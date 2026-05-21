Synergis Software lance Adept Cloud, une plateforme de gestion de documents techniques native du cloud, conçue pour les secteurs à forte intensité d'actifs

« Nous avons construit Adept Cloud parce que nos clients nous ont dit où ils avaient besoin d'aller – et nous nous sommes engagés à les y amener. Ce que nous avons construit n'est pas seulement une version cloud d'Adept. Il s'agit d'une plateforme moderne et native du cloud, conçue pour offrir la sécurité, la fiabilité et l'évolutivité dont les entreprises disposant d'importants actifs auront besoin au cours de la prochaine décennie. C'est également sur Adept Cloud que nous continuerons à innover : l'IA y est déjà intégrée, et d'autres fonctionnalités sont à venir. Au fur et à mesure que cette plateforme évoluera, elle servira également de base aux déploiements sur site, garantissant ainsi à chaque client d'Adept l'accès aux mêmes fonctionnalités, quel que soit le mode de déploiement choisi. C'est ce que représente pour nous cette étape : un tournant décisif pour Synergis, et pour nos clients, une plateforme avec laquelle ils pourront évoluer pendant de nombreuses années. »

– Kristen Tomasic, Présidente, Synergis Software

Pour en savoir plus sur Adept Cloud.

Conçue pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de se tromper

Dans les secteurs à forte intensité d'actifs, l'utilisation d'une version erronée d'un document n'est pas seulement un désagrément : c'est un risque pour la sécurité, un manquement aux normes de conformité, une modification de commande coûteuse et un retard dans le projet. Adept Cloud est conçue pour les environnements où la précision est essentielle : elle offre un accès rapide aux documents pertinents, une intégration CAO, la protection de la propriété intellectuelle et la traçabilité à chaque étape du processus décisionnel.

« La question qui nous a été le plus souvent posée par les organisations d'ingénierie était de savoir si un EDMS dans le cloud était réellement capable de gérer la complexité de leurs activités. Les relations CAO, les flux de travail contrôlés, les exigences en matière d'audit, l'évolutivité. Adept Cloud a été conçue pour répondre à cette question en toute confiance. La réponse est oui. »

– Todd Cummings, vice-président de la stratégie des produits, Synergis Software

Utilisateurs illimités. Pas de frais par poste.

Toutes les formules Adept Cloud — Essentials, Professional et Enterprise — incluent un nombre illimité d'utilisateurs. Il n'y a pas de coûts par poste, ni de limites à l'accès au système, qu'il s'agisse d'ingénieurs à leur bureau ou d'équipes sur le terrain ou dans l'usine.

Synergis organisera un webinaire Adept Cloud pour les clients le 4 juin, et un webinaire Adept Cloud d'introduction ouvert à toutes les organisations intéressées le 17 juin.

Adept AI : L'intelligence au service de vos données techniques

Adept AI est conçue pour la plateforme Adept Cloud – des capacités d'intelligence artificielle qui aident les organisations d'ingénierie à repérer plus rapidement l'information pertinente, à accélérer les travaux à forte intensité documentaire et à extraire plus de valeur des données d'ingénierie déjà présentes dans leur système.

« L'information technique est l'un des actifs les plus précieux et les plus sous-utilisés de toute organisation industrielle – un contexte critique enfoui dans des dizaines ou des centaines de milliers de documents, en grande partie inaccessibles. Adept AI change cela en mettant l'intelligence au service de la plateforme – à l'intérieur du système où les données sont déjà stockées, avec la gouvernance et la sécurité que les industries à forte intensité d'actifs requièrent. »

– Scott Lamond, vice-président du marketing, Synergis Software

Démarrer avec Adept Cloud

Adept Cloud est disponible dès aujourd'hui. Les nouveaux clients travaillent avec leur responsable de la réussite client attitré dans le cadre d'un plan d'intégration adapté à leur forfait Adept Cloud, ce qui permet d'accélérer le retour sur investissement. Les clients actuels d'Adept peuvent passer à Adept Cloud grâce à un plan personnalisé conçu pour minimiser les interruptions et maximiser la continuité.

Reconnaissance et confiance des clients

Synergis Adept a été désigné, dans le cadre des « Best Software Awards 2026 » de G2, comme la meilleure plateforme de gestion des documents techniques. La plateforme a reçu les distinctions de G2 pour le meilleur support, la meilleure relation et l'adoption la plus élevée par les utilisateurs. 95 % des avis vérifiés de G2 sont classés quatre ou cinq étoiles.

À propos de Synergis Software

Synergis Software est le créateur d'Adept, une plateforme de gestion de documents techniques de premier plan à laquelle font confiance des entreprises internationales telles que Dow, Con Edison, Merck et General Mills - et qui a été désignée lors des Best Software Awards 2026 de G2 comme la meilleure plateforme de gestion de documents techniques. Depuis plus de 35 ans, Synergis aide les secteurs à forte intensité d'actifs — notamment l'industrie manufacturière, la chimie, les services publics, le pétrole et le gaz, les sciences de la vie et l'exploitation minière — à centraliser, gérer et exploiter les informations techniques afin d'accélérer la réalisation des projets, de renforcer la conformité et de réduire les risques opérationnels. Adept est disponible en tant que plateforme SaaS entièrement gérée et en tant que solution sur site.

Pour plus d'informations, visitez le site SynergisSoftware.com.

CONTACT MÉDIA

Scott Lamond

Vice-président du marketing, Synergis Software

[email protected]

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Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZEXh8gmLZdE

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