TCL präsentiert auf dem MWC2024 einen einzigartigen 115" QD-Mini LED-Fernseher für sein Smart Device Ecosystem

Mit der Vorstellung einer Vielzahl neuer intelligenter, vernetzter Geräte - von Telefonen über Tablets bis hin zu Fernsehern - bekräftigt TCL einmal mehr sein Engagement für intelligente Display-Technologie

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- TCL, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die beiden weltweit führenden TV-Marken, nimmt am Mobile World Congress 2024 in Barcelona teil, um seine neuesten Innovationen und ein intelligentes Ökosystem nahtlos verbundener Geräte vorzustellen, die darauf ausgelegt sind, das menschliche Erlebnis sowohl zu Hause als auch unterwegs zu verbessern. Neben einem umfangreichen Portfolio an neuen Smartphones, fortschrittlichen persönlichen Geräten und intelligenten Routern präsentiert TCL mit dem weltweit größten 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher auch seinen bisher beeindruckendsten Fernseher.

TCL Presents Unrivalled 115” QD-Mini LED TV to its Smart Device Ecosystem at MWC2024

Die seit vielen Jahren auf dem Weltmarkt etablierte TV-Marke verdankt ihren Erfolg vor allem der unübertroffenen Display-Kompetenz von TCL. TCL präsentiert auf dem MWC seine neueste bahnbrechende TV-Technologie als Teil eines vernetzten Ökosystems intelligenter Geräte, die herausragende Unterhaltungserlebnisse bieten können. Der 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher, der sein Debüt auf der CES im Januar 2024 feierte, beeindruckt auf dem MWC erneut und verblüfft die Zuschauer mit rekordverdächtig hohen Zonen, die das Home-Entertainment-Flaggschiff neu definieren werden.

Die Entwicklung des 115-Zoll-Displays war zum Teil eine Reaktion auf die Marktnachfrage nach größeren und besseren Bildschirmen, da die Verbraucher ihre Home-Entertainment-Einrichtung vor wichtigen kulturellen Ereignissen wie den bevorstehenden Sportereignissen in diesem Sommer aufrüsten wollen.

Je größer der Bildschirm ist, desto größer ist der Gesamteindruck, den das Publikum von der Sportübertragung hat, und desto realistischer ist das Erlebnis. Die superhohen Zonen und die Spitzenhelligkeit geben jedes Detail in atemberaubender Klarheit wieder, so dass Sportfans das Gefühl haben, live aus dem Stadion und nicht aus dem eigenen Heim zu sehen.

Mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die sich in Echtzeit an unterschiedliche Eingangsbilder anpassen kann, verpassen die Zuschauer keinen Moment des Geschehens mehr. Die Verbraucher können auch sicher sein, dass größer nicht unbedingt sperrig bedeutet. TCL hat sich an die Größenbeschränkungen europäischer Haushalte angepasst und bietet schlanke Lösungen für die Wandmontage an, die diesen Fernseher zu einer praktischen Wahl für ein Kinoerlebnis zu Hause machen.

Für alle, die viel unterwegs sind, bietet TCL ein umfangreiches Angebot an Smartphones und NXTPAPER-Tablets, die auf den EMEA-Markt zugeschnitten sind und sich durch hervorragende Displayqualität und nahtlose Konnektivität auszeichnen. Die Smartphones TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 und TCL 501 zeichnen sich durch besondere Funktionen aus, die den unterschiedlichsten Lifestyle-Ansprüchen gerecht werden. Darüber hinaus bietet das TCL NXTPAPER 11-Tablet mit seiner augenfreundlichen NXTPAPER-Technologie eine hervorragende Lesbarkeit und einen hohen Komfort und unterstreicht damit das Engagement von TCL, Technologie für alle Menschen zugänglich zu machen.

Um sicherzustellen, dass das europäische Publikum nicht verpasst, seine Lieblingssportereignisse auf dem größten QD-Mini-LED-Display der Welt zu sehen, wird es sehr bald für das Publikum in Europa verfügbar sein - bleiben Sie dran für weitere Updates.

*Aussehen, Funktionalität und Verfügbarkeit der Produkte können je nach Land/Region unterschiedlich sein.

Informationen zu TCL

TCL ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen ist heute weltweit in mehr als 160 Märkten tätig. TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com/.

