Synova объявляет ветерана отрасли д-ра Седереля новым ключевым членом совета директоров

МАССЛЁЙС (Нидерланды), 9 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Synova объявила о принятии д-ра Виллема Седереля (Willem Sederel) в состав ее совета директоров.

«Д-р Седерель — ветеран отрасли, имеющий успешный опыт внедрения на рынок и масштабирования новых технологий в химическом и полимерном секторах, — заявил глава компании Synova Ван Моррис (Van Morris). — Именно этот опыт поможет компании Synova продолжить масштабирование своей технологии. Мы убеждены в том, что химический рециклинг будет крупным направлением деятельности, и компания Synova обладает технологическим преимуществом в этой гонке. Д-р Седерель поможет нам достичь своих целей в ускорении создания замкнутого цикла производства полимерной продукции».

Назначение Виллема Седереля последовало за недавним заявлением компании Synova о создании стратегического альянса с Technip Energies и является частью ее плана установления партнерских отношений с компаниями и частными лицами, которые обладают соответствующими знаниями и опытом в данной сфере с возможностью их применения на практике в целях ускорения полноценной реализации потенциала ее перспективной технологии.

Начав свою карьеру в компании Shell Research в Амстердаме, впоследствии он 26 лет проработал в корпорации General Electric, где поднимался по служебной лестнице до уровней руководителя химического подразделения GE Corporate и главного технолога подразделения поликарбонатов GE Plastics. После приобретения GE Plastics компанией SABIC в 2007 году он оставался на руководящей должности транснационального уровня в подразделении поликарбонатов еще два года, а затем возглавил международный отдел инноваций.

С момента выхода на пенсию в 2013 году г-н Седерель активно занимается развитием биоэкономики замкнутого цикла и в настоящее время является председателем правления нидерландской компании Circular Biobased Delta. Целью этой организации, использующей «модель тройной спирали» инновационного развития, является ускорение процесса преобразования исходного сырья с использованием маршрутов на биооснове и технологий замкнутого цикла, в частности разрабатываемых компанией Synova. С начала 2020 года Виллем является членом консультативного совета совместного исследовательского центра разработки биоароматических продуктов Biorizon и членом консультативного совета некоммерческой организации Cluster Industrial Biotechnology (CLIB) в Дюссельдорфе (Германия).

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ SYNOVA:

Synova — компания, специализирующаяся на создании передовых технологий переработки и ориентированная на ликвидацию разрывов в цепи процессов, обеспечивающих выпуск полимерной продукции. Разработанная ею технология переработки отходов в химические продукты является высшей формой химического рециклинга, нацеленной на устранение потребности в ископаемых видах топлива и снижение уровней воздействия на климат.

Компания Synova специализируется на совершенствовании экономики замкнутого цикла в производстве полимеров и содействии компаниям-производителям потребительских товаров и нефтехимической продукции в достижении целей по сокращению отходов и увеличению объемов использования переработанных пластмасс.

Наша запатентованная технология, разработанная TNO — одним из ведущих научно-исследовательских институтов в Нидерландах, обладает уникальными возможностями для устранения имеющихся разрывов в цепочке создания ценности полимерной продукции. Эта технология, обеспечивающая возможность переработки ТБО, в том числе неразделенных отходов разнородного пластика, также включает в себя «лучшую в своем классе» линию очистки, удаляющую 99,9% побочных смол и использующую энергию сгорания для создания высокоэффективного процесса с улучшенными показателями по выбросам CO2. В результате образуется газ, состоящий из высокоценных молекул, имеющих множество применений, включая олефины (составляющие для новых пластмасс), БТК и возобновляемые виды топлива. Данная технология прошла независимо контролируемые испытания общей продолжительностью свыше 7 тысяч часов при различных уровнях масштабирования. Более подробную информацию можно найти на сайте synovatech.com или на странице https://www.linkedin.com/company/synova-tech.

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