Synova объявляет ветерана отрасли д-ра Седереля новым ключевым членом совета директоров

News provided by

Synova

Apr 09, 2021, 07:31 ET

МАССЛЁЙС (Нидерланды), 9 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Synova объявила о принятии д-ра Виллема Седереля (Willem Sederel) в состав ее совета директоров.

«Д-р Седерель — ветеран отрасли, имеющий успешный опыт внедрения на рынок и масштабирования новых технологий в химическом и полимерном секторах, — заявил глава компании Synova Ван Моррис (Van Morris). — Именно этот опыт поможет компании Synova продолжить масштабирование своей технологии. Мы убеждены в том, что химический рециклинг будет крупным направлением деятельности, и компания Synova обладает технологическим преимуществом в этой гонке. Д-р Седерель поможет нам достичь своих целей в ускорении создания замкнутого цикла производства полимерной продукции».

Назначение Виллема Седереля последовало за недавним заявлением компании Synova о создании стратегического альянса с Technip Energies и является частью ее плана установления партнерских отношений с компаниями и частными лицами, которые обладают соответствующими знаниями и опытом в данной сфере с возможностью их применения на практике в целях ускорения полноценной реализации потенциала ее перспективной технологии.

Начав свою карьеру в компании Shell Research в Амстердаме, впоследствии он 26 лет проработал в корпорации General Electric, где поднимался по служебной лестнице до уровней руководителя химического подразделения GE Corporate и главного технолога подразделения поликарбонатов GE Plastics. После приобретения GE Plastics компанией SABIC в 2007 году он оставался на руководящей должности транснационального уровня в подразделении поликарбонатов еще два года, а затем возглавил международный отдел инноваций.

С момента выхода на пенсию в 2013 году г-н Седерель активно занимается развитием биоэкономики замкнутого цикла и в настоящее время является председателем правления нидерландской компании Circular Biobased Delta. Целью этой организации, использующей «модель тройной спирали» инновационного развития, является ускорение процесса преобразования исходного сырья с использованием маршрутов на биооснове и технологий замкнутого цикла, в частности разрабатываемых компанией Synova. С начала 2020 года Виллем является членом консультативного совета совместного исследовательского центра разработки биоароматических продуктов Biorizon и членом консультативного совета некоммерческой организации Cluster Industrial Biotechnology (CLIB) в Дюссельдорфе (Германия).

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ SYNOVA:

Synova — компания, специализирующаяся на создании передовых технологий переработки и ориентированная на ликвидацию разрывов в цепи процессов, обеспечивающих выпуск полимерной продукции. Разработанная ею технология переработки отходов в химические продукты является высшей формой химического рециклинга, нацеленной на устранение потребности в ископаемых видах топлива и снижение уровней воздействия на климат.

Компания Synova специализируется на совершенствовании экономики замкнутого цикла в производстве полимеров и содействии компаниям-производителям потребительских товаров и нефтехимической продукции в достижении целей по сокращению отходов и увеличению объемов использования переработанных пластмасс.

Наша запатентованная технология, разработанная TNO — одним из ведущих научно-исследовательских институтов в Нидерландах, обладает уникальными возможностями для устранения имеющихся разрывов в цепочке создания ценности полимерной продукции. Эта технология, обеспечивающая возможность переработки ТБО, в том числе неразделенных отходов разнородного пластика, также включает в себя «лучшую в своем классе» линию очистки, удаляющую 99,9% побочных смол и использующую энергию сгорания для создания высокоэффективного процесса с улучшенными показателями по выбросам CO2. В результате образуется газ, состоящий из высокоценных молекул, имеющих множество применений, включая олефины (составляющие для новых пластмасс), БТК и возобновляемые виды топлива. Данная технология прошла независимо контролируемые испытания общей продолжительностью свыше 7 тысяч часов при различных уровнях масштабирования. Более подробную информацию можно найти на сайте synovatech.com или на странице https://www.linkedin.com/company/synova-tech.

Related Links

www.synovatech.com

SOURCE Synova

Also from this source

Synova annonce que le Dr Sederel, vétéran de l'industrie, est un...

Synova oznamuje, že klíčového nového člena představenstva,...

Explore

More news releases in similar topics