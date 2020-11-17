Supermicro представляет крупнейший в отрасли комплекс передовых HPC-платформ на выставке SuperComputing 2020 (SC20)

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Super Micro Computer, Inc.

Nov 17, 2020, 15:55 ET

Supermicro демонстрирует последние инновационные прорывы в разработке HPC-систем, включая BigTwin™, FatTwin, SuperBlade® и системы ИИ/машинного обучения, на крупнейшем в мире форуме экспертов по суперкомпьютерным вычислениям

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 17 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), являющаяся одним из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, представляет широчайший в отрасли выбор систем высокопроизводительных вычислений (HPC) на своем виртуальном стенде в рамках выставки SuperComputing 2020 (SC20), проходящей с 17 по 19 ноября.  Помимо демонстрации своих продуктов компания Supermicro также проводит ряд презентаций, посвященных ее последним разработкам в сфере HPC, с участием представителей своего руководства.

Super_Micro_Computer_SC20_HPC_Lineup

Supermicro предлагает широкий ассортимент ультрасовременных систем высокопроизводительных вычислений, оптимизированных под конкретные программные требования, а также требования по хранению, питанию и охлаждению в целях ускорения процесса развертывания комплексных HPC-систем, проверенных на практике. 

«Компания Supermicro предлагает самые передовые HPC-системы, предназначенные для выполнения вычислительноемких задач в сфере научных исследований и открытий по целому ряду дисциплин, и активно внедряет инновационные идеи для решения проблем своих клиентов, работающих на этих динамичных рынках, ― сообщил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Предлагаемый нами обширный ассортимент поддерживает нашу ориентацию на ресурсосберегающую архитектуру (Resource-Saving Architecture™), призванную помочь клиентам сократить энергопотребление и ССВ, а также обеспечивать возможность замены критически важных компонентов и повторного использования многих функциональных блоков для многочисленных циклов обновления в целях сокращения отходов ИТ-продукции и минимизации совокупных издержек для окружающей среды».

Презентации Supermicro на SC20: 

  • Современные системы высокопроизводительных вычислений для поиска методов лечения COVID-19 — кластеры Corona и Mammoth в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL)
    • Вторник, 17 ноября 2020 г., 14:30 – 14:45
  • Развертывание масштабируемого суперкомпьютерного кластера с жидкостным охлаждением в неблагоприятных условиях окружающей среды – кластер Ruby в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL)
    • Среда, 18 ноября 2020 г., 12:45 – 13:00

Компания Supermicro предлагает передовые вычислительные решения, включая новейшие системы SuperBlade® с односокетными, двухсокетными и четырехсокетными блейд-серверами, поддерживающие процессоры с расчетной тепловой мощностью до 280 Вт, NVMe-накопители, коммутаторы 200G HDR InfiniBand, Ethernet-коммутаторы 25G/10G, односекционные или двухсекционные графические процессоры, резервные источники питания переменного/постоянного тока и аккумуляторные источники питания (BBP®), что делает их идеальными для применения в корпоративных, облачных и HPC-средах. Для систем высокопроизводительных вычислений критически важным свойством является высочайшая в отрасли плотность размещения оборудования, обеспечиваемая системами SuperBlade (десять 4-сокетных либо двадцать 1- или 2-сокетных блейд-серверов), позволяющими компоновать до 40 ЦП и 40 ГП в стоечном пространстве 8U.

Компания Supermicro предлагает широчайший в отрасли выбор серверов на графических процессорах, оптимизированных под задачи искусственного интеллекта, глубокого машинного обучения и высокопроизводительных вычислений, включая полный ассортимент систем размерами от 1U до 10U, поддерживающих до 40 ГП с двумя односекционными графическими процессорами PCI-E в одном узле для SuperBlade как единой системы. Supermicro предлагает серверы с высокой плотностью размещения размерами 2U и 4U со взаимосвязанными платами, имеющими по 4 и 8 ГП, а также 8 графических процессоров PCI-E на базе 4- и 8-контактных плат. Благодаря нескольким процессорам, выпускаемым теперь и в форм-факторе PCIe, клиенты также могут ожидать значительного повышения производительности по всему обширному ассортименту многопроцессорных серверов Supermicro, включая 1U Ultra и BigTwin™, и встроенных систем, поддерживающих графические процессоры, а также блейд-модулей ГП (до 2 графических процессоров в каждом) для нашего сервера SuperBlade® размером 8U. Компания Supermicro предлагает широчайший и глубочайший в отрасли выбор систем графической обработки данных для обеспечения вычислительной мощности суперкомпьютеров. 

Семейство многоузловых серверов Supermicro разработано с учетом требований в отношении плотности и распределения мощности в средах высокопроизводительных вычислений. Предлагаемое компанией Supermicro новое семейство многоузловых серверов BigTwin™ обеспечивает необходимые параметры плотности, распределения мощности и полной производительности для HPC-систем. BigTwin представляет собой 4-узловую (по два процессора на узел) систему размером 2U с шестью накопителями NVMe на каждый узел. Данная система поддерживает процессоры с расчетной тепловой мощностью до 280 Вт. Кроме того, семейство серверов H12 BigTwin оптимизировано для обеспечения нового уровня интеграции и превосходной производительности для современных суперкомпьютерных кластеров.  

Задачи высокопроизводительных вычислений продолжают усложняться по мере появления новых научных знаний. Развертывание HPC-систем, особенно в рамках проектов, предусматривающих обработку больших объемов данных, может привести к возникновению сложных экологических проблем (связанных с большими потребностями в энергии для электропитания и охлаждения).  Компания Supermicro предлагает расширенный комплекс решений на основе серверов с жидкостным охлаждением для устранения проблем, связанных с электропитанием и охлаждением в условиях вычислительноемких задач в современных центрах обработки данных, где задействуются системы высокопроизводительных вычислений.  

Для получения полной информации об HPC-решениях Supermicro посетите раздел HPC на сайте компании.

О компании Super Micro Computer, Inc. 

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов и хранилищ — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1336229/Super_Micro_Computer_SC20_HPC_Lineup.jpg  

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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