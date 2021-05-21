TAAF宣布为AAPI社区提供10亿美元支持

华盛顿2021年5月21日 /美通社/ -- 美国亚裔基金会（The Asian American Foundation，即“TAAF”）今天宣布，基金会成立仅两周以来就已筹集了近11亿美元用于支持美籍亚裔人士和太平洋岛民（AAPI）社区。在此之前，TAAF董事会已在5月3日宣布提供1.25亿美元的首笔资金，这在当时已经是专门用于支持美籍亚裔人士和太平洋岛民的史上最大一笔慈善捐助。在此后的时间里，TAAF一直与各基金会、企业合作伙伴和个人合作，通过TAAF的AAPI捐助挑战赛承诺提供更多资源。该挑战赛是一项为期5年的项目，旨在为AAPI组织和事业筹集资源。今天的公告标志着对AAPI社区提供慈善支持的一个重要转折点。这些社区过去一直存在资金严重不足的情况，所获慈善捐赠份额不到0.5%。

“TAAF的成立是为了消除对美籍亚裔人士和太平洋岛民支持方面的缺口，并结束长期以来在我们社区投入不足的状况。今天这项具有历史意义的公告应该可以向生活在美国的2300万AAPI人士发出明确信号：TAAF和我们的AAPI捐助挑战赛合作伙伴将要推翻现状，为AAPI社区创造一个更美好、更光明的未来”，TAAF总裁Sonal Shah表示，“AAPI捐助挑战赛的创建是为了邀请其他资助者、领导者和慈善家来帮助TAAF推进我们的使命，我们在很短的时间内就收到了出乎意料的大量支持。我们意识到在加强AAPI社区方面我们并不是孤军作战，这令人十分欣慰。事实上，有许多组织和人员都和我们一道表示，‘不能再这样下去了，现在就要开始实施变革’”。

Shah和TAAF董事会成员出席了今天下午在白宫举行的会议，讨论他们对AAPI社区的开创性承诺，并向拜登-哈里斯政府官员介绍了他们在基金会的三个优先投资领域（打击反AAPI仇恨、数据和研究，以及教育）对已认捐资源进行配置的计划。他们还讨论了商业机构、慈善机构和非营利组织共同努力促进变革的重要性。包括Daniel Dae Kim和Lisa Ling在内的TAAF咨询委员会成员通过虚拟形式参加了会议，同样在网上参会的还有在筹款活动上做出捐助的部分基金会和企业合作伙伴，包括反诽谤联盟、麦克阿瑟基金会、亨利·卢斯基金会、万事达、贝恩公司和Sweetgreen的代表。

TAAF的代表会见了白宫公共参与事务主任Cedric Richmond、国内政策顾问Susan Rice、总统副助理和AAPI高级联络官Erika Moritsugu。拜登总统和哈里斯副总统来到会议现场，表达他们对TAAF的支持以及与AAPI社区团结一致的立场。

TAAF的AAPI捐助挑战赛合作伙伴的完整名单列于其网站，其中包括多家领先基金会和公司以及个人捐助者。合作伙伴通过两种方式提供支持：承诺通过AAPI捐助挑战赛捐款（至今已筹集10亿美元），或承诺在TAAF的帮助下以非现金形式支持AAPI社区。筹集到的部分资金将用于TAAF，但绝大多数资金将直接用于AAPI社区。在某些情况下，TAAF会就如何以最佳方式配置财务支持向AAPI捐助挑战赛合作伙伴提供咨询意见。此外，TAAF还要求其公司合作伙伴在多元化、公平性和包容性（DEI）议程中优先考虑AAPI。

关于美国亚裔基金会（TAAF）

美国亚裔基金会（TAAF）是致力于促进AAPI社区机会和繁荣的召集者、孵化器和资助人。TAAF支持致力于AAPI事业的倡导者和组织，以便我们能够一起更有效地采取行动来反对仇恨和暴力，并建立必要的基础设施，以提升AAPI在美国社会中的宣传展现、影响力和代表性。我们的创立是为了解决长期以来向AAPI社区提供投资和资源不足的问题，我们努力成为促进力量，为生活在美国的2300万亚裔美国人和太平洋岛民创造永久性和不可磨灭的归属感。有关TAAF的更多信息，请访问www.taaf.org。

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