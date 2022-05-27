Tech for a Better Planet: могут ли технологии защитить нашу планету?

Растущему населению планеты необходимо больше, чем когда-либо, энергоресурсов: энергопотребление в среднем увеличивается на 1-2% в год. И одним из факторов, способствующих увеличению углеродного следа человечества, является все более широкое внедрение технологий. Например, в 2020 году на смартфоны приходился 1% общемирового объема выбросов CO2, однако в течение десятилетия этот показатель, согласно имеющимся прогнозам, вырастет до 3,5%. Кроме того, в период с 2018 по 2024 год объем трафика в телекоммуникационных сетях, по прогнозам, возрастет в пять раз, при этом каждый человек в мире, как ожидается, будет генерировать данные, эквивалентные загрузке 6700 фотографий в день.

Итак, помогают ли технологии планете или причиняют ей вред? Можем ли мы обратить вспять экологические угрозы с помощью технологий?

Ключевым шагом в дальнейшем должно стать приоритетное внимание к вопросам энергоэффективности и экологически безопасного развития в технологическом секторе, а также передача внедряемых в этом секторе инноваций в другие отрасли. От экологически чистых коммуникационных сетей до экологически чистых центров обработки данных, «зеленые» инновации могут существенно уменьшить глобальный углеродный след, создаваемый бизнесом. К 2030 году за счет внедрения цифровых технологий промышленные предприятия смогут сократить свое энергопотребление на 20%, что в десять раз превысит объем потребляемой энергии в самом ИКТ-секторе.

Однако увеличение энергопотребления не является единственной угрозой, с которой сталкивается наша планета. Способность тропических лесов мира поглощать углерод из атмосферы снижается по мере исчезновения лесного покрова, что приводит к сокращению количества поглотителей углерода и создает эффект домино для сред обитания и биоразнообразия.

Для сохранения природы мы должны разработать решения, способные понимать мировые экосистемы и формировать основу для эффективных мер защиты. Вместе с нашими партнерами, включая IUCN и организацию Rainforest Connection, мы разрабатываем решения в рамках наших инициатив Tech4Nature и TECH4ALL, с тем чтобы достигнуть этих целей в экосистемах по всему миру, начиная с тропических лесов, гор и плато и заканчивая заболоченными землями, реками и океанами.

Например, технология инфракрасных камер с применением анализа на основе облачного ИИ помогает отслеживать и контролировать виды, близкие к вымиранию, включая дарвиновскую лисицу и хайнаньского гиббона.

Похожие технологии позволяют восстанавливать систему коралловых рифов в Индийском океане и работать над предотвращением уничтожения инвазивными видами популяции дикого атлантического лосося в Европе. Акустические решения на основе искусственного интеллекта, применяемые в лесонасаждениях, позволяют обнаруживать звуки цепных пил и грузовиков, связанные с незаконной рубкой тропических лесов, и направлять предупредительные сигналы в режиме реального времени лесникам на местах. По данным ООН, до 90% лесозаготовок являются незаконными, и на планете было уничтожено или деградировало 64% всех тропических лесов по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Сотрудничество ради экологии

Если технологии делают возможными охрану природы и переход на нетто-нулевые выбросы, то обеспечивают эти результаты непосредственно партнерские отношения. 6 июня, на следующий день после Всемирного дня окружающей среды 2022 года, компания Huawei при поддержке IUCN проведет саммит Tech for a Better Planet 2022. Наши партнеры обсудят роль технологий как средств защиты и восстановления нашей многострадальной планеты, включая многие из проектов, изложенных в этой статье.

Не стоит забывать, Земля у нас только одна.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1825575/Endemic_Chile_facing_threats_1_000_Darwin_s_foxes_remain.jpg

SOURCE Huawei