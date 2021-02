Tawazun und Yahsat kooperieren bei der Entwicklung von SATCOM-Lösungen „Made in the UAE"

- Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Produktion von kritischen Luftfahrt-, Modem- und anderen fortschrittlichen Satcom-Technologien in den VAE

- Ziel ist es, lokales Wissen, Fertigungskapazitäten und Technologieführerschaft zu nutzen, um die nationalen Industrialisierungsbemühungen voranzutreiben

- Erstes „Seed-Projekt" zur Entwicklung eines fortschrittlichen Satellitenmodems und einer maßgeschneiderten Wellenform für Regierungs- und Verteidigungsmärkte in den VAE und international

ABU DHABI, VAE, 24. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Der Tawazun Economic Council und der führende Betreiber von Satellitendiensten in den VAE, Yahsat, haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um ein neues Unternehmen zu gründen, das in den VAE kritische Fähigkeiten in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Satellitenkommunikationslösungen entwickeln soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aufbau von geistigem Eigentum vor Ort, um die nationale Sicherheit und die Entwicklung fortschrittlicher Technologien zu erhöhen.