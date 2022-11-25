TECNO, Sektördeki En Büyük Eğim Açısı Becerisine Sahip İlk Çift Prizmalı Periskop Tele Kamerasını Piyasaya Sürüyor

En büyük eğim açısı becerisine sahip TECNO'nun yenilikçi çift prizmalı tele kamera teknolojisi, çift prizmanın rotasyonu sayesinde gerçek yapay zekayla takip edilen çekimler sunuyor.

Nesneleri tıpkı bir kartal gibi izleyebildiği için TECNO bu lense Eagle Eye (Kartal Gözü) Lens de diyor.

Eagle Eye Lens gelişmiş bir video dengelemesi sunuyor ve hareket eden cisimleri çekerken bile kullanıcıların kusursuz görüntüler yakalamalarına izin veren bir optik dengeleyiciyle birlikte çalışıyor. Sonuç olarak, kullanıcılara F1 yarışları gibi uç koşullarda dahi hatasız görüntüler yakalama özgürlüğü veriyor.

LONDRA, 25 Kasım 2022 /PRNewswire/-- Yetmişi aşkın pazarda faaliyet gösteren küresel bir yenilikçi teknoloji markası olan TECNO, kısa süre önce sektörün (Eagle Eye Lens olarak bilinen) ilk çift prizmalı periskop tele kamera teknolojisini tanıttı. Bu yenilik, şu anda küresel akıllı telefon alanını saran birinci sınıf teknolojik ilerlemelerin evrimine odaklanan bir webinarda sergilendi. 2023 yılında piyasaya sürülecek olan premium akıllı telefon modelleri ile birlikte sunulması planlanan TECNO'nun Eagle Eye Lensi bugüne kadar tanıtılan en büyük eğim becerisine sahip ilk çift prizmalı periskop kamerası olacak.

TECNO Eagle Eye Lens Technology Video

Lensin gerçek yapay zeka ile izleme ve çekimi mümkün kılan dahili rotasyonel çift prizması, hem pozitif hem de negatif eksende 6 derece genişliğinde olabilecek ultra dengeleme açısına izin verir. İki prizma tek eksenli olarak +/- 8° veya +/- 10° ile kısa kenar yönünde +/- 16° ve uzun kenar yönünde +/- 20°'lik birleştirilmiş tek eksenli eğim aralığını oluşturarak görüntüde hareket eden cisimlerin akıllı bir şekilde izlenmelerini sağlar. Sonuç olarak, hareketli cisimler sürekli telefoto lensin görüş alanının merkezinde olur.

Devrim yaratan Eagle Eye Lenste mevcut gelişmiş özellikler teknolojiyi yeniden tanımlıyor. Özellikle, Android ya da iOS akıllı telefonlarda mevcut izleme ve çekim özellikleri, nesneyi çerçeveye yerleştirmek için dijital kesme teknolojisini kullanır. TECNO'nun Eagle Eye Lens teknolojisi ise gerçek fiziksel izleme ve çekim deneyimine ulaşan ilk teknolojidir ve kullanıcılara hatasız olan ve dijital kesme gerektirmeyen kusursuz görüntüler sunar.

Eagle Eye Lensinin sunduğu yeni görüntü teknolojisi, kullanıcılara hareketli cisimlerle heyecan verici videolar çekmenin zevkini daha da iyi hale getirerek üstün video dengeleme deneyimleri de yaşatır. "Eagle Eye Lens, F1 yarışları gibi spor videolarını çekerken telefoto lenslerinde yaşanan sınırlı görüntü sorununu çözebilir. Bunun yerine, en son teknoloji ekipmanlar yarış otomobillerinin hızlı hareketlerini en iyi şekilde izleyebilir, algılayabilir ve yakalayabilir." diyen TECNO Image Ar-Ge Merkezi Müdür Yardımcısı Jimmy Hsu şöyle devam etti: "Bu, uzak çekim yapan kullanıcılara mümkün olan en iyi deneyimi yaşatır."

TECNO, amiral görüntüleme becerilerini geliştirmeye ve portre, yakınlaştırma, resim dengesi ve diğer fotoğrafçılık boyutlarında önemli ilerlemeler sağlamaya sürekli olarak odaklanmaya adanmıştır. Şirket bunu, glokalleşme stratejisine ve tüm dünyada mobil görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesindeki ana eğilimlere bağlı kalarak yapar. Yakında temelinde bir çok yeni teknolojinin tanıtılması beklenmektedir. Bizi takip edin!

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1955256/Technology_Video__Eagle_Eye_Lens.mp4

SOURCE TECNO