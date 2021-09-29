TAAF宣布建立美国反仇恨网络及多个行动中心

华盛顿2021年9月29日 /美通社/ -- 美国亚裔和太平洋岛民（简称为“AAPI”）社区召集人、孵化器和资助人美国亚裔基金会（The Asian American Foundation，简称为“TAAF”）今天宣布启动TAAF的美国反仇恨网络（简称为“网络”），其中包括对抗反AAPI仇恨的AAPI行动中心（简称为“行动中心”）。TAAF还公布了与GoFundMe合作建立的AAPI紧急救济基金，以推动向反AAPI仇恨和暴力受害者快速部署资源。

TAAF于2021年5月成立，致力于解决长期以来向AAPI社区提供投资和支持不足的问题。自成立起，TAAF一直将工作重点放在三个优先战略上：数据与研究、反仇恨和教育。TAAF正在采取双重方法来应对美国各地社区中持续存在的反AAPI仇恨的冲击：通过其美国反仇恨网络解决全国仇恨问题，以及通过AAPI行动中心解决当地仇恨问题。TAAF旨在建立一个新的模式，将AAPI社区聚集在一起，创造更大的归属感并将想法付诸行动。

TAAF的美国反仇恨网络是一项独特的投资，旨在通过将反AAPI仇恨的各种组织作为一项共同行动的一部分团结起来，加强协调和协作，更好地确保资源到达需要的地方。许多组织已被纳入该网络，因为他们正在向TAAF希望进行投资并帮助其成长的AAPI社区提供关键资源，以更好地扩大反仇恨跟踪、保护、应对和预防措施。以下组织已获得TAAF的首次赠款，现已成为其网络的一部分：Act to Change、美国亚裔记者协会、Interfaith Youth Core、美国亚太裔律师协会（NAPABA）、RISE Together Fund、美国锡克法律辩护和教育基金（SALDEF）和锡克联盟。

为了在当地解决反AAPI仇恨问题，TAAF正在试行由当地合作组织领导的AAPI行动中心，将其作为在各自城市解决仇恨问题的中心。TAAF已向这些牵头组织提供资金，帮助他们扩大现有反仇恨服务的影响，并参与TAAF领导的新计划。每个行动中心将相互连接，他们将融入TAAF的美国反仇恨网络，以确保在国家和地方两级层面传播最佳实践。这些行动中心将与地方政府、媒体和企业合作伙伴进行合作，为受到反AAPI仇恨影响的社区提供资源和凝聚力量，并与TAAF合作来为未来行动中心寻找机会，以使反仇恨措施标准化。

TAAF总裁Sonal Shah表示：“自成立以来，我们一直专注于利用TAAF的独特地位来保护AAPI社区免受当前和未来仇恨的影响。我们的AAPI家庭、朋友和邻居持续因疫情而受到指责。我们成立美国反仇恨网络、AAPI行动中心和AAPI紧急救济基金是TAAF对我们社区中发生的仇恨事件的全面反应，这种仇恨长期以来一直没有得到控制。毫无疑问，我们计划使用必要的资源和工具，以应对仇恨危机并创造更广泛的归属感 -- 我们才刚刚开始。”

在AAPI行动中心方面，TAAF将从三个试点城市开始：伊利诺伊州芝加哥、纽约州纽约和加利福尼亚州奥克兰：

芝加哥： 美国华裔服务联盟（CASL）将作为芝加哥AAPI行动中心提供服务，并已从TAAF获得50万美元来资助其客户宣传单位，其中包括心理和初级保健、法律服务、住房、就业和护理协调等面向受害者的全面支持。CASL还正在建立新闻工作就绪计划，以确保对反AAPI仇恨事件进行有效的、有影响力的媒体报道。此外，CASL还将扩大其标志性的社区公平研究中心的工作，通过教育、宣传和社区建设提供扩大跨种族团结的机会。

美国华裔服务联盟（CASL）将作为芝加哥AAPI行动中心提供服务，并已从TAAF获得50万美元来资助其客户宣传单位，其中包括心理和初级保健、法律服务、住房、就业和护理协调等面向受害者的全面支持。CASL还正在建立新闻工作就绪计划，以确保对反AAPI仇恨事件进行有效的、有影响力的媒体报道。此外，CASL还将扩大其标志性的社区公平研究中心的工作，通过教育、宣传和社区建设提供扩大跨种族团结的机会。 纽约市： 美国亚裔联合会（Asian American Federation）将作为纽约市AAPI行动中心提供服务，并已从TAAF获得50万美元资助来支持其反仇恨希望运动，提供预防性安全培训，如挺身而出者干预和自卫战略、强大的受害者支持服务以及集中式攻击报告方式，以便与服务组织建立连接。美国亚裔联合会还在率先实施一项安全大使计划，在纽约市培训志愿者，以在公共场所陪伴AAPI社区成员，帮助遏制攻击和骚扰。

