих престижных инвесторов в компанию SUNRATE является свидетельством нашего устойчивого роста и проверенных возможностей. Инвестиции компании Prosperity7 Ventures обеспечивают нам отличную позицию для ускоренного роста и поддержания постоянно растущего спроса на наше ведущее в отрасли глобальное решение для трансграничных платежей B2B на развивающихся рынках с перспективой выхода на другие развивающиеся рынки, такие как Ближний Восток".

"Применение передовых технологий для преодоления трудностей в области платежей и финансов может раскрыть огромный потенциал и оказать значительное положительное воздействие на трансформацию экономики и общества, - заявил Айсар Таеб, исполнительный директор Prosperity7 Ventures. - В течение последних нескольких лет компания SUNRATE успешно развивает обширную сеть платежей B2B, преодолевая трудности в важной задаче обеспечения быстрых и беспроблемных трансграничных платежей. Мы очень рады возглавить этот раунд финансирования в партнерстве с SUNRATE и поддержать дальнейшее развитие их уникальной платежной системы на новых рынках".

Информация о компании SUNRATE

SUNRATE - интеллектуальная глобальная платформа управления платежами и казначейством для организаций по всему миру. Начиная с момента своего основания в 2016 году, компания SUNRATE признана ведущим поставщиком решений. Благодаря своей передовой собственной платформе, обширной глобальной сети и надежным API, она позволяет компаниям работать и масштабироваться как на местном, так и на глобальном уровне в 150+ странах и регионах. Имея глобальную штаб-квартиру в Сингапуре и офисы в Гонконге, Джакарте, Лондоне и Шанхае, SUNRATE сотрудничает с ведущими мировыми финансовыми институтами, такими как Citibank, Standard Chartered, Barclays, и является принципиальным участником Mastercard и Visa.

Более подробная информация о компании SUNRATE представлена на ее сайте по адресу: https://www.sunrate.com/

О компании Prosperity7 Ventures 

Prosperity7 Ventures (P7) - диверсифицированный фонд роста Aramco Ventures, дочерней компании Aramco, ведущей в мире комплексной энергетической и химической компании. Название фонда происходит от "Prosperity Well" - нефтяной скважины № 7, пробуренной в Саудовской Аравии, и первой, в которой была обнаружена нефть. Продолжая эту новаторскую историю, мы инвестируем на глобальном уровне с долгосрочной перспективой в прорывные технологии и трансформационные бизнес-модели, которые принесут процветание и положительное влияние в широких масштабах.

https://www.prosperity7vc.com/

Важное примечание: данный пресс-релиз не является предложением о продаже или ходатайством о покупке, а также не может быть попыткой продажи ценных бумаг SUNRATE в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа этих ценных бумаг были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

SOURCE Sunrate

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