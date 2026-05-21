Synergis Software bringt „Adept Cloud" auf den Markt, eine cloudnative Plattform für das Management technischer Dokumente, die speziell für anlagenintensive Branchen entwickelt wurde

„Wir haben Adept Cloud entwickelt, weil unsere Kunden uns gesagt haben, wohin sie wollen – und wir haben uns verpflichtet, sie dorthin zu bringen. Was wir geschaffen haben, ist nicht nur eine Cloud-Version von Adept. Es ist eine moderne, cloudnative Plattform – konzipiert für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, die anlagenintensive Unternehmen für das kommende Jahrzehnt benötigen. Adept Cloud ist auch der Ort, an dem wir weiterhin innovativ sein werden – KI ist bereits integriert, und es wird noch mehr kommen. Und während sich diese Plattform weiterentwickelt, wird sie auch als Grundlage für On-Premise-Bereitstellungen dienen und sicherstellen, dass jeder Adept-Kunde Zugriff auf dieselben Funktionen hat, unabhängig davon, wie er sich für die Bereitstellung entscheidet. Das bedeutet es für uns, diesen Meilenstein erreicht zu haben – es ist ein Meilenstein für Synergis, und unsere Kunden erhalten eine Plattform, mit der sie in den kommenden Jahren wachsen können."

- Kristen Tomasic, President, Synergis Software

Erfahren Sie mehr über Adept Cloud.

Entwickelt für Unternehmen, die es sich nicht leisten können, Fehler zu machen

In anlagenintensiven Branchen ist die falsche Dokumentversion nicht nur ein Ärgernis – sie ist ein Sicherheitsrisiko, ein Verstoß gegen Compliance-Vorschriften, ein kostspieliger Änderungsauftrag und eine Projektverzögerung. Adept Cloud wurde für Umgebungen entwickelt, in denen Präzision zählt – und bietet schnellen Zugriff auf die richtigen Dokumente, CAD-Integration, Schutz geistigen Eigentums und Rückverfolgbarkeit bei jeder Entscheidung.

„Die Frage, die wir von Ingenieurbüros am häufigsten hörten, war, ob ein Cloud-EDMS die Komplexität ihrer Arbeit wirklich bewältigen kann. Die CAD-Verknüpfungen, die kontrollierten Workflows, die Audit-Anforderungen, der Umfang. Adept Cloud wurde entwickelt, um diese Frage mit Zuversicht zu beantworten. Die Antwort lautet: Ja."

— Todd Cummings, Vice President of Product Strategy, Synergis Software

Unbegrenzte Nutzerzahl. Keine Kosten pro Arbeitsplatz.

Jeder Adept Cloud-Tarif – Essentials, Professional und Enterprise – umfasst eine unbegrenzte Nutzerzahl. Keine Kosten pro Arbeitsplatz und keine Einschränkungen hinsichtlich der Personen, die auf das System zugreifen können, von Ingenieuren an ihren Schreibtischen bis hin zu Teams im Außendienst oder in der Fertigung.

Synergis veranstaltet am 4. Juni ein Adept Cloud-Webinar für Kunden und am 17. Juni ein Einführungswebinar zur Adept Cloud, das allen interessierten Organisationen offensteht.

Adept AI: Intelligenz dort, wo Ihre Engineering-Daten gespeichert sind

Adept AI wurde für die Adept Cloud-Plattform entwickelt – künstliche Intelligenz, die Engineering-Organisationen dabei hilft, Informationen schneller zu finden, dokumentenintensive Arbeit zu beschleunigen und mehr Wert aus den bereits in ihrem System vorhandenen Engineering-Daten zu schöpfen.

„Technische Informationen gehören zu den wertvollsten und am wenigsten genutzten Ressourcen in jedem Industrieunternehmen – wichtige Zusammenhänge, die in Zehn- oder Hunderttausenden von Dokumenten verborgen und weitgehend unzugänglich sind. Adept AI ändert dies, indem es Intelligenz auf der Plattformebene einsetzt – direkt in dem System, in dem die Daten bereits vorhanden sind, und zwar mit der Governance und Sicherheit, die anlagenintensive Branchen erfordern."

— Scott Lamond, Vice President of Marketing, Synergis Software

Erste Schritte mit Adept Cloud

Adept Cloud ist ab sofort verfügbar. Neue Kunden arbeiten mit ihrem dedizierten Customer Success Manager an einem Onboarding-Plan, der auf ihren Adept Cloud-Tarif abgestimmt ist und die Amortisationszeit verkürzt. Bestehende Adept-Kunden können über einen personalisierten Plan auf Adept Cloud umsteigen, der darauf ausgelegt ist, Unterbrechungen zu minimieren und die Kontinuität zu maximieren.

Anerkennung und Kundenvertrauen

Synergis Adept wurde bei den G2 Best Software Awards 2026 als bestplatzierte Plattform für das Management technischer Dokumente ausgezeichnet. Die Plattform wurde von G2 in den Kategorien „Bester Support", „Beste Kundenbeziehung" und „Höchste Nutzerakzeptanz" ausgezeichnet. 95 % der verifizierten G2-Bewertungen wurden mit vier oder fünf Sternen bewertet.

Informationen zu Synergis Software

Synergis Software ist der Entwickler von Adept, einer führenden Plattform für das Dokumentenmanagement im Ingenieurwesen, der weltweit führende Unternehmen wie Dow, Con Edison, Merck und General Mills vertrauen – und die bei den „G2 Best Software Awards 2026" als bestbewertete Plattform für das Dokumentenmanagement im Ingenieurwesen ausgezeichnet wurde. Seit mehr als 35 Jahren unterstützt Synergis anlagenintensive Branchen – darunter Fertigung, Chemie, Versorgungswirtschaft, Öl und Gas, Biowissenschaften und Bergbau – dabei, technische Informationen zu zentralisieren, zu verwalten und zu nutzen, um Projekte zu beschleunigen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern und Betriebsrisiken zu verringern. Adept ist sowohl als vollständig verwaltete SaaS-Plattform als auch als On-Premise-Lösung erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter SynergisSoftware.com.

MEDIENKONTAKT

Scott Lamond

Vice President of Marketing, Synergis Software

[email protected]

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=ZEXh8gmLZdE

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