Teclast представляет линейку ноутбуков премиум-класса TBOLT

Отличительной особенностью Tbolt 10 DG является эксклюзивная графическая карта Iris Xe Max от Intel, также известная как DG1. Это первый дискретный графический процессор Intel за десятилетия. Наряду с Acer и Asus компания Teclast одной из первых получила эту карту, которая знаменует выход Intel на рынок графических процессоров, где в настоящее время доминируют AMD и Nvidia. В модели Iris Xe Max применяется новая архитектура Xe, оснащенная 96 блоками исполнения и видеопамятью объемом 4 ГБ 128 бит LPDDR4X-4266. Графический процессор предназначен для ускорения процесса создания контента, например, при кодировании видеосигнала и редактировании фотографий. Общая производительность данной карты слегка превосходит MX350 Nvidia.

Что касается ЦП, то DG Tbolt 10 поставляется с процессором Intel Core i7-10510U. 14-нм процессор имеет 4 ядра и 8 потоков, а также может разгоняться до 4,9 ГГц. Компания Teclast впервые использует процессор Core i7, что является большим шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями процессоров Intel Celeron с низким уровнем энергопотребления.

Что касается конструкции и дизайна, то модель Tbolt 10 DG поставляется в комплекте с безрамочным дисплеем с диагональю 15,6 дюйма, предназначенным для использования в игровых системах. Несмотря на тонкий цельнометаллический корпус, новинка весит всего 1,8 кг. Внутри ноутбук оснащен двумя вентиляторами и двумя теплопроводами с системой объемного охлаждения, которую компания Teclast называет Surround Intake Cooling и которая должна предотвращать нагревание устройства.

Tbolt 10 DG поступил в продажу на китайской розничной платформе Pinduoduo и, как ожидается, станет доступен на площадках Amazon, Aliexpress, Lazada в апреле. Более подробная информация представлена на сайте компании: https://www.teclast.com/en/zt/nb/TBOLT/10DG/

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