美国亚裔联合会（Asian American Federation）将作为纽约市AAPI行动中心提供服务，并已从TAAF获得50万美元资助来支持其反仇恨希望运动，提供预防性安全培训，如挺身而出者干预和自卫战略、强大的受害者支持服务以及集中式攻击报告方式，以便与服务组织建立连接。美国亚裔联合会还在率先实施一项安全大使计划，在纽约市培训志愿者，以在公共场所陪伴AAPI社区成员，帮助遏制攻击和骚扰。 奥克兰：亚裔健康服务机构（Asian Health Services，AHS）将作为奥克兰AAPI行动中心提供服务，并已从TAAF获得50万美元资助来支持其高级健康和保健服务，以及宣传AAPI的医疗保健公平。作为其行动中心的一部分，AHS正在组建一个创伤护理单位、提供转诊联系服务和社区一级的干预，以对抗反AAPI仇恨。TAAF还正在与AHS合作开展美国非裔/美国亚裔种族创伤项目，旨在创造一套专注于美国非裔和AAPI社区种族创伤的知识，以了解这些经验将如何影响种族关系和情感健康。

美国华裔服务联盟（CASL）首席执行官Paul Luu表示：“我们感谢有此机会与美国亚裔基金会（TAAF）合作，作为这项大胆的美国反仇恨计划的芝加哥中心。通过与城市和社区领导人的合作，我们将应对仇恨事件，并通过我们的客户宣传单位提供受害者应急服务。我们将与社区合作伙伴接触，以更好地应对和防止仇恨行为。我们将建立跨种族合作关系，以促进学习、安全和安保。我们将团结在一起发出一个共同的声音，‘芝加哥不会容忍针对任何人的仇恨行为，无论他们的种族、性别或能力如何。’”

美国亚裔联合会执行董事Jo-Ann Yoo表示：“纽约是世界上最大的城市之一，因此，对于热爱这座城市的人们来说，它成为反AAPI仇恨的震中尤其令人沮丧。AAPI纽约市民不得不经常在地铁和街道上忍受仇恨事件，因此我们欢迎TAAF对保护脆弱的AAPI社区安全工作进行的投资。我们非常感谢TAAF授权我们做更多的工作，将我们社区与关键的安全资源联系起来，我们很高兴能作为纽约市AAPI行动中心发挥这一重要作用。”

亚裔健康服务机构首席执行官Sherry Hirota表示：“自疫情暴发以来，加利福尼亚州的反AAPI仇恨事件在美国所占的比例最大。奥克兰和湾区有着悠久的宣传和积极活动历史。我们的AAPI社区强大而坚韧，这一点不容指责或忽视。种族主义和反AAPI仇恨是公共健康问题，解决办法将非常复杂，而且任重道远。我们不仅要在这个问题上拿出切实可行的解决方案，而且要在AAPI内部开展长期工作，并在该地区与有色人种社区建立联盟的丰富传承基础上，倡导保护所有人的健康和安全。我们很荣幸能与TAAF携手合作，成为奥克兰对抗反AAPI仇恨的中心。”

TAAF还希望确保能够立即向迫切需要帮助的仇恨事件受害者提供灵活的支持。因此，TAAF与GoFundMe合作设立了AAPI紧急救济基金。TAAF为反AAPI仇恨受害者首次投资50万美元，并与GoFundMe合作，通过增加社区捐款来帮助扩大这些基金。如要为该基金提供捐款，请访问GoFundMe网站。有关该基金的更多信息，请访问TAAF网站。

自成立以来，TAAF已为其反仇恨工作提供700多万美元，其中除了今天新闻中的内容外，还包括开发快速反应工具包 、与Stop Anti-AAPI Hate合作编制反AAPI仇恨行为手册、以及由InterFaith Youth Core为大学校园设计的跨信仰动员工具包。

9月30日（星期四），TAAF将与NextShark共同举办一次虚拟活动：“从仇恨到希望 -- 建立一个全美国性的归属网络。” TAAF总裁Sonal Shah将与国会议员Grace Meng（NY-06）、NextShark创始人兼首席执行官Benny Luo、亚裔健康服务机构Thu Quach和美国亚裔联合会Jo-Ann Yoo一起参加会议。Amna Nawaz与PBS NewsHour将主持此次活动。请报名这一激动人心的活动并加入我们的行列。

关于美国亚裔基金会（TAAF）

美国亚裔基金会（TAAF）是致力于促进AAPI社区机会和繁荣的召集者、孵化器和资助人。TAAF支持致力于AAPI事业的倡导者和组织，以便我们能够一起更有效地采取行动来反对仇恨和暴力，并建立必要的基础设施，以提升AAPI在美国社会中的宣传展现、影响力和代表性。我们的创立是为了解决长期以来向AAPI社区提供投资和资源不足的问题，我们努力成为促进力量，为生活在美国的2300万亚裔美国人和太平洋岛民创造永久性和不可磨灭的归属感。在成立首月，TAAF即宣布通过其“AAPI捐赠挑战赛”和董事会捐赠筹集近11亿美元 -- 这是历史上规模最大的完全专注于支持AAPI社区的慈善承诺。有关TAAF的更多信息，请访问www.taaf.org。

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1501529/TAAF_The_Asian_American_Foundation_Logo.jpg

联系信息：The Asian American Foundation，[email protected]

The Asian American Foundation

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SOURCE The Asian American Foundation