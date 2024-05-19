"Sürücüler Yeşil İçin Birlik Oluyor: Segway-Ninebot 'GoGreenRideClean' Dünya Günü 2024 Yarışması"

PEKİN, 20 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Segway-Ninebot, 'GoGreenRideClean' Dünya Günü 2024 Sürüş Yarışmasının başarıyla tamamlandığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyor. Bu çevre dostu girişim, 15 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar sadece Dünya Günü'nü kutlamakla kalmadı, aynı zamanda topluluğun ve sürdürülebilir ulaşımın gücünün bir kanıtı oldu.

İlham veren 'GoGreenRideClean' teması altında, Asya-Pasifik bölgesindeki katılımcılar önemli bir çevresel etki yaratmak için güçlerini birleştirdi. Golden Monarchs, Electric Navy ve Blaze Racers takımlarından sürücüler, daha temiz, daha çevreci hareketlilik ruhuyla dostça bir kilometre mücadelesinde yarıştı.

Etkinlikte Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Rusya'dan 1.547 bisikletçi bir araya gelerek 1.973.387 puanlık şaşırtıcı bir katkı sağladı ve toplam 79.378 kilometre mesafe kat etti. Pedal güçleri, karbon emisyonlarında 5.313 ağaç dikimine eşdeğer 95.117 kilogramlık bir azalmaya yol açmıştır - bu da 'GoGreenRideClean' etosunun gerçek bir somut örneğidir.

Segway-Ninebot, 'GoGreenRideClean' misyonunu benimseyen her katılımcının kolektif çabasını kutluyor ve tekerleklerin her dönüşünün daha sağlıklı bir gezegene katkıda bulunduğunu kanıtlıyor.

Segway-Ninebot Hakkında

Segway-Ninebot, inovasyona ve çevre dostu olmaya kendini adamış, akıllı kısa mesafeli ulaşım ve hizmet robotlarında liderdir. Şirket, kişisel ulaşımda devrim yaratmaya ve çevre yönetimine katkıda bulunmaya kendini adamıştır.

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