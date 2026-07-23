TARS fait ses débuts au WAIC 2026 : son modèle de fondation incarné AWE remporte le prestigieux prix SAIL

SHANGHAI, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- TARS a présenté sa vision d'une « IA physique digne de confiance » lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC 2026), qui s'est tenue du 17 au 20 juillet au Centre des expositions et des congrès de l'Exposition universelle de Shanghai, où son modèle de fondation AWE (AI World Engine) a reçu le prestigieux prix SAIL (Superior AI Leader) pour son innovation technique et son potentiel industriel.

A1 robot demonstrates backpack organization at WAIC 2026. (Video: TARS) Speed Speed

Lors du forum principal du WAIC, le Dr Chen Yilun, fondateur et PDG de TARS, a présenté AWE 3.5, le tout dernier modèle de fondation « embodied-native » de l'entreprise. S'appuyant sur plus d'un million d'heures de données du monde réel centrées sur l'humain et validées en milieu industriel, AWE 3.5 intègre l'action, la perception, la géométrie et la détection tactile au sein d'un cadre unifié. Par rapport à Pi 0.5, ce modèle double approximativement l'efficacité d'exécution des tâches, améliore les performances lors de tâches complexes et maintient une interaction en boucle fermée entre les tâches pendant plusieurs minutes. AWE 3.5 est également le premier à avoir mis en œuvre un paradigme « pré-entraînement + post-entraînement » incarné d'origine, conçu pour permettre des itérations reproductibles, évolutives et continues.

TARS a présenté des robots équipés de la technologie AWE effectuant des tâches telles que l'emballage de téléphones, l'organisation de sacs à dos et le tri de vis avec précision, démontrant ainsi comment ce modèle transpose la compréhension physique en actions concrètes et s'adapte à des objets et des scénarios inconnus. Après avoir dépassé le cap du million d'heures de données de haute qualité centrées sur l'humain, TARS prévoit d'étendre son ensemble de données de pré-entraînement à 10 millions d'heures d'ici fin 2026, afin de renforcer davantage encore la généralisation, le raisonnement à long terme et l'exécution de tâches réelles.

TARS a également reproduit une chaîne de production circulaire à taille réelle de faisceaux de câbles automobiles, en utilisant plusieurs robots A1 pour saisir, acheminer, raccorder et assembler des faisceaux de câbles souples. Ce scénario a été sélectionné pour la zone d'exposition officielle consacrée à la robotique incarnée du WAIC, intitulée « Model Era • Partner City », présentée en vedette au sein du « Smart Manufacturing Hub ». Cette démonstration a mis en évidence la stabilité, la fiabilité et la valeur ajoutée de cette technologie dans le domaine de la fabrication de pointe. TARS collabore avec le district de Jiading à Shanghai et des partenaires industriels afin de valider cette technologie à grande échelle et de développer le premier pôle industriel chinois de robots incarnés d'une capacité de mille unités.

Un autre moment fort a été la première apparition de DexHand, monté sur un robot A1, lors d'un spectacle en direct avec le magicien Deng Nanzi. DexHand a effectué des manipulations de cartes (étalement et mélange), écrit à la main et résolu un Rubik's Cube, démontrant ainsi une perception en temps réel, un contrôle de haute précision et une collaboration humain-robot digne de confiance.

Ensemble, AWE 3.5, la chaîne de production industrielle et DexHand ont incarné la vision en trois volets de TARS pour une IA physique digne de confiance : comprendre des environnements complexes, apporter de la valeur ajoutée sur des chaînes de production réelles et réaliser des tâches de haute précision. TARS continuera à faire passer l'intelligence incarnée du stade de la démonstration à celui de la mise en œuvre et à accélérer son adoption à grande échelle.

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