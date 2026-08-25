TCL получила шесть наград EISA, подтвердив лидерство в премиальном сегменте телевизоров и аудиосистем для домашних кинотеатров

ПАРИЖ, 25 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, глобальный лидер в области потребительской электроники и владелец ведущего мирового бренда светодиодных телевизоров Mini LED[1], получила шесть наград EISA — одну из самых престижных европейских наград за инновации в сфере аудиовизуальных технологий. Награды, присужденные в номинациях премиальных телевизоров и аудиосистем для домашних кинотеатров, подчеркивают неизменное стремление TCL сделать домашние развлечения для европейских пользователей еще более инновационными и увлекательными.

TCL Secures Six EISA 2026-2027 Awards

Светодиодный телевизор TCL 98X11L SQD-Mini: EISA «STATEMENT TV 2026–2027»

Светодиодный телевизор TCL X11L SQD-Mini воплощает флагманскую концепцию TCL в области домашних развлечений на большом экране. В этой модели технология TCL SQD-Mini LED сочетается с передовой системой управления подсветкой, создавая премиальное качество изображения и эффект настоящего кинотеатра дома на сверхбольшом экране.

Модель 98X11L, предлагающая максимально реалистичное воспроизведение изображения, оснащена системой, включающей до 20.736 зон точного локального затемнения, обеспечивает пиковую яркость HDR до 10.000 нит и до 100% цветового охвата BT.2020[2] во всех сценариях просмотра, создавая впечатляющую цветопередачу, контрастность и детализацию. Встроенная частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, а технологии HDR10+ и Dolby Vision придают каждому кадру дополнительную глубину и реалистичность. Панель WHVA 2.0 Ultra обеспечивает стабильное качество изображения при просмотре практически под любым углом, а аудиосистема Audio by Bang & Olufsen — чистое и мощное звучание. Все это заключено в ультратонкий корпус, который органично вписывается в современные интерьеры.

Светодиодный телевизор TCL 85RM9L RGB-Mini: EISA «PREMIUM RGB LED TV 2026–2027»

Светодиодный телевизор TCL 85RM9L RGB-Mini демонстрирует стремление TCL к созданию технологий отображения нового поколения. Вместо усовершенствования лишь одного компонента телевизора компания TCL TCL оптимизировала всю систему формирования изображения с помощью технологии точного локального затемнения RGB Precision Dimming. Комплексная оптимизация — от RGB-источника света до самого экрана — позволяет добиться более реалистичного изображения благодаря точному управлению светом и цветом.

Благодаря цветовому охвату до 100 % BT.2020[3], 8736 зонам точного управления цветом и пиковой яркости HDR до 4000 нит модель 85RM9L обеспечивает исключительно насыщенные цвета, тонкую передачу контраста и высокую детализацию. Аудиосистема от Bang & Olufsen и ультратонкий дизайнзавершают премиальные впечатления от просмотра на большом экране, сочетая эффект погружения с современным стилем.

Светодиодный телевизор TCL 75C8L SQD-Mini: EISA «PREMIUM MINI LED TV 2026–2027»

Награда, присужденная телевизору TCL 75C8L SQD-Mini LED, стала признанием последовательной работы TCL по внедрению передовых возможностей Mini LED во всем премиальном ассортименте телевизоров бренда, сочетающих точное управление подсветкой с впечатляющим качеством изображения, отвечающим требованиям современных развлечений.

Благодаря пиковой яркости до 5500 нит и 2584 зонами локального затемнения модель 75C8L сохраняет высокую контрастность и детализацию как в светлых, так и в темных сценах, делая вечерний просмотр фильмов и трансляции важнейших спортивных матчей еще более захватывающими. Встроенная частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, а аудиосистема Bang & Olufsen и технология Dolby Atmos придают звуку дополнительную глубину и четкость без необходимости использования дополнительного аудиооборудования.

TCL 65C7L: EISA «BEST BUY MINI LED TV 2026–2027»

Модель TCL 65C7L получила награду EISA «BEST BUY MINI LED TV 2026–2027» за сочетание передового управления подсветкой и точности цветопередачи с оптимальным соотношением цены и возможностей для повседневного использования.

При просмотре потокового контента, в играх и телевизионных трансляциях пиковая яркость HDR до 3000 нит и 1152 зоны точного локального затемнения обеспечивают выразительный контраст и яркие светлые участки изображения. Встроенная частота обновления 144 Гц, технология Game Accelerator 288Hz и поддержка HDMI 2.1 обеспечивают высокую адаптивность игрового процесса, уменьшая разрывы изображения и задержку ввода, а система Dolby Atmos делает звучание более объемным и усиливает общее впечатление от просмотра и игр.

Беспроводная акустическая система TCLZ100 и Z100-SW: EISA «WIRELESS HT AUDIO SYSTEM 2026–2027»

Беспроводные акустические системы TCL Z100 и Z100-SW Wireless Free Sound Speaker позволяют пользователям самостоятельно формировать конфигурацию звуковой системы и размещать колонки там, где они обеспечивают оптимальное звучание, а не там, куда позволяют дотянуться кабели. Каждая 1.1.1-канальная акустическая система обладает мощностью 170 Вт и работает с телевизорами TCL, поддерживающими технологию Dolby Atmos FlexConnect, благодаря чему звуковое пространство может адаптироваться к особенностям помещения. Пользователи могут подключать до четырех динамиков и дополнительный беспроводной сабвуфер для создания масштабируемой кинематографической системы без видимых проводов.

Звуковая панель TCL A65K Design Series: EISA «SOUNDBAR 2026–2027»

Звуковая панель TCL A65K оснащена аудиосистемой от Bang & Olufsen, объединяющей опыт TCL в области домашних развлечений со специально настроенным звучанием, которое делает фильмы, игры и повседневный просмотр контента еще более захватывающими.

Благодаря толщине всего 50 мм TCL A65K органично размещается под телевизором, обеспечивая при этом более насыщенный и чистый звук. Его 3.1.2-канальная конфигурация и поддержка технологий Dolby Atmos и DTS: X придают фильмам и сериалам дополнительную глубину звучания, а функции усиления голоса и низких частот помогают сохранять четкость диалогов и насыщенность музыки даже при небольшой громкости.

Эти награды отражают приверженность компании TCL принципу Inspiring Greatness (Вдохновлять на свершения) — созданию продуктов, делающих домашние развлечения премиум-класса с эффектом полного погружения доступными для все большего числа пользователей на всей территории Европы. TCL продолжает инвестировать в разработку дисплейных и аудиотехнологий, которые объединяют высокое качество изображения, впечатляющее звучание и современный дизайн для создания еще более совершенных домашних развлекательных систем.

О компании TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, мобильные устройства, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.