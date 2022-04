Tchajwanský „Investiční fond pro střední a východní Evropu" má posílit průmyslovou spolupráci mezi Tchaj-wanem a Evropou

TCHAJ-PEJ, 25. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Investiční fond pro střední a východní Evropu (Central and Eastern Europe Investment Fund, CEE Fund) v hodnotě 200 milionů amerických dolarů, založený Národním rozvojovým fondem Exekutivního Yuanu Tchaj-wanu, byl oficiálně svěřen do správy národní společnosti rizikového kapitálu Taiwania Capital. Fond se zaměřuje na hlavní strategická odvětví, jako jsou polovodiče, biotechnologie, letectví a kosmonautika, finanční technologie, elektromobily a laserová optika, a to jak na Tchaj-wanu, tak ve střední a východní Evropě (CEE), se zvláštním zaměřením na Litvu, Slovensko a Českou republiku. CEE Fund je určen pro kapitálové investice, nikoli pro půjčky nebo granty. Přednost dostanou tchajwanské společnosti, které mají zájem investovat ve střední a východní Evropě, a společnosti ve střední a východní Evropě, které by chtěly s tchajwanskými společnostmi vytvořit společné podniky, navázat technologickou spolupráci nebo partnerství v rámci dodavatelského řetězce. Kromě spolupráce při budování pevných dodavatelských řetězců je vizí fondu také podpořit hospodářské a investiční vazby Tchaj-wanu s demokratickými spojenci v Evropě.