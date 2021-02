Tawazun et Yahsat collaborent pour développer des solutions SATCOM « Made in the UAE »

Le protocole d'accord confirmant la collaboration prévue a été signé lors de l'IDEX 2021 par Eisa Al Shamsi, directeur général adjoint de Yahsat Government Solutions, et Matar Al Romaithi, directeur du développement économique de Tawazun, en présence de S.E. Tareq Al Hosani, directeur général de Tawazun, Musabbeh Al Kaabi, président de Yahsat et Masood M. Sharif Mahmood, directeur général et membre du conseil d'administration de Yahsat.

Dans le cadre du protocole d'accord, la nouvelle société développera des technologies et produira des produits autour de trois axes principaux : technologies satcom aéronautiques, technologies de modems par satellite, et activation d'autres produits et technologies satcom. Il s'appuiera sur l'important réservoir de connaissances et d'expertise des Émirats arabes unis et sera complété par des experts internationaux sélectionnés afin de créer un leader mondial dans ce secteur. Le premier projet d'amorçage concerne le développement d'un modem satellite protégé et multi-plateforme pour les marchés gouvernementaux et de la défense aux EAU et à l'échelle internationale.

Yahsat jouera un rôle essentiel en veillant à ce que les produits de la nouvelle entreprise répondent aux exigences de ses clients gouvernementaux grâce à une stratégie de produits différenciés et ciblés, permettant au gouvernement des EAU et à d'autres utilisateurs locaux et internationaux de s'attaquer au développement de technologies clés. Elle s'approvisionnera en capacités de développement de produits clés auprès des principaux fournisseurs de solutions et fabricants afin de jeter les bases de chaînes de production locales et d'une gestion intégrée de la chaîne de valeur.

« Yahsat et Tawazun jouent un rôle clé dans l'accélération du développement du secteur des communications par satellite aux EAU, cette collaboration témoigne une fois de plus de la position de notre pays en tant que pionnier mondial dans un certain nombre de secteurs à forte croissance. Ces partenariats sont essentiels à la diversification de l'économie des EAU, et nous nous sommes engagés à soutenir les sociétés de notre portefeuille d'investissements aux EAU, car elles contribuent à la croissance durable de notre nation », a déclaré Musabbeh Al Kaabi, président de Yahsat.

Le PDG Tawazun, S.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani a déclaré : « À Tawazun, nous cherchons à réaffirmer la position d'Abu Dhabi en tant que centre régional de premier plan pour les technologies et la fabrication stratégiques. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives à long terme de notre collaboration avec Yahsat. En moins de dix ans, depuis le lancement de son premier satellite, Yahsat est devenu l'une des principales entreprises de satellites au monde, avec un palmarès enviable de réalisations qui font la fierté de tous les Émiratis. Notre collaboration devrait grandement bénéficier de l'expertise et des relations de Yahsat, ce qui stimulera l'innovation et le développement technologique dans les EAU. »

Ali Al Hashemi, directeur général désigné de Yahsat, a ajouté : « Yahsat a toujours servi de catalyseur pour la diversification de l'économie des EAU. Nous avons beaucoup investi dans la construction de la nation grâce à notre partenariat de longue date avec les forces armées des Émirats arabes unis et diverses autres initiatives, ce qui a permis de stimuler la croissance et de créer de nouvelles opportunités. Conformément à l'Abu Dhabi Economic Vision 2030, nous avons hâte de lancer notre production personnelle de technologies de communication avancées afin que les EAU puissent atteindre leurs objectifs nationaux avec plus d'autonomie. Nous sommes reconnaissants aux dirigeants de notre pays et à Tawazun de nous avoir confié cette opportunité de développer les Emirats pour servir le secteur spatial en pleine croissance. »

En développant des solutions sur mesure pour des besoins nationaux critiques, Tawazun et Yahsat espèrent relever la barre de la satisfaction des clients, en particulier parmi les principaux décideurs des EAU, du CCG et au-delà. Leur mission est de valoriser et d'établir les Émirats arabes unis comme producteur de technologies de communication de défense par satellite, en consolidant leur réputation d'économie spatiale durable et souveraine.

