Taiwanský investičný fond pre strednú a východnú Európu má za cieľ posilniť priemyselnú spoluprácu medzi Taiwanom a Európou.

TCHAJ-PEJ, 25. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Investičný fond pre strednú a východnú Európu (CEE Fund) v hodnote 200 miliónov USD, ktorý zriadil Národný rozvojový fond Výkonného juanu Taiwanu, bol oficiálne zverený do správy Taiwania Capital, národnej spoločnosti rizikového kapitálu. Fond sa zameriava na hlavné strategické odvetvia, ako sú polovodiče, biotechnológie, letecký a vesmírny priemysel, finančné technológie, elektrické vozidlá a laserová optika, a to na Taiwane a v strednej a východnej Európe (SVE) s osobitným zameraním na Litvu, Slovensko a Českú republiku. Fond CEE je určený na kapitálové investície, nie na pôžičky alebo granty. Prednosť budú mať taiwanské spoločnosti, ktoré majú záujem investovať v strednej a východnej Európe, a spoločnosti v strednej a východnej Európe, ktoré by chceli vytvoriť spoločné podniky, technologickú spoluprácu alebo partnerstvá v dodávateľskom reťazci s taiwanskými spoločnosťami. Okrem spolupráce pri budovaní pevných dodávateľských reťazcov je víziou aj posilnenie hospodárskych a investičných väzieb Taiwanu s demokratickými spojencami v Európe.