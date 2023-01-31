TAQA, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya genişlemek için Al Mansoori Petroleum Services'in %100'ünü satın alma işlemini tamamladı

ZAHRAN, Suudi Arabistan, 31 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- Sanayileşme ve Enerji Hizmeti Şirketi ("TAQA") bugün, Al Mansoori Petroleum Services'in ("AMPS") %100 satın alımını tamamladığını duyurdu; bu, TAQA'nın Kuyu Çözümleri işini uluslararası ölçekte genişletti.

TAQA closes the transaction of acquiring 100% of Al Mansoori Petroleum Services to expand to the Middle East, North Africa, Central Asia, and Eastern Europe TAQA closes the transaction of acquiring 100% of Al Mansoori Petroleum Services to expand to the Middle East, North Africa, Central Asia, and Eastern Europe TAQA closes the transaction of acquiring 100% of Al Mansoori Petroleum Services to expand to the Middle East, North Africa, Central Asia, and Eastern Europe

Satın alım, TAQA'nın mevcut ana hissedarları tarafından yönetilen bir sermaye artırımı ile finanse edildi. Bu yatırım, TAQA'ya güçlü bir performans geçmişine ve bölgedeki büyük Petrol ve Gaz şirketleriyle uzun süreli ilişkilere sahip köklü, iyi çeşitlendirilmiş, MENA merkezli bir işletme getiriyor. Birleşik işletmeler, 20 ülkede geniş ve çeşitli bir müşteri tabanına hizmet veren 5.500'den fazla çalışanı istihdam ederek, merkezi Suudi Arabistan, Zahran'da bulunan bölgesel ve küresel entegre bir Kuyu Çözümleri işletmesi oluşturuyor.

TAQA Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Ahmed Al Zahrani, "TAQA Hissedarlarına, TAQA'ya duydukları güven ve TAQA'nın 2030 Krallık Vizyonu ile uyumlu büyüme yolculuğunu ve ilerici planlarını destekleme taahhütleri için teşekkür etmek istiyorum. Sermaye artışı, TAQA'yı birden fazla coğrafyada faaliyet gösteren uluslararası bir şirket, gerçek bir Suudi ulusal şampiyonu olarak konumlandıracak" dedi.

TAQA CEO'su Khalid M. Nouh şunları söyledi: "Birleşik portföyümüz, güçlü iş zekamız, tanınmış marka ve kaliteli ürün ve hizmetlerimiz üzerine inşa etme konusundaki eşsiz fırsat sayesinde, birlikte, karlı büyüme yolculuğumuza devam etmek için daha iyi bir konumdayız. Odak noktamız, hissedarlarımız ve insanlar için en yüksek değeri yaratırken müşterilerimize olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya devam etmektir."

TAQA Hakkında

2003 yılında Suudi Arabistan'da kurulan TAQA, enerji sektörüne ürün ve hizmetler sunan, müşterilerinin performanslarını artıran bir Kuyu Çözümleri şirketidir. TAQA, teknolojiler, ürünler ve hizmetler geliştirip dağıtarak ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurarak yenilik yapmaya devam ediyor. 20 ülkede 5.500'den fazla çalışanı bulunan TAQA'nın kuyu hizmetleri portföyü şunları içerir: Sargılı Borulama ve Stimülasyon, Çimentolama, Wireline, Hidrolik Kırma, Yönlü Sondaj, Kuyu Altı Aletler, Tamamlamalar, Kuyu Testi, Slickline, Muayene, H2S Güvenliği ve Loglama ve Delme.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1992153/TAQA.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1992151/TAQA.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1992152/TAQA.jpg

SOURCE The Industation and Energy Services TAQA