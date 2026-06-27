Taïwan se prépare pour l'EUROBIKE 2026 grâce aux innovations de CHC et à ses avancées en matière de développement durable

FRANCFORT, Allemagne, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon EUROBIKE 2026, le Centre de R&D de l'industrie du cyclisme et des technologies de la santé (CHC), soutenu par le ministère de l'Économie (MOEA), présente les innovations et les avancées de Taïwan en matière de développement durable, témoignant ainsi de son engagement en faveur d'une mobilité intelligente et à faible émission de carbone.

Representatives from the Ministry of Economic Affairs (MOEA) and the bicycle industry gather for a group photo at the Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) booth during EUROBIKE 2026. Distinguished guests (from left): James Ting, General Manager of Mega Joy Enterprise Co., Ltd.; Alex Lee, General Manager of CHC; Patrick Pai, Chairman of MARWI Group (and Chairman of CHC); Cynthia Kiang, Deputy Minister of the Ministry of Economic Affairs (MOEA); Chung-Bin Jou, Deputy Director General of the Department of Industrial Technology (DoIT), MOEA; Jeff Chen, General Manager of Joy Industrial Co., Ltd. (and Vice Chairman of BAS); Hope Chou, Secretary General of the Taiwan Bicycle Association (TBA)

L'une des pièces maîtresses de l'exposition cette année est le vélo « AI Bike » de CHC, doté d'un système de détection visuelle et d'une technologie d'amortissement dynamique, développé sous la supervision du Département des technologies industrielles (DOIT, MOEA). Le système utilise la vision artificielle pour analyser l'état de la chaussée, émettre des alertes de sécurité en temps réel et ajuster automatiquement l'assistance électrique, offrant ainsi une expérience de conduite plus sûre et plus intelligente.

Conçu à partir du protocole de communication de la Cycling Common Protocol Alliance (CCPA), il assure la connectivité entre le moteur, le contrôleur, la batterie et la fourche à suspension électronique. Grâce à la communication en temps réel entre ces composants, le système permet un contrôle adaptatif de l'assistance, un changement de vitesse automatique et des réactions coordonnées du véhicule qui améliorent les performances de conduite. Ce vélo électrique est également équipé d'un système de suspension électronique de pointe qui permet de basculer automatiquement entre les modes « loisir » et « sport », en ajustant de manière dynamique les réglages d'amortissement afin d'améliorer le confort, la stabilité et la maniabilité dans différentes situations de conduite.

Parallèlement aux innovations en matière de mobilité intelligente, le CHC présente les avancées du programme taïwanais de promotion de la neutralité carbone dans l'industrie du vélo, une initiative lancée à la demande de l'Administration du développement industriel (IDA, MOEA). Ce programme soutient la transition du secteur du vélo vers la neutralité carbone grâce à la mise en place d'inventaires des gaz à effet de serre, à l'évaluation de l'empreinte carbone, à l'optimisation des processus de fabrication, à des stratégies de réduction de la consommation de matériaux et au développement des compétences de la main-d'œuvre.

Afin de favoriser la transition de l'industrie du vélo vers le développement durable, CHC et la Bicycling Alliance for Sustainability (BAS) ont élaboré des feuilles de route vers la neutralité carbone ainsi que des recommandations concrètes en matière de décarbonisation, spécialement adaptées aux fabricants de vélos. La BAS regroupe actuellement 76 entreprises membres et s'engage à promouvoir le développement durable tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur du vélo, avec un taux de mise en œuvre de 89 % pour les inventaires des gaz à effet de serre (GES). Grâce à des initiatives telles que les forums de l'ESG Global Initiative, les activités de partage d'expériences en matière de réduction des émissions de carbone, la publication de livres blancs sectoriels et les règles par catégorie de produits (PCR), cette initiative continue de renforcer la position de Taïwan au sein de l'économie verte mondiale.

CHC lance également sa plateforme « Electric-Assist Bicycle Battery Passport », conçue pour faciliter la mise en conformité avec le règlement européen sur les batteries et les futures exigences relatives au passeport numérique des batteries. Cette plateforme permet une gestion normalisée des données relatives au cycle de vie des batteries et aide les fabricants à se préparer aux futures exigences des marchés internationaux.

En associant des technologies cyclistes de pointe à des initiatives industrielles axées sur le développement durable, CHC démontre la capacité de Taïwan à ouvrir la voie à la prochaine génération de mobilité intelligente et sobre en carbone, et à s'imposer comme un partenaire de confiance au sein de l'industrie mondiale du vélo.