Sunseeker Elite lauréate des German Innovation Awards 2026

Lors de la remise des German Innovation Awards 2026, la tondeuse Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 a reçu le prestigieux Gold Award, tandis que la Sunseeker Elite X4 a été lauréate du Winner Award dans la catégorie des outils de jardinage.

Gold Award : Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2

Conçue pour les grands jardins complexes pouvant mesurer jusqu'à 6 000 m², la Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 représente la nouvelle génération de tondeuses robotisées sans fil. Alimentée par le système avancé AONavi 2.0, combinant les technologies nRTK et VSLAM 2.0, ainsi que Vision AI 2.0 dotée de caméras binoculaires et iToF, la tondeuse assure un positionnement au centimètre près et une navigation stable de jour comme de nuit, sans nécessiter de câble périphérique ni de station de base RTK.

Sa puce 10 TOPS AI améliorée optimise la prise de décision autonome en temps réel, tandis que le système ATC (All-Terrain Conquer) et les deux disques de coupe de 35 cm offrent des performances puissantes sur les pentes, les terrains accidentés et les passages étroits. La X7 Plus Gen 2 dispose également d'une fonction de réglage électronique de la hauteur de coupe, d'une planification intelligente de la trajectoire, d'une clôture numérique antivol et d'une gestion multizone pour une expérience d'entretien du gazon de qualité supérieure.

Le jury s'est exprimé :

« La Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 est une tondeuse robotisée sans fil pour les grands jardins complexes pouvant mesurer jusqu'à 6 000 m². Par rapport aux tondeuses basées sur la technologie RTK, elle assure une installation flexible et une grande résistance au terrain grâce à la transmission intégrale ATC, à la suspension et aux doubles disques de coupe ».

Winner Award : Sunseeker Elite X4

La Sunseeker Elite X4 a été récompensée pour avoir redéfini la tonte robotisée sans effort pour les jardins privés mesurant jusqu'à 1 200 m². Équipée d'un LiDAR 3D à 360° et d'un système de détection à double fusion Vision AI, la X4 associe une cartographie 3D dense à une reconnaissance visuelle intelligente afin de procurer une navigation précise et d'éviter les obstacles, indépendamment des signaux satellites.

Contrairement aux tondeuses robotisées traditionnelles basées sur la technologie RTK, la X4 fonctionne en mode « Drop & Go », sans câble périphérique, ni station d'antenne, ni étalonnage. Son système de suspension à roues arrière motrices assure une traction stable sur les terrains irréguliers et les pentes jusqu'à 45 % (24°), tandis que la planification intelligente de la trajectoire et la cartographie automatique de la pelouse en 3D optimisent la précision et l'efficacité de la tonte.

Le jury a déclaré :

« La Sunseeker Elite X4 redéfinit les standards grâce à sa cartographie 3D sans dépendance aux satellites, à la détection intelligente des obstacles et à la planification de la trajectoire... Cette solution permet une mise en service immédiate, sans nécessiter d'installation ou d'étalonnage compliqués. »

Ces reconnaissances renforcent l'engagement de Sunseeker Elite à fournir des solutions de tonte robotisée intelligentes, fiables et axées sur l'utilisateur pour les propriétaires du monde entier. En associant des technologies d'IA avancées à une expertise réelle en matière d'entretien des pelouses, Sunseeker Elite continue de repousser les limites de l'aménagement extérieur intelligent et de l'entretien des pelouses sans effort.

À l'heure où la marque élargit sa gamme de tondeuses robotisées de nouvelle génération, d'autres innovations et avancées majeures sont à attendre de la part de Sunseeker Elite

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