Suud Hanedanı döneminde 100 yılda hac tesisleri nasıl gelişti?

News provided by

Ministry of Hajj

25 Jun, 2023, 08:52 ET

MEKKE, Suudi Arabistan, 25 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- Kral Abdulaziz bin Abdul Rahman El Suud'un 1924'te Mekke'yi fethederek Suudi Arabistan'ı kurmasının üzerinden yaklaşık bir asır geçti ve o zamandan günümüze kadar bir dizi hızlı gelişme yaşandı.

Kral Abdülaziz ilk olarak Mekke Ulu Camii'nin bakımını ve kutsal yere elektrik verilmesini emretti; bu, Krallığın 200 milyar Suudi Riyali'ni aşan bir maliyetle Mekke Ulu Camii'sinin çok yakın tarihli üçüncü genişletme projesine kadar asla ele geçirilmeyen bir sürekli iyileştirme vizyonuydu.

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Part of the massive development carried out by the Saudi state in the holy sites of Muslims
Part of the massive development carried out by the Saudi state in the holy sites of Muslims

Kral Abdulaziz'in Mekke'ye girişinden yirmi yıl sonra, Hac ve Umre işlerinin organizasyonuna adanmış bir kuruluşun oluşturulmasını emretti ve böylece hacılara hizmet vermek ve onlara her türlü konforu sağlamak görevini üstlenmek üzere 1948 yılında Hac Genel Müdürlüğü kuruldu.

Sonraki Suud Hanedanı Kralları, 1976'da Ulu Cami'nin alanını 139.000 metrekareye ve 400.000 ibadet kapasitesine genişleten Kral Halid bin Abdulaziz Al Suud'un saltanatına kadar aynı yolu benimsedi.

Bununla birlikte, Caminin kentsel ve güvenlik yönlerini hedefleyen en büyük genişletme projesi, İki Kutsal Caminin Koruyucusu Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud tarafından açıldı ve 2 milyon kişi kapasitesi ile tüm proje alanının 1,3 milyon metrekareden fazla olduğu tahmin ediliyor.

En son genişleme alt mega projeleri kapsamaktadır, bunlar meydan projesi, yaya tünelleri projesi, merkezi servis istasyonu ve Haram Çevre Yolu projesidir.

Ayrıca hacıların artan modern ihtiyaçları, her yıl 60 milyon kişiyi Mekke ve Medine arasında sadece iki saatte taşımak için 2018'den beri tam kapasite ile çalışan Al Mashaaer Al Mugaddassah Metrosu da dahil olmak üzere altyapı projelerinin hızla büyümesini gerektiriyordu.

Ayrıca Mina, Müzdelife ve Arafat Dağı arasındaki kutsal mekanlarda saatte 72.000 kişi kapasiteli 17 tren çalışmaktadır.

Geçtiğimiz 80 yıl boyunca Hac ve Umre Bakanlığı her zaman hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve hacıların yanı sıra umre yapanların geliş prosedürlerini kolaylaştırmak için çaba sarf etmiştir. Hacıların ve Umre yapanların sayılarının Suudi Vizyonu 2030 doğrultusunda yıllık 30 milyona çıkarılması hedeflenmektedir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2139889/Ministry_of_Hajj.jpg

SOURCE Ministry of Hajj

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