TECH FOR REFUGEES И FLEXPORT.ORG ПОМОГАЮТ БЕЖЕНЦАМ В УКРАИНЕ, ПАКИСТАНЕ И АФРИКЕ

- ИНИЦИАТИВА TECH FOR REFUGEES И FLEXPORT.ORG РАСШИРЯЮТ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ В УКРАИНЕ, ПАКИСТАНЕ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ

Дополнительное финансирование в размере 8 млн долл. США от фонда Breakthrough Prize Foundation будет направлено на поддержку работы Flexport.org по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости беженцам в Украине, Пакистане и Северо-Восточной Африке

САН-ФРАНЦИСКО, 21 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Инициатива Tech for Refugees и Flexport.org сегодня объявили о расширении своих гуманитарных усилий по оказанию помощи беженцам, увеличивая поддержку беженцев, пострадавших в результате войны в Украине, в дополнение к новому финансированию чрезвычайных ситуаций в Пакистане и Северо-Восточной Африке.

Инициатива Tech for Refugees («Технологии для беженцев»), реализация которой началась в апреле этого года с обязательства выделить 100 млн долларов США из фонда Breakthrough Prize Foundation, созданного Юлией и Юрием Мильнер, поддерживает технологические компании в их усилиях по оказанию помощи беженцам из Украины и стран по всему миру. В настоящее время с этой инициативой сотрудничают такие организации, как Flexport.org, Airbnb.org, Spotify и другие.

Flexport.org — главный инструмент цифрового грузового экспедитора Flexport. Инициатива использует логистическую платформу компании и партнерские отношения с авторитетными международными благотворительными организациями для доставки оборудования экстренной медицинской помощи и других критически важных ресурсов. За последние шесть месяцев Flexport.org доставила гуманитарную помощь, чтобы помочь улучшить жизнь более чем 6 миллионам украинцев: компания координировала 409 поставок в шесть стран, которые приняли украинских беженцев, содержащие миллионы килограммов помощи, включая машины скорой помощи, больничные койки, гигиенические комплекты и другие предметы первой необходимости.

Хотя в настоящее время основное внимание в рамках этой программы будет по-прежнему уделяться Украине (где свыше 7,5 млн человек бежали от конфликта) с новым финансированием в размере 5 млн долл. США, помощь будет также оказываться беженцам в Пакистане и Северо-Восточной Африке. 2 миллиона долларов будут направлены на работу Flexport.org в Северо-Восточной Африке, включая Чад, Эритрею, Эфиопию, Кению и Сомали, где, по оценкам, насчитывается 4,6 млн беженцев и просителей убежища, почти шестая часть от общего числа по всему миру. В рамках программы будет доставляться продовольствие людям, бежавшим от голода, как для оказания непосредственной помощи беженцам, так и лицам, затронутым кризисом, чтобы они не стали беженцами. 1 миллион долларов США будет также направлен компании Flexport.org, чтобы помочь людям, спасающимся от недавнего катастрофического наводнения в Пакистане, которое усугубило существующую чрезвычайную ситуацию с беженцами для более миллиона человек, бежавших из Афганистана.

Новое финансирование будет осуществляться через глобальную благотворительную организацию CAF America.

«Кризис беженцев в Украине, а также во всем мире, например, в Пакистане и Восточной Африке, затрагивает миллионы людей, — заявил основатель Tech for Refugees Юрий Мильнер. — Мы будем и впредь поддерживать впечатляющую работу Flexport.org и других наших партнеров, направленную на то, чтобы оказать им ощутимую помощь».

«Принципы, лежащие в основе концепции Tech for Refugees, очень близки принципам Flexport.org, и наше сотрудничество расширит возможности каждой из организаций по оказанию помощи нуждающимся, — заявила основатель и руководитель Flexport.org Суси Шёнеберг (Susy Schöneberg). — Приверженность Юрия и его команды делу оказания помощи пострадавшим от конфликта в Украине и других гуманитарных кризисов, является ярким примером того, что могут сделать отдельные лица и организации для достижения реальных результатов».

Информация о Flexport.org

Flexport.org — подразделение Flexport — было создано для оптимизации логистики в целях социального и экологического воздействия, для взаимодействия с авторитетными международными учреждениями по оказанию помощи, с некоммерческими организациями для доставки необходимых грузов, а также для содействия организациям в достижении их целей устойчивого развития с большей легкостью и меньшими затратами. С 2016 года Flexport.org доставила более 20 млн килограммов помощи более чем в 60 стран для более чем 106 млн человек за счет средств фонда Flexport.org и помогла более 4000 компаний компенсировать свои углеродные выбросы, связанные с перевозками.

Информация о фонде Breakthrough Prize Foundation

Фонд Breakthrough Prize Foundation — благотворительный фонд, основанный научным филантропом и технологическим инвестором Юрием Мильнером и его женой Юлией; деятельность фонда направлена на развитие фундаментальных знаний, признание научных достижений и использование научно-технических инноваций для улучшения жизни людей и воодушевления будущих поколений.

В число программ фонда входят премия Breakthrough Prize, присуждаемая ведущим ученым мира в таких областях, как медико-биологические науки, фундаментальная физика и математика; конкурс Breakthrough Junior Challenge, ежегодный международный видеоконкурс для студентов с целью вдохновить их на творческое научное мышление; а также Breakthrough Initiatives, комплекс научных программ, изучающих фундаментальные вопросы жизни во вселенной.

В последнее время другая благотворительная деятельность Юрия и Юлии Мильнер включает помощь как в связи с пандемией COVID-19, так и в связи с кризисом украинских беженцев.

SOURCE Tech For Refugees