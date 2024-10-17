Swickard Auto Group收购屡获殊荣的Toyota101 ，扩大Toyota在旧金山的业务

旧金山2024年10月17日 /美通社/ -- 全国领先的汽车零售商Swickard Auto Group欣然宣布收购红木城的Toyota101。 这一战略举措标志着Swickard的第四家Toyota经销商，并进一步加强了其提供卓越的购车和维修体验的承诺。 Toyota101长期以来一直是社区的基石，以其卓越的客户服务和超越期望的承诺而闻名，这一奉献精神得到了2022年Toyota着名的总裁奖的认可。

现在作为Swickard Toyota 101运营，经销商继续提供全面的新车和二手Toyota汽车，以及各种品牌和型号的二手车、卡车和SUV。 客户可以期待同样的友好面孔，并加入了Swickard Auto Group闻名的以酒店为中心的方法。

请访问Swickard Toyota 101 ，地址为386 Convention Way, Redwood City, CA 94063 ，或在swickardtoyota101.com在线浏览我们丰富的库存。

Swickard Toyota 101拥有最先进的服务设施，配备了高技能的技术人员团队。 从日常维护到复杂的诊断和维修，客户可以信赖我们的团队，以个性化的方式提供专业的车辆保养服务。

“我们非常高兴欢迎Toyota101的才华横溢的团队加入Swickard大家庭，” Swickard汽车集团总裁兼首席执行官Jeff Swickard表示。 “他们对客户满意度的奉献和令人印象深刻的记录与我们的愿景产生了强烈的共鸣。 我们特别高兴能继续支持当地社区，因为这对我们Swickard来说非常重要。 我们期待以他们的卓越传统为基础，以同样的奉献精神和关怀为湾区社区服务，这是Toyota品牌的基石。”

Swickard Auto Group不仅致力于提供无与伦比的客户服务，而且致力于成为其所服务社区的积极参与成员。 这一承诺体现在公司对待客之道、社区参与和支持照顾有需要的动物的组织的奉献上。

关于Swickard Auto Group

Swickard Auto Group是一家领先的汽车零售商，业务遍及全国，为阿拉斯加州、加利福尼亚州、夏威夷州、俄勒冈州、德克萨斯州和华盛顿州的客户提供服务。 Swickard拥有54家特许经营商，提供广泛的新车和二手车，以及全面的服务和维修选项。

访问： swickardtoyota101.com

Swickard Auto Group