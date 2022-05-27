Tech for a Better Planet: могут ли технологии защитить нашу планету?

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Huawei

May 27, 2022, 11:32 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 27 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- 6 июня компания Huawei при поддержке Международного союза охраны природы (IUCN) проводит саммит Tech for a Better Planet 2022.

С учетом того, что парниковые газы удушают землю и до миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения, Всемирный день окружающей среды 2022 года приходится на то время, когда наша планета сталкивается с беспрецедентными проблемами.

Endemic to Chile and facing many threats, Darwin’s fox numbers have dwindled to fewer than 1,000
Endemic to Chile and facing many threats, Darwin’s fox numbers have dwindled to fewer than 1,000

Растущему населению планеты необходимо больше, чем когда-либо, энергоресурсов: энергопотребление в среднем увеличивается на 1-2% в год. И одним из факторов, способствующих увеличению углеродного следа человечества, является все более широкое внедрение технологий. Например, в 2020 году на смартфоны приходился 1% общемирового объема выбросов CO2, однако в течение десятилетия этот показатель, согласно имеющимся прогнозам, вырастет до 3,5%. Кроме того, в период с 2018 по 2024 год объем трафика в телекоммуникационных сетях, по прогнозам, возрастет в пять раз, при этом каждый человек в мире, как ожидается, будет генерировать данные, эквивалентные загрузке 6700 фотографий в день.

Итак, помогают ли технологии планете или причиняют ей вред? Можем ли мы обратить вспять экологические угрозы с помощью технологий?

Ключевым шагом в дальнейшем должно стать приоритетное внимание к вопросам энергоэффективности и экологически безопасного развития в технологическом секторе, а также передача внедряемых в этом секторе инноваций в другие отрасли. От экологически чистых коммуникационных сетей до экологически чистых центров обработки данных, «зеленые» инновации могут существенно уменьшить глобальный углеродный след, создаваемый бизнесом. К 2030 году за счет внедрения цифровых технологий промышленные предприятия смогут сократить свое энергопотребление на 20%, что в десять раз превысит объем потребляемой энергии в самом ИКТ-секторе.

Однако увеличение энергопотребления не является единственной угрозой, с которой сталкивается наша планета. Способность тропических лесов мира поглощать углерод из атмосферы снижается по мере исчезновения лесного покрова, что приводит к сокращению количества поглотителей углерода и создает эффект домино для сред обитания и биоразнообразия.

Для сохранения природы мы должны разработать решения, способные понимать мировые экосистемы и формировать основу для эффективных мер защиты. Вместе с нашими партнерами, включая IUCN и организацию Rainforest Connection, мы разрабатываем решения в рамках наших инициатив Tech4Nature и TECH4ALL, с тем чтобы достигнуть этих целей в экосистемах по всему миру, начиная с тропических лесов, гор и плато и заканчивая заболоченными землями, реками и океанами.

Например, технология инфракрасных камер с применением анализа на основе облачного ИИ помогает отслеживать и контролировать виды, близкие к вымиранию, включая дарвиновскую лисицу и хайнаньского гиббона.

Похожие технологии позволяют восстанавливать систему коралловых рифов в Индийском океане и работать над предотвращением уничтожения инвазивными видами популяции дикого атлантического лосося в Европе. Акустические решения на основе искусственного интеллекта, применяемые в лесонасаждениях, позволяют обнаруживать звуки цепных пил и грузовиков, связанные с незаконной рубкой тропических лесов, и направлять предупредительные сигналы в режиме реального времени лесникам на местах. По данным ООН, до 90% лесозаготовок являются незаконными, и на планете было уничтожено или деградировало 64% всех тропических лесов по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Сотрудничество ради экологии

Если технологии делают возможными охрану природы и переход на нетто-нулевые выбросы, то обеспечивают эти результаты непосредственно партнерские отношения. 6 июня, на следующий день после Всемирного дня окружающей среды 2022 года, компания Huawei при поддержке IUCN проведет саммит Tech for a Better Planet 2022. Наши партнеры обсудят роль технологий как средств защиты и восстановления нашей многострадальной планеты, включая многие из проектов, изложенных в этой статье.

Не стоит забывать, Земля у нас только одна.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1825575/Endemic_Chile_facing_threats_1_000_Darwin_s_foxes_remain.jpg

SOURCE Huawei

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