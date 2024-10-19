Swickard Auto Group 收購屢獲殊榮的 Toyota 101，擴展在三藩市的 Toyota 業務

三藩市2024年10月19日 /美通社/ -- 在美國國內領先的汽車零售商 Swickard Auto Group 很高興宣布收購紅木城的 Toyota 101。這項策略性舉措標誌著 Swickard 第四家 Toyota 經銷商，並進一步鞏固該公司對提供卓越的汽車購買和維修體驗之承諾。Toyota 101 長期以來一直是區內的基石，以其卓越的客戶服務和超越期望的承諾而聞名，這份努力在 2022 年得到 Toyota 著名總裁獎的肯定。

該經銷商現以 Swickard Toyota 101 的名義營運，繼續提供選擇齊全的 Toyota 新車和二手車，以及多個品牌和車款的各種二手汽車、貨車和 SUV。客戶可以期待遇到相同的友善面孔，再加上 Swickard Auto Group 聞名的好客之道。

Swickard Toyota 101 擁有最先進的服務設施，並由技藝精湛的技術人員團隊提供服務。從例行保養到複雜的診斷和維修，客戶都可以信任團隊提供的專業個人化車輛保養服務。

Swickard Auto Group 總裁兼行政總裁 Jeff Swickard 表示：「我們非常興奮地歡迎 Toyota 101 才華橫溢的團隊加入 Swickard 的大家庭。他們對客戶滿意度的承諾和出色的往績與我們的願景非常契合。我們特別高興能繼續支持當地社區，因為這對我們 Swickard 來說非常重要。我們期待在他們卓越的基礎上繼續發展，並以同樣的奉獻精神和關懷來服務灣區社區，這亦是 Toyota 品牌的基石。」

Swickard Auto Group 不僅致力提供無與倫比的客戶服務，還積極參與其服務社區。這項承諾反映在公司投入於待客服務、社區參與以及支持照顧有需要動物的組織。

關於 Swickard Auto Group

Swickard Auto Group 是一家領先的汽車零售商，在美國全國不斷拓展業務，為阿拉斯加、加州、夏威夷、俄勒岡州、德薩斯州和華盛頓的客戶提供服務。Swickard 擁有 54 家特許經營店，提供各種新車和二手車，以及全面的服務和維修選項。

請瀏覽： swickardtoyota101.com

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